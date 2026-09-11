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11. septembra 2026
Takmer pätina Slovákov chce Tarabovu vlastnú stranu. Prieskum odhalil aj riziko pre koalíciu
Vlastný politický projekt ministra životného prostredia podporuje 19,61 percenta respondentov, takmer 40 percent by ho radšej videlo v niektorej z existujúcich strán. Takmer 20 percent ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Vlastný politický projekt ministra životného prostredia podporuje 19,61 percenta respondentov, takmer 40 percent by ho radšej videlo v niektorej z existujúcich strán.
Takmer 20 percent občanov Slovenska je názoru, že by si mal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) založiť vlastnú stranu. Väčšia časť respondentov je však za to, aby vstúpil do niektorej z existujúcich strán. Ukázal to prieskum agentúry SCIO na vzorke 1 020 respondentov. Výsledky prieskumu ukázali, že myšlienka vlastnej Tarabovej strany si získala nadpriemernú podporu medzi voličmi Smeru-SD a Slovenskej národnej strany (SNS). Ak by Taraba založil vlastný politický subjekt, riziko by to predstavovalo najmä pre súčasnú vládnu koalíciu.
Ako agentúra spresnila, Taraba by mal založiť vlastnú stranu podľa 19,61 percenta opýtaných. Jeho pripojenie sa k už existujúcej strane podporuje 39,31 percenta, pričom viac ako 41 percent respondentov na túto otázku nemá názor. Zaujímavé je pritom sledovať dáta z pohľadu voličov jednotlivých politických strán. Tarabu vo vytvorení vlastného politického subjektu podporu 27,9 percent voličov Smeru-SD a 27,6 percenta voličov SNS. U voličov Hlasu-SD si táto myšlienka nachádza podporu u 16,9 percenta opýtaných.
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus považuje tieto čísla za pomerne vysoké, no určite ich podľa neho netreba zamieňať s volebným potenciálom prípadnej novej Tarabovej strany. „Ukazujú však, že myšlienka samostatného politického projektu Tomáša Tarabu má podporu aj v časti elektorátu dnešnej vládnej koalície. Ak by takýto subjekt skutočne vznikol, mohol by zamiešať kartami najmä na národno-konzervatívnej časti politického spektra,“ myslí si Klus.
Podporu si myšlienka novej Tarabovej strany získala aj mimo koaličných strán. Ministra v tomto kroku podporuje aj 29,3 percenta voličov hnutia Republika, 29 percent voličov Práva na pravdu a tiež 26,8 percenta voličov Demokratov. Ak ide o strany súčasnej parlamentnej opozície, tu si Taraba získal nižšiu podporu. Spomedzi voličov Progresívneho Slovenska s touto myšlienkou súhlasí 20,3 percenta a v Hnutí Slovensko si nachádza podporu u 16,4 percenta. Za to, aby si Taraba založil novú stranu je aj 13,6 percenta voličov Kresťanskodemokratického hnutia a 10,6 percenta voličov strany Sloboda a Solidarita.
Možnosť, že by Taraba začal pôsobiť v niektorej z existujúcich strán, si našla takmer dvojnásobnú podporu. Uprednostňuje ju 39,31 percenta respondentov. Za to, aby Taraba vstúpil do existujúcej strany, je až 56,3 percenta voličov Hlasu-SD, 51,5 percenta voličov strany Sloboda a Solidarita, 48,5 percenta voličov Smeru, 46,6 percenta podporovateľov Hnutia Slovensko a u Republiky je to 46,3 percenta.
Výsledky prieskumu tak podľa analytika naznačujú, že prípadný konflikt Tarabu s vládnou koalíciou by mohol mať širšie politické dôsledky. Ak by Taraba odišiel z funkcie ministra alebo by ho odvolali a následne by založil vlastnú stranu, mohol by získať podporu práve v priestore, o ktorý dnes bojujú viaceré vládne a národno-konzervatívne strany.
„Z pohľadu týchto dát by prípadné odvolanie Tarabu predstavovalo pre vládnu koalíciu určité politické riziko. Ak by na takýto krok reagoval vytvorením vlastného subjektu, jeho najprirodzenejším zdrojom voličov by bola práve časť dnešného koaličného a národno-konzervatívneho elektorátu. Paradoxne by tak jeho odvolanie mohlo vytvoriť nového konkurenta stranám, ktoré dnes tvoria alebo podporujú vládnu väčšinu,“ uzavrel Klus.
