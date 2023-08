Protipovodňové poldre vojenských lesov opäť ochránili životy i majetky ľudí, plánujú postaviť ďalšie (video)

Chránia životy i majetky

Poldre splnili úlohu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.8.2023 (SITA.sk) - Protipovodňové poldre vojenských lesov v oblasti Levočských vrchov pomáhali s ochranou obyvateľov priľahlých lokalít pred povodňami. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Minister obrany Martin Sklenár uviedol, že tieto stavby a opatrenia sú dôležité, pretože bez nich by hrozili prívalové vlny, rozsiahle povodne či zosuvy pôdy. Vojenským lesom a majetkom SR vďačíme za to, že okolité obce nemuseli čeliť žiadnemu z týchto scenárov. Takto vyzerá reálny záujem o bezpečnosť občanov, ktorý v praxi chráni ich životy a majetky,“ doplnil Sklenár.Ako vysvetlil rezort obrany, vojenské lesy v roku 2015 vybudovali 11 protipovodňových opatrení – poldrov a sústavu 230 technických a biotechnických opatrení na vodných tokoch v bývalom vojenskom obvode Javorina . Vojenské lesy pomocou vlastných mechanizmov robia aj údržbu a čistia poldre od naplavenín a nánosov, aby bola kapacita nádrže čo najväčšia.„Sústava protipovodňových opatrení v tejto oblasti opäť splnila úlohu zadržania splavenín a prívalových vôd a zmiernila tak prívalové povodňové vlny po kapacitu, toho ktorého poldra. Tento živel nás v minulosti neraz prekvapil svojou nevyspytateľnosťou a napáchal mnoho škôd, no vďaka realizovaným opatreniam sa nám darí eliminovať riziko prírodnej katastrofy na minimum,“ uviedol generálny riaditeľ Vojenských lesov a majetkov SR Ján Jurica MO SR informovalo, že vojenské lesy pracujú aj na ďalšom posilnení siete poldrov. Ide o výstavbu protipovodňových opatrení, pričom investícia je rozdelená do dvoch etáp.„V prvej etape ide o výstavbu šiestich poldrov v povodí rieky Ľubica. V ďalšej etape bude zrealizovaných desať poldrov v oblasti Levočských vrchov. Výstavba bude spolufinancovaná z fondov EÚ a vlastných zdrojov štátneho podniku," vysvetlil rezort obrany.