14. septembra 2025

Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale


Tagy: vojna na Ukrajine

Ruský chemický závod na Urale, ktorý sa považuje za životne dôležitý pre vojenskú priemyselnú základňu Ruska, zasiahli drony obrannej spravodajskej službou Ukrajiny. Informuje ...



gettyimages 2187797902 1 676x430 14.9.2025 (SITA.sk) - Ruský chemický závod na Urale, ktorý sa považuje za životne dôležitý pre vojenskú priemyselnú základňu Ruska, zasiahli drony obrannej spravodajskej službou Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje zdroje z ukrajinského vojenského spravodajstva.


Útok podľa týchto zdrojov zasiahol spoločnosť Metafrax Chemicals v ruskom Permskom kraji pri hraniciach európskej a ázijskej časti Ruska približne 1 600 kilometrov od ukrajinských hraníc.

Závod vyrába základné komponenty používané na výrobu výbušnín, konkrétne hexamín, metanol, pentaerytritol tetranitrát a karbamid.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
