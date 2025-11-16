Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

16. novembra 2025

Zelenskyj opätovne vyzýva na posilnenie protivzdušnej obrany po smrteľnom útoku na Kyjev


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opätovne vyzval na dodanie väčšieho počtu protivzdušných obranných systémov. ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_46257 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opätovne vyzval na dodanie väčšieho počtu protivzdušných obranných systémov. Udialo sa tak deň po tom, čo ruské útoky na Kyjev zabili sedem ľudí.


Ruské rakety zasiahli v piatok obytné bloky v ukrajinskej metropole. Invázia Ruska trvá už takmer štyri roky, pričom diplomatické snahy o ukončenie vojny zlyhávajú a rastú obavy o energetickú bezpečnosť krajiny pred štvrtou zimou v priebehu vojny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Ukrajina zároveň v sobotu oznámila, že ruské útoky si vyžiadali aj štyri obete na juhu krajiny.

„Ukrajina potrebuje podporu, ktorá zachraňuje životy. Viac protivzdušných systémov, viac ochranných kapacít a väčšiu odhodlanosť od našich partnerov,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Medzi obeťami piatkového útoku na Kyjev bola aj Natalija Chodemenčuková, manželka pracovníka Černobyľskej jadrovej elektrárne, ktorý zomrel počas jadrovej katastrofy v roku 1986. „Takmer štyri desaťročia po tragédii zomrela Natalija pri ďalšej tragédii spôsobenej opäť Kremľom,“ dodal prezident. Ďalšími obeťami boli manželia vo veku okolo 70 rokov a 62-ročný muž.



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj opätovne vyzýva na posilnenie protivzdušnej obrany po smrteľnom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