Zdroj: SITA.sk - Takmer pätina Slovákov chce Tarabovu vlastnú stranu. Prieskum odhalil aj riziko pre koalíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer 20 percent občanov Slovenska je názoru, že by si mal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) založiť vlastnú stranu. Väčšia časť respondentov je však za to, aby vstúpil do niektorej z existujúcich strán. Ukázal to prieskum agentúry SCIO na vzorke 1 020 respondentov. Výsledky prieskumu ukázali, že myšlienka vlastnej Tarabovej strany si získala nadpriemernú podporu medzi voličmi Smeru-SD a Slovenskej národnej strany (SNS). Ak by Taraba založil vlastný politický subjekt, riziko by to predstavovalo najmä pre súčasnú vládnu koalíciu.
Odpovede respondentov
Ako agentúra spresnila, Taraba by mal založiť vlastnú stranu podľa 19,61 percenta opýtaných. Jeho pripojenie sa k už existujúcej strane podporuje 39,31 percenta, pričom viac ako 41 percent respondentov na túto otázku nemá názor. Zaujímavé je pritom sledovať dáta z pohľadu voličov jednotlivých politických strán. Tarabu vo vytvorení vlastného politického subjektu podporu 27,9 percent voličov Smeru-SD a 27,6 percenta voličov SNS. U voličov Hlasu-SD si táto myšlienka nachádza podporu u 16,9 percenta opýtaných.
Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus považuje tieto čísla za pomerne vysoké, no určite ich podľa neho netreba zamieňať s volebným potenciálom prípadnej novej Tarabovej strany. „Ukazujú však, že myšlienka samostatného politického projektu Tomáša Tarabu má podporu aj v časti elektorátu dnešnej vládnej koalície. Ak by takýto subjekt skutočne vznikol, mohol by zamiešať kartami najmä na národno-konzervatívnej časti politického spektra,“ myslí si Klus.
Podpora aj mimo koaličných strán
Podporu si myšlienka novej Tarabovej strany získala aj mimo koaličných strán. Ministra v tomto kroku podporuje aj 29,3 percenta voličov hnutia Republika, 29 percent voličov Práva na pravdu a tiež 26,8 percenta voličov Demokratov. Ak ide o strany súčasnej parlamentnej opozície, tu si Taraba získal nižšiu podporu. Spomedzi voličov Progresívneho Slovenska s touto myšlienkou súhlasí 20,3 percenta a v Hnutí Slovensko si nachádza podporu u 16,4 percenta. Za to, aby si Taraba založil novú stranu je aj 13,6 percenta voličov Kresťanskodemokratického hnutia a 10,6 percenta voličov strany Sloboda a Solidarita.
Možnosť, že by Taraba začal pôsobiť v niektorej z existujúcich strán, si našla takmer dvojnásobnú podporu. Uprednostňuje ju 39,31 percenta respondentov. Za to, aby Taraba vstúpil do existujúcej strany, je až 56,3 percenta voličov Hlasu-SD, 51,5 percenta voličov strany Sloboda a Solidarita, 48,5 percenta voličov Smeru, 46,6 percenta podporovateľov Hnutia Slovensko a u Republiky je to 46,3 percenta.
Konflikt s koalíciou
Výsledky prieskumu tak podľa analytika naznačujú, že prípadný konflikt Tarabu s vládnou koalíciou by mohol mať širšie politické dôsledky. Ak by Taraba odišiel z funkcie ministra alebo by ho odvolali a následne by založil vlastnú stranu, mohol by získať podporu práve v priestore, o ktorý dnes bojujú viaceré vládne a národno-konzervatívne strany.
„Z pohľadu týchto dát by prípadné odvolanie Tarabu predstavovalo pre vládnu koalíciu určité politické riziko. Ak by na takýto krok reagoval vytvorením vlastného subjektu, jeho najprirodzenejším zdrojom voličov by bola práve časť dnešného koaličného a národno-konzervatívneho elektorátu. Paradoxne by tak jeho odvolanie mohlo vytvoriť nového konkurenta stranám, ktoré dnes tvoria alebo podporujú vládnu väčšinu,“ uzavrel Klus.
Zdroj: SITA.sk - Takmer pätina Slovákov chce Tarabovu vlastnú stranu. Prieskum odhalil aj riziko pre koalíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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