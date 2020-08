Smartfóny Samsung radu Galaxy Note20 ponúkajú špičkový výkon aj konektivitu v rámci ekosystému Galaxy. Pripravte sa na jedinečné zážitky...

Spoločnosť Samsung Electronics dnes usporiadala tradičné podujatie Galaxy Unpacked, avšak prvýkrát v histórii vo virtuálnej online podobe. V rámci akcie spoločnosť predstavila päť nových výkonných prístrojov, ktoré je možné vzájomne bez problémov prepojiť a obohatiť si tak životné zážitky v dnešnom svete plnom zmien. Medzi novinky patria dva smartfóny Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra 5G, najvýkonnejšie modely radu Note v histórii, univerzálne tablety pre prácu aj zábavu Tab S7 a S7+, špičkové smart hodinky so zdravotnými funkciami Galaxy Watch3, štýlové ergonomické slúchadlá s vynikajúcim zvukom Galaxy Buds Live a konečne Galaxy Z Fold2, vylepšený skladací telefón novej generácie.

„Ešte nikdy sme sa nespoliehali na moderné technológie tak veľmi ako dnes. Spájajú nás s celým svetom v čase, keď čelíme mimoriadne vážnym problémom,“ vyhlásil dr. TM Roh, prezident a riaditeľ divízie mobilných komunikácií v spoločnosti Samsung Electronics. „Technológia musí život zjednodušovať, nesmie ho komplikovať. Preto predstavujeme päť nových zariadení. Každé z nich je dostatočne výkonné, aby užívateľom pomáhalo v práci aj pri zábave. A pri vzájomnom prepojení fungujú výborne dohromady, takže sa môžete plne sústrediť na to, čo je pre vás najdôležitejšie.“

Rad Galaxy Note20, najvýkonnejší Note v histórii

Smartfóny radu Galaxy Note20 sú naozaj výnimočné - pri práci poslúžia ako kvalitný počítač, pri zábave ako profesionálne herné zariadenie. Rad tvoria dva modely: Galaxy Note20 Ultra 5G, určený pre priaznivcov radu Note so záujmom o maximálny výkon a produktivitu, a Galaxy Note20 pre širšiu skupinu užívateľov, ktorí chcú jednoducho čo najlepšie využiť čas pri práci aj zábave.

V oboch prípadoch sa môžete tešiť na mimoriadnu výkonnosť, takže budete môcť stráviť viac času so svojimi blízkymi.

Výkonný pracovný nástroj

Modely radu Galaxy Note20 menia spôsob, akým ľudia pracujú - vďaka nim môžete byť maximálne výkonní, nech už ste kdekoľvek, a vaša produktivita sa tak výrazne zvýši. Už od roku 2011 majú používatelia modelov Note k dispozícii dotykové pero S Pen a aplikáciu Samsung Notes, ktoré sa od tej doby neustále vylepšujú. Vďaka tomu je písanie pohodlné, ako keď píšete skutočným perom na papier, a systém pritom samozrejme ponúka všetky pokročilé digitálne funkcie. Tieto základné vlastnosti série Note sa s modelmi Galaxy Note20 dostávajú ešte na podstatne vyššiu úroveň a navyše ich nájdeme aj v tabletoch Tab S7 a Tab S7+. Vďaka dlhoročnému a stále prehlbovanému partnerstvu Samsungu a Microsoftu navyše Galaxy Note20 veľmi dobre spolupracuje s počítačmi s Windows.

• Nová verzia dotykového pera S Pen: Tradičná súčasť modelov Note, ktorú majú v obľube hlavne milovníci multitaskingu, sa vo verzii pre rad Galaxy Note 20 dočkala niekoľkých vylepšení[1], takže si môžete zapisovať najrôznejšie nápady, kedykoľvek sa vám preženú hlavou. Vďaka väčšej presnosti a rýchlosti si s modelmi Galaxy Note20 budete viac ako kedykoľvek predtým pripadať, ako keď píšete ozajstným perom na papier. V režime Anywhere môžete dotykové pero využiť na nesmierne pohodlné ovládanie prístroja. Napríklad pre návrat na hlavnú obrazovku stačí jediné kliknutie.

