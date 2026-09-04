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04. septembra 2026
Tohtoročný 15. september je bežný pracovný deň, zamestnancom však prinesie príplatok
Tagy: Dni pracovného pokoja na Slovensku Konsolidácia verejných financií Štátny sviatok Sviatok sedembolestnej Panny Márie
Kým po minulé roky sme si na Sviatok sedembolestnej Panny Márie užívali voľno, tento rok je situácia iná. Sviatočný 15. september bude tento rok bežným pracovným dňom. Septembrový Sviatok ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Kým po minulé roky sme si na Sviatok sedembolestnej Panny Márie užívali voľno, tento rok je situácia iná.
Sviatočný 15. september bude tento rok bežným pracovným dňom. Septembrový Sviatok sedembolestnej Panny Márie bol, podobne ako tohtoročný 8. máj, v rámci konsolidačných opatrení dočasne zrušený ako deň pracovného pokoja, ostáva však sviatkom. Školy, obchody či úrady by tak mali ostať otvorené. Zamestnanci majú ísť do práce, avšak, keďže je sviatok, prináleží im za prácu v tento deň príplatok.
Kým po minulé roky sme si na Sviatok sedembolestnej Panny Márie užívali voľno, tento rok je situácia iná. „V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja,“ pripomína inšpektorát práce.
Pre účely odmeňovania však tohtoročný 15. september ostáva sviatkom, zamestnancom preto prináleží sviatočný príplatok. „Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku,“ spresnila inšpekcia práce.
Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, v takom prípade pracovníkovi patrí za hodinu sviatočnej práce hodina plateného náhradného voľna. Avšak v takom prípade mu už nepatrí sviatočný príplatok.
Zákon v tomto prípade hovorí, že by zamestnávateľ mal zamestnancovi aj v tento sviatočný deň prideliť prácu podľa jeho pracovnej zmluvy. Ak chce mať zamestnávateľ voľno, mal by požiadať o čerpanie dovolenky, rovnako ako v iné bežné pracovné dni.
Školy by v tento deň mali fungovať podobne, ako počas májového sviatku. Podľa ministerstva školstva ide tento rok o bežný pracovný deň, na školách by preto malo prebiehať bežné vyučovanie. Riaditelia sa však môžu rozhodnúť, že žiakom poskytnú riaditeľské voľno podľa podmienok, ktoré stanovuje školský zákon.
Otvorené plánujú mať aj veľké obchodné reťazce. Voľno si však zvolili niektoré úrady či inštitúcie. Hoci 15. september pre tento rok nie je dňom pracovného pokoja, služby na pobočkách nebude poskytovať Slovenská sporiteľňa. Ako informovala, pobočky aj firemné centrá ostanú v tento deň zatvorené, klienti budú môcť využiť digitálne bankovníctvo, sieť bankomatov či služby klientskeho centra.
Zatvorenie pobočiek v Sviatok sedembolestnej Panny Márie avizuje na svojom webe aj UniCredit Bank. K dispozícii klientom bude internetové bankovníctvo či call centrum. Voľno svojim zamestnancom dajú aj niektoré obecné úrady, na svojich stránkach to avizujú napríklad obec Sklené či Ivanka pri Dunaji.
Štát v rámci konsolidačného balíčka na tento rok dočasne zrušil 8. mája a 15. septembra ako dni pracovného pokoja, ponechal ich však ako sviatky. Ľudia tak v tieto dni musia ísť do práce ako v bežný pracovný deň, no prináleží im sviatočný príplatok. Legislatívna úprava čelila kritike najmä zo strany samospráv a zamestnávateľov. Prízvukovali, že spôsobuje chaos. Zamestnávatelia ešte na jar upozorňovali, že takéto opatrenie nie je konsolidačné a znamená náklady na strane štátu, samospráv i firiem.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v minulosti pripustil, že spomínané sviatočné príplatky budú pre štát znamenať niekoľko miliónové výdavky. Rezort financií však teraz hovorí, že úprava dní pracovného pokoja spolu so zrušením zákazu predaja počas sviatkov má pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
„Úprava dní pracovného pokoja a to aj po zohľadnení príplatkov za prácu, a tiež zrušenie zákazu predaja počas sviatkov (ako balík opatrení), predstavujú pozitívny vplyv pre štátny rozpočet. Dopady opatrenia však bude možné analyzovať najskôr až na základe údajov o vývoji HDP za druhý kvartál roka 2026 (apríl, máj, jún) resp. až za celý rok 2026,“ uviedol rezort financií.
