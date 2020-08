Prototyp rakety Starship od SpaceX prešiel testom, finálny modul možno dopraví ľudí na Mesiac (video)

Jeden let pre sto ľudí

Raketa už má prvého pasažiera

5.8.2020 - Prototyp ďalšej generácie vesmírnej lode Starship od SpaceX má za sebou úspešný test, počas ktorého vyletel do výšky 150 metrov a následne hladko pristál na zemi.Test modulu z nehrdzavejúcej ocele SN5 sa konal v utorok večer v stredisku firmy v Boca Chica na juhu Texasu a trval menej ako minútu.Bol to zároveň prvý letový test po takmer roku pre motor Raptor, ktorý použijú na pohon Starship. Finálny modul bude obsahovať šesť týchto motorov.Bude 50 metrov vysoký a počas jedného letu môže odviezť až sto ľudí. Na prekonanie zemskej gravitácie však bude potrebovať raketu Super Heavy, ktorú bude poháňať 31 motorov Raptor.Starship je jedným z troch kandidátov, ktorí sa nachádzajú za zozname modulov, ktoré by mohli pre NASA po roku 2020 dopraviť ľudí na Mesiac.Let v rakete Starship si už objednal japonský podnikateľ Yusaku Maezawa