Štátnemu IT chýba podľa Antala centralizácia, Remišová hovorí aj o koordinácii a konsolidácii

Každý rezort si robí, čo chce

Na megalomanské plány treba zabudnúť

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jedným zo základných problémov štátneho IT na Slovensku je chýbajúca centralizácia. Zhodli sa na tom rečníci jarnej konferencie ITAPA. Ako uviedol budúci štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Marek Antal, štát spolu so samosprávami v súčasnosti riadi dohromady približne dvetisíc portálov.„Chýba tu centralizácia. Bez spolupráce rezortov, subdodávateľov a komunity to nepôjde a každý rok budeme hovoriť o rovnakých problémoch,“ skonštatoval. Chýbajúcu centralizáciu vníma ako ústredný problém štátu aj Ľubomír Illek zo Slovensko.Digital.Ich slová potvrdila i podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Doteraz si podľa nej ministerstvá budovali vlastné IT, a to bez dostatočnej nadrezortnej koordinácie. Projekty pritom realizovali aj napriek stanovisku Útvaru hodnoty za peniaze a výdavky na IT nekonzultovali.Chce preto zaviesť prísnejšie pravidlá a posilniť koordinačnú úlohu úradu - nového ministerstva, aby rezorty lepšie plánovali svoje projekty, nenafukovali ich financovanie a neprichádzalo k duplicitám."Ak chceme dosiahnuť naozaj fungujúce štátne IT, musíme okamžite spustiť proces koordinácie a konsolidácie týchto oddelených kúskov, roztrúsených po jednotlivých rezortoch. Dnes to pripomína skôr kakofóniu zvukov, ako symfonický orchester s jedným dirigentom. Ťažko povedať, či takýto neporiadok v informatizácii vznikol z neschopnosti efektívne ju riadiť, z lajdáctva, alebo skrátka len doterajším štruktúram vyhovoval takýto neprehľadný a chaotický stav," myslí si vicepremiérka.Podľa Illeka bol práve Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zriadený s cieľom centrálneho riadenia vecí v eGovernmente, no dodnes si každý rezort robí, čo chce.„Zlyhalo veľa naplánovaných úloh, štát bojuje s byrokraciou, občan nie je na prvom mieste a od dodávateľov prichádza len veľmi slabá reflexia. Toto sú najväčšie chyby, ktoré vnímame,“ poukázal. Práve kríza spojená so šírením pandémie koronavírusu pravdepodobne spustí finančnú a zároveň personálnu krízu.Remišová na konferencii zopakovala, že na zvýšenie kvality digitálnych služieb nepotrebuje Slovensko miliónové rozpočty. Začať sa podľa nej dá aj v malom."Namiesto projektov, ktoré sa písali od stola na štátnych úradoch, musíme viac počúvať, čo nám používatelia hovoria, čo ich trápi a podľa toho služby vylepšovať. Na megalomanské plány treba zabudnúť,“ vyhlásila.Do súťaže o štátne zákazky chce vicepremiérka zapojiť najlepšie firmy a dosiahnuť, aby zo štátneho IT neprofitovali stále tí istí. Avizuje aj rozdeľovanie veľkých zákaziek na menšie. Oddeľovaním komponentov a služieb, pre ktoré existujú špecializovaní dodávatelia, by sa mala podporiť konkurencia.