Zdroj: SITA.sk - Tohtoročný 15. september je bežný pracovný deň, zamestnancom však prinesie príplatok © SITA Všetky práva vyhradené.
Sviatočný 15. september bude tento rok bežným pracovným dňom. Septembrový Sviatok sedembolestnej Panny Márie bol, podobne ako tohtoročný 8. máj, v rámci konsolidačných opatrení dočasne zrušený ako deň pracovného pokoja, ostáva však sviatkom. Školy, obchody či úrady by tak mali ostať otvorené. Zamestnanci majú ísť do práce, avšak, keďže je sviatok, prináleží im za prácu v tento deň príplatok.
Kým po minulé roky sme si na Sviatok sedembolestnej Panny Márie užívali voľno, tento rok je situácia iná. „V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja,“ pripomína inšpektorát práce.
Sviatočný príplatok pre zamestnancov
Pre účely odmeňovania však tohtoročný 15. september ostáva sviatkom, zamestnancom preto prináleží sviatočný príplatok. „Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku,“ spresnila inšpekcia práce.
Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, v takom prípade pracovníkovi patrí za hodinu sviatočnej práce hodina plateného náhradného voľna. Avšak v takom prípade mu už nepatrí sviatočný príplatok.
Zákon v tomto prípade hovorí, že by zamestnávateľ mal zamestnancovi aj v tento sviatočný deň prideliť prácu podľa jeho pracovnej zmluvy. Ak chce mať zamestnávateľ voľno, mal by požiadať o čerpanie dovolenky, rovnako ako v iné bežné pracovné dni.
Niektoré úrady či banky zostanú zatvorené
Školy by v tento deň mali fungovať podobne, ako počas májového sviatku. Podľa ministerstva školstva ide tento rok o bežný pracovný deň, na školách by preto malo prebiehať bežné vyučovanie. Riaditelia sa však môžu rozhodnúť, že žiakom poskytnú riaditeľské voľno podľa podmienok, ktoré stanovuje školský zákon.
Otvorené plánujú mať aj veľké obchodné reťazce. Voľno si však zvolili niektoré úrady či inštitúcie. Hoci 15. september pre tento rok nie je dňom pracovného pokoja, služby na pobočkách nebude poskytovať Slovenská sporiteľňa. Ako informovala, pobočky aj firemné centrá ostanú v tento deň zatvorené, klienti budú môcť využiť digitálne bankovníctvo, sieť bankomatov či služby klientskeho centra.
Zatvorenie pobočiek v Sviatok sedembolestnej Panny Márie avizuje na svojom webe aj UniCredit Bank. K dispozícii klientom bude internetové bankovníctvo či call centrum. Voľno svojim zamestnancom dajú aj niektoré obecné úrady, na svojich stránkach to avizujú napríklad obec Sklené či Ivanka pri Dunaji.
Pozitívny vplyv na štátny rozpočet
Štát v rámci konsolidačného balíčka na tento rok dočasne zrušil 8. mája a 15. septembra ako dni pracovného pokoja, ponechal ich však ako sviatky. Ľudia tak v tieto dni musia ísť do práce ako v bežný pracovný deň, no prináleží im sviatočný príplatok. Legislatívna úprava čelila kritike najmä zo strany samospráv a zamestnávateľov. Prízvukovali, že spôsobuje chaos. Zamestnávatelia ešte na jar upozorňovali, že takéto opatrenie nie je konsolidačné a znamená náklady na strane štátu, samospráv i firiem.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v minulosti pripustil, že spomínané sviatočné príplatky budú pre štát znamenať niekoľko miliónové výdavky. Rezort financií však teraz hovorí, že úprava dní pracovného pokoja spolu so zrušením zákazu predaja počas sviatkov má pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
„Úprava dní pracovného pokoja a to aj po zohľadnení príplatkov za prácu, a tiež zrušenie zákazu predaja počas sviatkov (ako balík opatrení), predstavujú pozitívny vplyv pre štátny rozpočet. Dopady opatrenia však bude možné analyzovať najskôr až na základe údajov o vývoji HDP za druhý kvartál roka 2026 (apríl, máj, jún) resp. až za celý rok 2026,“ uviedol rezort financií.
Zdroj: SITA.sk - Tohtoročný 15. september je bežný pracovný deň, zamestnancom však prinesie príplatok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dni pracovného pokoja na Slovensku Konsolidácia verejných financií Štátny sviatok Sviatok sedembolestnej Panny Márie
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