• Flexibilnejšie a užitočnejšie funkcie aplikácie Samsung Notes: Potrebujeme nástroje, ktoré nám umožnia pracovať kdekoľvek a kedykoľvek na ľubovoľnom zariadení. Aplikácia Samsung Notes ponúka automatické ukladanie a synchronizáciu, aby ste mohli za akýchkoľvek okolností zaznamenávať, upravovať a zdieľať svoje nápady, vízie či postrehy, či už používate smartfón, tablet alebo počítač. Nikdy už tak neprídete o rozrobenú prácu. Rukou načmárané poznámky sa vďaka aplikácii Samsung Notes premenia v krásne čitateľný rukopis. Okrem toho môžete ľahko komentovať prácu kolegov a ďalších ľudí, pretože v Samsung Notes možno upravovať dokumenty v PDF alebo prezentácie v programe Microsoft PowerPoint, zvýrazňovať dôležité pasáže a pridávať k nim poznámky. Poznámky možno nahrávať aj hlasom a potom stačí kliknúť na príslušné slovo v poznámke, aby ste sa preniesli na dané miesto v hlasovom zázname. A vďaka novému intuitívnemu systému práce so súbormi a priečinkami môžete všetky záznamy a poznámky udržiavať v dokonalom poriadku, aby ste čokoľvek ľahko našli.

• Práca na rôznych zariadeniach: Vďaka vylepšenej integrácii s operačným systémom Windows[2] sa teraz do svojich mobilných aplikácií dostanete priamo z počítača s Windows 10. V ďalšom priebehu roka bude k dispozícii funkcia, vďaka ktorej pôjde v počítači spustiť a vedľa seba zobraziť niekoľko aplikácií naraz. Na počítači možno vytvárať aj zástupcov, takže už nebudete musieť aplikácie alebo fotografie zložito hľadať v smartfóne. Mnohé dáta možno ľahko zdieľať na jednotlivých zariadeniach, pretože sa aplikácia Samsung Notes ľahko synchronizuje s Microsoft OneNote a Outlookom[3] a poznámky v aplikácii Reminders sa synchronizujú s Outlookom, zoznamom úloh (To Do) a Teams[4]. Všetko, čo potrebujete, tak máte kedykoľvek a kdekoľvek na dosah ruky.

Zábava na úrovni

Partnerstvo Samsungu a Microsoftu sa pri modeloch Galaxy Note20 neuplatnia len v práci, ale aj pri zábave, ktorá sa tak dostáva na výrazne vyššiu úroveň. Náruživí hráči sa môžu tešiť na mimoriadny zážitok, s akým sa u smartfónov od Samsungu ešte nikdy nestretli - môžete sa povaľovať na gauči alebo odpočívať v záhrade a pritom si užívať hranie v profesionálnej kvalite. Vďaka Galaxy Note20 získate dosiaľ nevídaný výkon, konektivitu a tiež najlepší displej v histórii. Nechýba ani špičkový fotoaparát a ďalšie nástroje pre špičkové snímky a videozáznamy. Samozrejmosťou je bezproblémový multitasking.

• S modelmi Galaxy Note20 si môžete užiť obľúbené hry pre Xbox: Od 15. septembra si vďaka cloudovému beta systému Xbox Game Pass Ultimate v mobilnej podobe zahráte viac než stovku obľúbených hier pôvodne určených pre Xbox. Patria k nim hity ako Minecraft Dungeons či Gears 5.[5] O vynikajúce herné zážitky s Galaxy Note20 sa ďalej stará aj špeciálny engine s umelou inteligenciou a optimalizovaná zvuková odozva cez Bluetooth, prípadne dotykový odozva 240 Hz (pri modeli Galaxy Note20 Ultra 5G). K vynikajúcemu dojmu prispieva aj najrýchlejší procesor v dejinách radu Galaxy a vynikajúci displej. Proste špičkové herné zariadenia priamo vo vašom vrecku.

• Kamera profesionálnych kvalít priamo v telefóne: Fotoaparát a kamera s rozlíšením 8K, pomerom strán 21:9 a natáčaním frekvenciou 24 snímok za sekundu ponúka špičkový obraz a profesionálnu kvalitu záznamu. V režime Pro Video sa môžete hrať s ostrením, nahrávaním zvuku, expozičnými hodnotami, svetlom, zoomom aj natáčaním frekvenciou 120 snímok za sekundu v rozlíšení Full-HD, takže výsledný film bude vyzerať ako zo skutočného štúdia. Okrem toho je možné využívať aj rôzne zdroje zvuku a miešať intenzitu záznamu z interných mikrofónov aj externých zdrojov. V kombinácii so slúchadlami Galaxy Buds Live tak môžete nahrávať zvuk v skvelej kvalite bez ohľadu na šum v pozadí.[6]

• Multitasking s technológiou Advanced Samsung DeX: Vďaka technológii Samsung DeX[7] je možné Galaxy Note20 prvýkrát v histórii bezdrôtovo pripojiť ku smart televízii, kedykoľvek potrebujete väčšiu obrazovku. Obraz na displeji smartfónu a na televízii je možné ovládať samostatne, takže napríklad môžete mať na veľkej obrazovke spustenú hru alebo video a na telefóne medzitým komunikovať s priateľmi.

