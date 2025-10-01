|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 2.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2025
Protifašistické hnutie varuje pred normalizovaním extrémizmu, výroky Kaliňáka a Blahu označuje za nebezpečné
Slovenské protifašistické hnutie dôrazne varuje pred snahami oslabiť právny štát a uvoľniť ruky extrémistom. Minister obrany
Zdieľať
1.10.2025 (SITA.sk) - Slovenské protifašistické hnutie dôrazne varuje pred snahami oslabiť právny štát a uvoľniť ruky extrémistom. Minister obrany Robert Kaliňák v nedeľu spochybnil opodstatnenosť Špecializovaného trestného súdu, ktorý je kľúčový pri stíhaní organizovaného zločinu a extrémizmu.
Následne europoslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha vyzval na zrušenie paragrafov o extrémizme z Trestného zákona s cieľom prepustiť a nesúdiť Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, ktorý je obžalovaný pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
Slovenské protifašistické hnutie upozorňuje, že „zrušenie paragrafov o extrémizme by znamenalo legálne rozviazať ruky neonacistom a šíriteľom nenávisti“ a zároveň by Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky v boji proti rasizmu, antisemitizmu a extrémizmu. Hnutie označuje tieto kroky za priamy útok na demokraciu, právny štát a bezpečnosť občanov.
„Slovensko má bolestnú skúsenosť s fašizmom. Preto odmietame snahy politikov normalizovať neonacizmus a pod rúškom ‚právnych zmien‘ vytvárať beztrestnosť pre extrémistov,“ uvádza hnutie.
Zároveň vyzýva verejnosť, médiá a demokratické sily, aby sa postavili proti týmto krokom, ktoré ohrozujú základné hodnoty spoločnosti. Hnutie vyjadruje prekvapenie nad snahami dvoch podpredsedov vládnej strany Smer-SD, ktorí v záujme ochrany neonacistu Bombica sú ochotní rušiť súd a meniť zákony.
„Odmietame úsilie reprezentantov vládnej strany Smer po slobode slova nastoliť fašizmus. Takáto sloboda slova viedla k druhej svetovej vojne a k miliónom obetí. Preto všetky civilizované štáty obmedzili slobodu propagovať fašizmus a nacizmus,“ dodávajú Miroslav Seget, Boris Zala, Peter Weiss a Stanislav Mičev v mene hnutia.
Zdroj: SITA.sk - Protifašistické hnutie varuje pred normalizovaním extrémizmu, výroky Kaliňáka a Blahu označuje za nebezpečné © SITA Všetky práva vyhradené.
Následne europoslanec a podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha vyzval na zrušenie paragrafov o extrémizme z Trestného zákona s cieľom prepustiť a nesúdiť Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, ktorý je obžalovaný pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.
Porušenie záväzkov
Slovenské protifašistické hnutie upozorňuje, že „zrušenie paragrafov o extrémizme by znamenalo legálne rozviazať ruky neonacistom a šíriteľom nenávisti“ a zároveň by Slovensko porušilo svoje medzinárodné záväzky v boji proti rasizmu, antisemitizmu a extrémizmu. Hnutie označuje tieto kroky za priamy útok na demokraciu, právny štát a bezpečnosť občanov.
„Slovensko má bolestnú skúsenosť s fašizmom. Preto odmietame snahy politikov normalizovať neonacizmus a pod rúškom ‚právnych zmien‘ vytvárať beztrestnosť pre extrémistov,“ uvádza hnutie.
Ohrozenie hodnôt
Zároveň vyzýva verejnosť, médiá a demokratické sily, aby sa postavili proti týmto krokom, ktoré ohrozujú základné hodnoty spoločnosti. Hnutie vyjadruje prekvapenie nad snahami dvoch podpredsedov vládnej strany Smer-SD, ktorí v záujme ochrany neonacistu Bombica sú ochotní rušiť súd a meniť zákony.
„Odmietame úsilie reprezentantov vládnej strany Smer po slobode slova nastoliť fašizmus. Takáto sloboda slova viedla k druhej svetovej vojne a k miliónom obetí. Preto všetky civilizované štáty obmedzili slobodu propagovať fašizmus a nacizmus,“ dodávajú Miroslav Seget, Boris Zala, Peter Weiss a Stanislav Mičev v mene hnutia.
Zdroj: SITA.sk - Protifašistické hnutie varuje pred normalizovaním extrémizmu, výroky Kaliňáka a Blahu označuje za nebezpečné © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Rafinériu severovýchodne od Moskvy zachvátil požiar
Rafinériu severovýchodne od Moskvy zachvátil požiar