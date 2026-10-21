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21. októbra 2026

Rusko zatklo nemeckého ostreľovača, ktorý vraj bojoval za Ukrajinu. FSB tvrdí, že dezertoval pre peniaze


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine žoldnieri

Zadržaný muž sa podľa FSB narodil v roku 1976 a pôsobil ako ostreľovač. V minulosti údajne bojoval aj v Afganistane a Sýrii, pričom na Ukrajine údajne slúžil už v rokoch 2016 až 2018. Ruská ...



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russia_putin_8_698 1 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Zadržaný muž sa podľa FSB narodil v roku 1976 a pôsobil ako ostreľovač. V minulosti údajne bojoval aj v Afganistane a Sýrii, pričom na Ukrajine údajne slúžil už v rokoch 2016 až 2018.


Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala nemeckého občana, ktorého obviňuje zo žoldnierstva v službách ukrajinskej armády. O zatknutí informovali v stredu ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na vyhlásenie FSB. Podľa ruskej tajnej služby ide o príslušníka ukrajinských ozbrojených síl, ktorý sa údajne zúčastnil na bojoch proti Rusku.

Zadržaný muž sa podľa FSB narodil v roku 1976 a pôsobil ako ostreľovač. V minulosti údajne bojoval aj v Afganistane a Sýrii, pričom na Ukrajine údajne slúžil už v rokoch 2016 až 2018.

Ruská tajná služba tvrdí, že Nemec sa na Ukrajinu vrátil vlani v novembri a podpísal trojročný kontrakt s ukrajinskou armádou. Neskôr však údajne dezertoval, pretože nedostal sľúbenú mzdu. Okolnosti jeho zadržania ani konkrétne miesto, kde ho ruské úrady vypátrali, zverejnené neboli.

Informácie o mužovej vojenskej minulosti a pôsobení v ukrajinských ozbrojených silách pochádzajú z tvrdení FSB a zatiaľ ich nebolo možné nezávisle overiť. Ruské úrady bezprostredne neuviedli ani to, aký trest mu hrozí v prípade odsúdenia.

Zadržanie nemeckého občana prichádza len týždeň po tom, ako Moskva oznámila zatknutie Švéda, ktorého takisto obvinila z účasti na bojoch na strane Ukrajiny. Ruské bezpečnostné zložky pravidelne informujú o zadržaní osôb podozrivých zo spolupráce s Kyjevom.

Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ruské súdy odsúdili stovky ľudí na dlhoročné tresty odňatia slobody za vlastizradu, sabotáž či špionáž. Medzi odsúdenými sú aj viacerí cudzinci, ktorých Moskva obvinila zo žoldnierskej činnosti v prospech Ukrajiny.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Rusko zatklo nemeckého ostreľovača, ktorý vraj bojoval za Ukrajinu. FSB tvrdí, že dezertoval pre peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine žoldnieri
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