Špičkový výkon v najlepších tradíciách radu Galaxy

Ku smartfónom radu Galaxy Note vždy patril vysoký výkon. Rad Galaxy Note20 na túto tradíciu nadväzuje ako najvýkonnejšia séria Note v histórii a iste zvládne všetko, čo od nej používatelia očakávajú a čo majú na modeloch Galaxy radi.

Srdcom oboch prístrojov Galaxy Note20 je najrýchlejší procesor všetkých modelov Galaxy. Smartfóny sú doslova nabité najmodernejšou technológiou a ponúkajú jedinečné zážitky, to všetko v ikonickom, nadčasovom a odolnom dizajnovom prevedení. V oboch verziách sú k dispozícii nové farebné varianty Mystic s tlmenými neutrálnymi odtieňmi, ktoré výborne zodpovedajú súčasným módnym trendom, a navyše im toľko nevadia odtlačky prstov a najrôznejšie šmuhy.

Prvýkrát v histórii radu Note je pri modeli Galaxy Note20 Ultra 5G k dispozícii vynikajúci displej Dynamic AMOLED 2X s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, teda záruka skvelého obrazu. Displej sa jasom a kontrastom automaticky prispôsobuje okolitému prostrediu, čo predlžuje výdrž batérie. Smartfón navyše podporuje systém rýchleho nabíjania[8] - za obyčajnú polhodinu sa batéria nabije na 50 % maximálnej kapacity[9], takže sa nemusíte báť, že by vám energia počas dňa došla.

Budúcnosť patrí bleskurýchlej technológii 5G[10] s mimoriadne krátkou odozvou a Samsung je v tejto oblasti svetovým lídrom, takže ju nové smartfóny samozrejme tiež podporujú. Čokoľvek, načo pomyslíte, máte vďaka výkonu Galaxy 5G v sieťach Sub-6 a mmWave na dosah ruky. Modely Galaxy Note20 navyše podporujú aj stabilné a rýchle pripojenie cez Wi-Fi 6[11] s optimalizovanou odozvou pre najrôznejšie streamingové služby. O bezpečnosť dát ani hardvéru sa pritom báť nemusíte, stará sa o ňu preverený systém Samsung Knox.

Ako prvý model Galaxy s technológiou UWB[12] ponúka Note20 Ultra 5G[13] funkciu Nearby Share, výrazne uľahčujúcu zdieľanie najrôznejšieho obsahu. Stačí smartfón nasmerovať na iné zariadenie Galaxy s UWB a systém Nearby Share automaticky posunie jeho majiteľa na prvé miesto do zoznamu ľudí, s ktorými možno súbory zdieľať. V budúcnosti sa tento systém ešte vylepší pomocou technológie rozšírenej reality, vďaka ktorému bude možné použiť smartfón ako digitálny kľúč pre odomknutie smart domácnosti.

Nové zážitky s prepojeným ekosystémom Galaxy

Prístroje a služby spoločnosti Samsung sú vyvíjané tak, aby spolu navzájom bez problémov spolupracovali, čo pomáha nielen pri práci a hraní, ale v podstate v akejkoľvek dôležitej situácii. Galaxy Note20 je tak ešte oveľa užitočnejší, keď ho prepojíte s ďalšími novinkami v rade Galaxy. Medzi ne patria tablety Galaxy Tab S7 a Tab S7+, smart hodinky Galaxy Watch3 a slúchadlá Galaxy Buds Live. Spoločne vám umožnia výkonnejšiu prácu, dlhšie hranie, zdravší život aj lepšiu komunikáciu.

Galaxy Tab S7 a Tab S7+, univerzálne tablety pre prácu aj kreatívnu činnosť

Dva univerzálne tablety Galaxy Tab S7 a Tab S7+ v sebe spájajú schopnosti počítačov, flexibilitu tabletov a konektivitu smartfónov. Patria do rodiny modelov Galaxy 5G a ich majitelia sa môžu tešiť na bezproblémové videokonferencie, rýchle sťahovanie a streaming bez najmenšieho zadrhávania.

