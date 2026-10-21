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21. októbra 2026

Protikorupčný úrad vykonal domové prehliadky v súvislosti so šéfom Národnej banky Ukrajiny


Tagy: Korupcia Korupcia na Ukrajine Protikorupčný úrad Ukrajinský protikorupčný úrad

Nie je jasné, v akej kauze Andrija Pyšného preverujú, banka sa k informáciám o prehliadkach bezprostredne nevyjadrila. Ukrajinský protikorupčný úrad ...



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andrii_pyshnyi_in_2024 676x902 21.10.2026 (SITA.sk) - Nie je jasné, v akej kauze Andrija Pyšného preverujú, banka sa k informáciám o prehliadkach bezprostredne nevyjadrila.


Ukrajinský protikorupčný úrad NABU v utorok vykonal domové prehliadky v súvislosti so šéfom Národnej banky Ukrajiny Andrijom Pyšným. Informoval o tom portál Kyiv Independent s odvolaním sa na zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní.

Zatiaľ bez detailov


NABU vo vyhlásení potvrdil, že vykonáva prehliadky v priestoroch Národnej banky Ukrajiny a v dome jedného z jej zamestnancov. Nešpecifikoval však, koho sa vyšetrovanie týka.

Nikto nebol zadržaný ani obvinený. Ďalšie podrobnosti nezverejňujeme s cieľom chrániť dôvernosť prípravného konania,“ uviedol úrad. Národná banka sa k informáciám o prehliadkach bezprostredne nevyjadrila.

Nie je jasné, v akej kauze Pyšného preverujú. Národná banka Ukrajiny však v posledných mesiacoch čelila kritike v súvislosti s prípadom štátnej Sense Bank.

Špinavé peniaze za ministra


Podľa médií banka umožnila prevod 150 miliónov hrivien (približne 3,4 milióna dolárov), ktoré mali pochádzať z prania špinavých peňazí a boli použité ako kaucia za bývalého ministra energetiky a spravodlivosti Hermana Haluščenka.

V auguste ukrajinské úrady obvinili bývalú zástupkyňu vedúceho kancelárie prezidenta Irynu Mudru, generálneho riaditeľa Sense Bank Oleksija Stupaka, bývalého predsedu dozornej rady banky Mykolu Hladyščenka a ďalšie osoby z legalizácie príjmov z trestnej činnosti v súvislosti s financovaním Haluščenkovej kaucie prostredníctvom banky.

 


Zdroj: SITA.sk - Protikorupčný úrad vykonal domové prehliadky v súvislosti so šéfom Národnej banky Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Korupcia na Ukrajine Protikorupčný úrad Ukrajinský protikorupčný úrad
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