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10. júla 2026

ZMOS odmieta zatváranie pôšt a žiada lepšiu komunikáciu, obce chcú o zmenách vedieť v dostatočnom predstihu


Tagy: Poštové služby Samosprávy

V súčasnosti narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách a obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov.



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10.7.2026 (SITA.sk) - V súčasnosti narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách a obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí so zatváraním pôšt, čo tlmočilo aj na rokovaní s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Ako ďalej združenie informovalo, od pošty požadujú dôslednú komunikáciu smerom k samosprávam a väčšiu mieru empatie pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí. ZMOS zdôrazňuje, že v súčasnosti narastá nespokojnosť obyvateľov so zatváraním vybraných pôšt, znižovaním počtu zamestnancov na poštách a obmedzovaním prevádzkových hodín počas letných mesiacov.

Potreba ekonomickej udržateľnosti


Treba jasne povedať, že tieto rozhodnutia nerobia mestá a obce, ale sú dôsledkom optimalizácie siete poštových služieb Slovenskej pošty,“ zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik. Ak obec nie je podľa neho včas informovaná, nevie svojim obyvateľom vysvetliť, čo sa deje, prečo sa to deje a aké náhradné riešenie bude zabezpečené.

Potom nespokojnosť občanov smeruje aj na samosprávu, ktorá pritom o pripravovanej zmene nemá informácie. Rozumieme potrebe ekonomickej udržateľnosti Slovenskej pošty. Nesúhlasíme však s tým, aby sa dostupnosť základných poštových služieb v území obmedzovala bez včasnej komunikácie s dotknutými obcami a bez konkrétneho riešenia pre obyvateľov,“ uviedol Božik s tým, že poštové služby musia zostať dostupné.

Ak sa má v obci zmeniť režim fungovania pošty, obec to musí vedieť vopred. Musí poznať dôvody, rozsah zmeny a spôsob, akým bude služba pre občanov zabezpečená. Toto je zodpovednosť Slovenskej pošty,“ vyhlásil šéf ZMOS.

Model maláPOŠTA


V rámci zmierňovania dopadov krokov Slovenskej pošty ZMOS víta model maláPOŠTA, ktorý si osvojila Slovenská pošta na návrh združenia a môže pomôcť zachovať základné poštové služby v obciach a priniesť ich aj tam, kde doteraz pošta nebola.

Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci,“ uviedol Božik. Doplnil, že ZMOS bude so Slovenskou poštou pokračovať v komunikácii tak, aby zmeny v poštovej sieti boli pre mestá, obce a obyvateľov predvídateľné, zdôvodnené a prakticky zvládnuteľné.

Štát nesmie dofinancovať stratu


Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka v tejto súvislosti v stanovisku pripomenul fakt, že štát nesmie dofinancovať stratu Slovenskej pošty, nakoľko by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Je teda podľa neho povinnosťou vedenia spoločnosti aktivovať plán na záchranu spoločnosti. „Bolo by nezodpovedné ignorovať realitu trhu a doplácať na historicky predimenzovanú, neustále nákladnejšiu a čoraz menej využívanú sieť kamenných pobočiek,“ skonštatoval Kupka.

Zároveň poukázal na to, že prevažná väčšina obcí na Slovensku kamennú pobočku pošty nemá. „Napriek tomu je v nich dostupnosť poštových služieb pre občanov plnohodnotne a identicky zabezpečená. Prítomnosť pošty v regióne totiž nestojí na budove, ale na našej unikátnej sieti doručovateľov,“ zdôraznil riaditeľ pošty.

Alternatívne možnosti využívania služieb


Kupka tiež skonštatoval, že preventívna panika je zbytočná. „Ak by malo v budúcnosti dôjsť k akejkoľvek trvalej zmene poskytovania poštových služieb vo vašej obci, Slovenská pošta vás bude ako prvá proaktívne a oficiálne informovať. Zároveň v danej lokalite vždy realizujeme adresnú kampaň prostredníctvom letákov doručovaných do schránok, a občanom jasne vysvetľujeme alternatívne možnosti využívania služieb. Preventívne spisovanie petícií na základe nepravdivých tvrdení o tom, že „pošta v tichosti zatvára poštu“, prináša do komunít len zbytočnú nervozitu,“ vyhlásil Kupka.

Udržiavať neefektívne kamenné pobočky všade na Slovensku podľa neho už nie je ekonomicky možné. Chápe však, že v niektorých lokalitách pretrváva silná požiadavka na zachovanie fixného kontaktného miesta. V tejto súvislosti rovnako poukazuje na koncept maláPOŠTA. „Tento model umožňuje zriadiť pevný poštový bod prostredníctvom partnerstva priamo s vašou obcou alebo miestnym podnikateľským subjektom (napr. predajňou potravín), a to aj v obciach, kde kamenná pobočka pošty nikdy nebola,“ doplnil generálny riaditeľ pošty.

Transformačný proces


Slovenská pošta už vlani spustila transformačný proces fungovania spoločnosti. Cieľom je prispôsobiť veľkosť poštovej siete reálnemu dopytu, presunúť zdroje a kapacity do vyhľadávaných služieb a alternatív, ktoré zákazníci skutočne využívajú či investovať do inovácií. Pošta plánuje zvýšiť dostupnosť služieb a umožniť ich pohodlnejšie využívanie, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie či renováciou pobočiek. Ich cieľom je tiež zlepšiť pracovné podmienky a odmeňovanie zamestnancov.

V tomto roku sa štátna akciovka plánuje zamerať na optimalizáciu siete poštových pobočiek, a to prevažne na najmenej vyťažené vidiecke pošty. Tie plánuje vedenie pošty postupne nahradiť alternatívami, ktoré zachovajú alebo aj zvýšia dostupnosť poštových služieb. Ide napríklad o rozširovanie siete BalíkoBOXov s nepretržitou dostupnosťou, zavedenie možnosti vyzdvihnutia zásielky bez nutnosti návštevy pobočky či posilnenie kompetencií doručovateľov priamo v domácnostiach.


Zdroj: SITA.sk - ZMOS odmieta zatváranie pôšt a žiada lepšiu komunikáciu, obce chcú o zmenách vedieť v dostatočnom predstihu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poštové služby Samosprávy
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