O výkon, za aký by sa nemusel hanbiť aj kvalitný počítač, sa stará výkonný procesor, vylepšený ochranný kryt s klávesnicou (predáva sa samostatne) a vylepšené dotykové pero S Pen s podobnými schopnosťami ako u smartfónov Galaxy Note20. Dohromady vám to všetko umožní urobiť viac práce za kratší čas. Samozrejme tablet neslúži len pre prácu, ale aj na zábavu. Pri nej človek u oboch modelov Tab S7 aj Tab S7+ ocení špičkový displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, takže si budete môcť naplno vychutnať hranie na cloudových serveroch aj streaming filmov a seriálov vo vysokom rozlíšení - alebo oboje dohromady, pretože ani multitasking nepredstavuje žiadny problém. A ak potrebujete na prácu, hranie alebo tvorenie väčší priestor, je tu Galaxy Tab S7+ s vynikajúcim displejom Super AMOLED a veľkou uhlopriečkou 12,4" čiže 30,4 cm.

Okrem toho, oba tablety umožňujú jednoduchú spoluprácu s ďalšími prístrojmi. Keď nie je v dosahu Wi-Fi, môžete využiť funkciu Auto Hotspot a automaticky k 5G tabletu pripojiť iné prístroje radu Galaxy. Vďaka funkcii Nearby Share[14] možno bez problémov posielať súbory ľuďom, ktorí sú vám práve nablízku. Technológia Second Screen umožňuje využiť Galaxy Tab S7 alebo S7+ ako druhý monitor počítača Samsung.[15][16] K vylepšeniu produktivity slúži aj aplikácia Samsung Notes, dotykové pero S Pen a ochranný kryt s klávesnicou.

Galaxy Watch3, špičkové smart hodinky s vyspelými zdravotnými funkciami

Galaxy Watch3 sú smart hodinky novej generácie, ktoré užívateľom pomáhajú plniť fitnes plány, strážiť si každodenný pohyb a vôbec sa lepšie starať o zdravie. Prístroj z kvalitných materiálov s tenkou otočnou lunetou okolo ciferníku na pohľad pôsobí ako kvalitné klasické hodinky, pritom je ale dostatočne pohodlný, aby sme ho mohli mať na ruke dvadsaťštyri hodín denne. Nejde ale len o elegantný módny doplnok - do výbavy patrí dosiaľ najpočetnejší balík zdravotných aplikácií od Samsungu.

Vďaka funkcii Blood Oxygen si môžete priebežne merať a monitorovať množstvo kyslíka v krvi.[17] Ak vás náhodou doma či vonku stretne nehoda a spadnete, dokážu hodinky vďaka pádovému senzoru zaslať vašu lokáciu na vopred zadané kontakty.[18] Nástroj Running Analysis vám pomôže vylepšiť bežecké výkony, ľahšie sa dostanete do formy a budete lepšie predchádzať úrazom. Funkcia VO2 max zase sleduje srdcovú činnosť a informuje vás o tom, ako spotrebovávate kyslík.[19] A ak chcete zostať fit aj doma, ponúka systém Samsung Health viac ako 120 domácich tréningových programov, takže môžete priamo na ciferníku sledovať svoje pokroky.

Galaxy Buds Live, štýlové a ergonomické slúchadlá s vynikajúcim zvukom

Zoznámte sa s novou generáciou slúchadiel True Wireless, teda s modelom Galaxy Buds Live. Ich výhodou je nielen ikonický dizajn, ale aj pohodlné prevedenie - nič podobné sa v tejto kategórii dosiaľ neobjavilo. O kvalitný zvuk sa stará technológia renomovanej firmy AKG, väčšia membrána s priemerom 12 mm a samostatný basový kanál, takže si môžete vychutnať obľúbenú hudbu v kvalite, s akou by jej autori boli nepochybne spokojní. Súčasťou slúchadiel je aj trojica mikrofónov a funkcia Voice Pickup Unit, čo znamená kvalitnejšie hovory - môžete hovoriť so svojimi blízkymi na druhom konci sveta a budete mať pocit, že stoja vedľa vás. K dispozícii je tiež vypínateľná funkcia aktívneho tlmenia okolitého hluku ANC,[20] takže si môžete vychutnať špičkovú hudbu či zvukové knihy a úplne sa odstrihnúť od sveta okolo seba - alebo ho naopak k sebe pustiť, aby vám napríklad vo vlaku alebo na letisku neunikli dôležité hlásenia.

Galaxy Z Fold2: nová definícia možného

Samsung aj naďalej pokračuje v priekopníckej práci pri vývoji novej kategórie skladacích smartfónov a predstavuje novinku Galaxy Z Fold2. Po predchádzajúcich dvoch skladacích prístrojoch sme pozorne načúvali spätnej väzbe od zákazníkov a zariadili sa podľa nej, takže Galaxy Z Fold2 ponúka celý rad dôležitých inovácií. Spája v sebe praktické prevedenie a flexibilitu smartfónu a výkonom a veľkosťou tabletu, čo je zárukou jedinečnej produktivity. Unikátny dizajn si vychutnáte v zloženom i rozloženom stave. Základom sú dva displeje Infinity-O Displays v podstate bez rámčekov, teda zaberajúce prakticky celú plochu prístroja. Displej Cover Screen má uhlopriečku 6,2 palca čiže 15,8 cm, veľký hlavný displej má 7,6 palca (19,3 cm).[21] Oba sú teda väčšie ako pri Galaxy Fold. Elegantný štíhly telefón Galaxy Z Fold2 je k dispozícii v dvoch farebných variantoch - čiernej Mystic Black a bronzovej Mystic Bronze. A ak vás zaujíma predovšetkým elegantný dizajn, oceníte variant vzniknutý v spolupráci s renomovaným newyorským ateliérom Thom Browne - limitovanú sériu Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition. Galaxy Z Fold2 skrátka udáva krok celej kategórii skladacích smartfónov.

Ceny a dostupnosť produktov v Slovenskej republike

Smartfóny Galaxy Note20 budú k dispozícii v bronzovej, zelenej a šedej farbe. Smartfóny Galaxy Note20 Ultra 5G budú k dispozícii v bronzovej a čiernej farbe.

Maloobchodné ceny Galaxy Note20 a Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 – 949 €

Galaxy Note20 5G – 1 049 €

Galaxy Note20 Ultra 5G – 1 299 €

Galaxy Note20 Ultra 5G 512 GB – 1 399 €

Tablety Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+ budú k dispozícii v čiernej a bronzovej farbe.

Maloobchodné ceny Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 WiFi – 699 €

Galaxy Tab S7 LTE – 799 €

Galaxy Tab S7+ WiFi – 899 €

Galaxy Tab S7+ 5G – 1 099 €

Hodinky Galaxy Watch3 budú k dispozícii v čiernej, striebornej a bronzovej farbe.

Maloobchodné ceny hodiniek Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 45 mm BT – 459 €

Galaxy Watch3 45 mm LTE – 509 €

Galaxy Watch3 41 mm BT – 429 €

Galaxy Watch3 45 mm BT TITAN – 649 €

Slúchadlá Galaxy Buds Live budú dostupné za 189 €. K dispozícii budú v čiernej, bielej a bronzovej farbe.

Na Slovensku sa spustí predaj smartfónov, tabletov a slúchadiel 21. augusta 2020. Predaj hodiniek sa spustí 7. augusta 2020. Hodinky Galaxy Watch3 v prevedení z titánu sa začnú predávať vo štvrtom štvrťroku tohto roka.

Predobjednávky smartfónov a tabletov sa spustia 5. augusta 2020 o 16:00 a zákazníci k nim získajú zaujímavé bonusy. Pre získanie bonusu k smartfónu je potrebné predobjednať Galaxy Note20 alebo Galaxy Note20 Ultra 5G v období od 5. augusta do 20. augusta u oficiálneho predajcu Samsung. Do 20. augusta je potrebná predregistrácia na samsung-bonus.eu, kde od 21. augusta do 21. septembra 2020 zaregistrujete údaje smartfónu a po schválení dostanete e-voucher. Ten môžete využiť do 21. októbra na e-shope samsung.sk. Ako bonus ku Galaxy Note20 si budete môcť vybrať herný balík, ktorý obsahuje ovládač Moga XP5-X, bezdrôtovú nabíjačku N5105 a 3-mesačné predplatné Game Pass, alebo hudobný balík so slúchadlami GalaxyBuds+. Ku smartfónu Galaxy Note20 Ultra 5G si budete môcť vybrať herný balík, ktorý obsahuje ovládač Moga XP5-X, bezdrôtovú nabíjačku N5200 a 3 mesačné predplatné Game Pass, alebo hudobný balík so slúchadlami Galaxy Buds Live.

Pri predobjednávke Galaxy Tab S7 alebo Galaxy Tab S7+ na www.samsung.sk do 20. augusta získate ochranné puzdro. V tomto prípade nie je nutná registrácia, puzdro obdržíte spoločne s tabletom.

Pri zakúpení Galaxy Watch3 dostanete bezdrôtovú 25W powerbanku EB-U3300XJEGEU. Akcia platí do vypredania zásob.

Ďalšie informácie o predobjednávkach nájdete na https://www.samsung.com/sk/predobjednavky/.

Ďalšie informácie vrátane špecifikácií: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com alebo www.samsung.com/galaxy

Galaxy Note20 Ultra 5G Galaxy Note20 Displej Uhlopriečka 6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (3088x1440),496ppi, certifikát HDR10+ Podpora 120 Hz Uhlopriečka 6.7” FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O (2400x1080), 393ppi, certifikát HDR10+ *Infinity-O: takmer bezrámikový displej, ktorý zaberá celú prednú plochu. * Merané uhlopriečne, veľkosť obrazovky Galaxy Note20 je 6,7" v plnom obdĺžniku a 6,6" so započítaním zaoblených rohov a veľkosť obrazovky Galaxy Note20 Ultra je 6,9" v plnom obdĺžniku a 6,8" so započítaním zaoblených rohov; skutočná viditeľná oblasť je menšia kvôli zaobleným rohom a diere kamery *Obnovovacia frekvencia 120 Hz dostupná len vo verzii Galaxy Note20 Ultra. Rozmery 164.8 x 77.2 x 8.1 mm, 208 g 161.6 x 75.2 x 8.3 mm, 192 g (LTE/Sub6), 194 g S Pen 5.8 × 4.35 × 105.08 mm, 3.04g S Pen Technológia Bluetooth, Lithium titánová batéria: Až 24 hodín v pohotovostnom režime Úrovne tlaku: 4096, priemer hrotu pera: 0,7 mm, IP68 * Prevádzková vzdialenosť S Pen sa rozprestiera približne 10 metrov od zariadenia v otvorenom priestore. Rozsah ovládania sa môže líšiť v závislosti od prostredia a ďalších faktoroch. * Použitie pera ako stylusu nevyžaduje batériu. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti na vzorcoch použitia a ďalších faktoroch. * Hodnotenie IP68 je založené na skúšobných podmienkach pre ponorenie do 1,5 metra sladkej vody po dobu až 30 minút. Opláchnite, pokiaľ je zariadenie mokré. Fotoaparát Predný *10MP Selfie . Dual Pixel AF . Pixel size: 1.22μm . FOV: 80˚ . F.No (aperture): F2.2 *10MP Selfie . Dual Pixel AF . Pixel size: 1.22μm . FOV: 80˚ . F.No (aperture): F2.2 Zadný *12MP Ultraširoký . Pixel size: 1.4μm . FOV: 120˚ . F.No (aperture): F2.2 *108MP širokouhlý . PDAF, OIS . Veľkosť pixelov: 0.8μm . FOV: 79˚ . F.No (aperture): F1.8 . 1/1.33" image sensor size *12MP Teleobjektív . Veľkosť pixelu: 1.0μm . FOV: 20˚ . F.No (aperture): F3.0 Laser AF Senor Space Zoom . 5x optický zoom . Až 50x hybridný zoom OIS (Optical Image Stabilization) Tracking AF *12MP Ultraširoký . Pixel size: 1.4μm . FOV: 120˚ . F.No (aperture): F2.2 *12MP širokouhlý . Super Speed Dual Pixel AF, OIS . Veľkosť pixelu: 1.8μm . FOV: 79˚ . F.No (aperture): F1.8 . 1/1.76" image sensor size *64MP Teleobjektív . Veľkosť pixelu: 0.8μm . FOV: 76˚ . F.No (aperture): F2.0 Space Zoom . 3x hybridný optický zoom . Až 30x hybridný zoom OIS (Optical Image Stabilization) Tracking AF * Hybridný optický zoom Galaxy Note20 kombinuje obrazový snímač a objektív s vysokým rozlíšením. * Super Resolution Zoom zahŕňa digitálny zoom, ktorý môže spôsobiť zhoršenie kvality obrazu. Procesor 7nm 64-bit Octa-Core Processor *2.7GHz (Maximálna rýchlosť) + 2.5GHz + 2GHz *Môže sa líšiť podľa operátora a trhu Pamäť 5G 12 GB RAM (LPDDR5) interné 512GB úložisko 12 GB RAM (LPDDR5) interné 256 GB úložisko 5G 8 GB RAM (LPDDR5) interné 256GB úložisko LTE 8 GB RAM (LPDDR5) interné 256GB úložisko * Môže sa líšiť podľa modelu, farby, operátora a trhu. * Skutočná dostupná kapacita úložného priestoru závisí na predinštalovaných programoch . Externé pamäťové médiá a SIM karta Jeden model SIM: jedna Nano SIM a jeden slot MicroSD (až 1 TB) Dual SIM model (hybridní SIM slot): jeden Nano SIM a jeden Nano SIM nebo jeden slot MicroSD (až 1 TB) * Hybridný slot SIM je k dispozícii iba na Galaxy Note20 Ultra. SIM karta sa predáva samostatne. Dostupnosť duálnej SIM sa môže líšiť v závislosti na trhu alebo operátorovi. * Rozšíriteľná pamäť je k dispozícii iba na Galaxy Note20 Ultra. Karta MicroSD sa predáva samostatne. Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od trhu a výrobcu. * Použitie eSIM na Galaxy zariadení môže byť povolené aktualizáciou softvéru alebo zakázané na niektorých trhoch, kde je zakúpené. Dostupnosť eSIM sa môže líšiť v závislosti od operátora. Batéria 4,500mAh (typická) 4,300mAh (typická) * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom k odchýlkam kapacity batérie u testovaných vzoriek podľa štandardu IEC 61960. Meraná (minimálna) kapacita je 4170mAh pri Galaxy Note20 a 4370mAh pri Galaxy Note20 Ultra. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia apod. Nabíjanie Vylepšené bezdrôtové nabíjanie s Fast Wireless Charging 2.0 USB PD 3.0 (PPS) certified Fast Charging for wired charging (AFC and QC2.0 kompatibilné) *WPC certifikácia *Wireless PowerShare * Rýchle bezdrôtové nabíjanie 2.0 je v súčasnej dobe k dispozícii so stojanom pre bezdrôtové nabíjanie, bezdrôtovú nabíjačkou Duo Pad a ďalšími zariadeniami, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie 10 W alebo viac. Predané samostatne. Skutočná rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti na skutočnom použití, podmienok nabíjania a ďalších faktoroch. Bezdrôtová nabíjačka vyžaduje napájanie. Odporúčame používať nabíjací kábel a / alebo cestovný adaptér, ktorý je súčasťou balenia, pri použitie predmetov tretích strán, môže dôjsť k poškodeniu stojanu bezdrôtovej nabíjačky a podložky pre bezdrôtové nabíjanie alebo na zníženie rýchlosti nabíjania. * Bezdrôtové zdieľanie PowerShare je obmedzené na Samsung alebo iné smartfóny s bezdrôtovým nabíjaním Qi, ako sú Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10 +, S10e, S10, S10 +, Fold, S9, S9 +, S8, S8 +, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge +, Note9, Note8, Note FE, Note5, a nositeľné výrobky ako Galaxy Buds Live, Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Šport, Gear S3, Galaxy Watch a Galaxy. Ak je kapacita nižšia ako 30 %, nemusí bezdrôtový PowerShare fungovať. Nemusí fungovať s určitým príslušenstvom, krytmi, inými značkovými zariadeniami alebo niektorými modelmi Samsung. V závislosti od sieťového prostredia môže ovplyvniť príjem hovorov alebo dátové služby. Operačný systém Android 10 Sieť a konektivita 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave LTE Vylepšený 4x4 MIMO, až do 7CA, LTE Cat.20, Up to 2.0Gbps Download / až 200Mbps Upload Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, až 1.2Gbps Download / až 1.2Gbps Upload Bluetooth® v 5.0, USB-C, NFC, Lokácia (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra Wide Band] ** Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia.

* Pokrytie Galileo a BeiDou je obmedzené. BeiDou nie je v niektorých krajinách dostupné. *Ultra Wide Band podporované pri Galaxy Note20 Ultra. Platby NFC, MST * Môže sa líšiť na jednotlivých trhoch, u operátorov a poskytovateľov služieb. Senzory Ultrazvukový snímač odtlačkov prstov, akcelerometer, barometer, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, senzor prítomnosti, svetelný senzor RGB ambientný svetelný senzor Autentifikácia Blokovanie: obrazec, PIN, heslo Biometrické blokovanie: odtlačok prsta, rozpoznávanie tváre Audio Stereo reproduktory a slúchadlá so zvukovou technológiou od firmy AKG Priestorový zvuk s technológiou Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus) *Slúchadlá: Hybridný kanál, 2-pásmová dynamická membrána Ultra high quality audio 32bitová podpora UHQ a podpora DSD64 / 128 PCM: Až 32 bitov, DSD: DSD64 / 128 * Prehrávanie DSD64 a DSD128 môže byť obmedzené v závislosti na formáte súboru. Podporované audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Bluetooth Duálny zvuk: pripojte dve zariadenia Bluetooth ku Galaxy Note20 alebo Note20 Ultra a prehrávajte zvuk prostredníctvom oboch zariadení súčasne. * Dve pripojené zariadenia môžu vykazovať mierny rozdiel v zvukovom výstupe Škálovateľný kodek: Vylepšené pripojenie Bluetooth pri vysokofrekvenčnom rušení okolitého prostredia. * K dispozícii len pre určité príslušenstvo od spoločnosti Samsung. Nahrávanie Kvalita záznamu je vylepšené pomocou mikrofónu High AOP Mic, ktorý minimalizuje skreslenie v hlučných prostrediach. * AOP: Akustický bod preťaženia Video Podporované video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM TV pripojenie Bezdrôtové: Smart View (zrkadlenie obrazovky 1080p pri 30 fps) Káblové: podporuje DisplayPort cez USB typu C. Podporuje výstup videa pri pripojení cez adaptér HDMI. (DisplayPort 4K UHD pri 60 fps) Vodeodolnosť IP68 * IP68 je založený na skúšobných podmienkach ponorenia do 1,5 metra sladkej vody po dobu až 30 minút. Opláchnite zariadenie, ak je mokré. Neodporúča sa pre použitie na pláži alebo v bazéne. Obsah balenia Zariadenie, dátový kábel, cestovný adaptér, vysúvací kolík, slúchadlá od AKG, stručný sprievodca, čistý kryt, ochranný film * Niektoré z uvedených súčastí, vrátane krycieho a ochranného filmu, nemusia byť dostupné v závislosti od zakúpeného modelu alebo trhu, v ktorom žijete. * Ak používate ochranu obrazovky, pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov sa odporúča použiť produkt Samsung.

Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Rozmery Tablet 253.8(W) x 165.3(H) x 6.3 mm 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G) 285.0(W) x 185.0(H) x 5.7 mm 575 g (Wi-Fi, LTE, 5G) BLE S Pen Dĺžka: 147 mm *, Priemer: 8,2 mm **, Hmotnosť: 8 g *Dĺžka zahŕňa hrot pera. ** Maximálny priemer Displej 11”* 2560x1600 (WQXGA) LTPS TFT, Obnovovacia frekvencia až 120 Hz 12,4”* 2800x1752 (WQXGA+) Super AMOLED, Obnovovacia frekvencia až 120 Hz * Merané uhlopriečne ako plný obdĺžnik bez zohľadnenia zaoblených rohov. Skutočná plocha je vďaka zaobleným rohom menšia. Operačný systém Android 10 Procesor 7 nm 64-bit Octa-Core Processor 3.0 GHz (Maximálna rýchlosť) + 2.4 GHz + 1.8 GHz Pamäť* 6 GB + 128 GB, microSD** až 1TB * Môže sa líšiť v závislosti od modelu, farby, trhu a operátorovi. Skutočné dostupné úložisko sa môže líšiť v závislosti od predinštalovaného softvéru. ** MicroSD karta sa predáva samostatne. Fotoaparát Zadný 13MP (hlavný) + 5MP (ultra široký) + Flash Predný 8MP Selfie Zvuk Quad Speakers od AKG, Dolby Atmos® Konektivita USB-C 3.2 Gen 1 (DP Out) Senzory Akcelerometer, kompas, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor Akcelerometer, kompas, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, Sieť 5G*, LTE**, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.0 * 5G služby sú podporované len v 5G sieťových umiestneniach. Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od trhu, operátorovi a užívateľskom prostredí.. ** Dostupnosť sa môže líšiť podľa trhu. Batéria* 8,000mAh (45W Super Fast Charging podporované**) 10,090mAh (45W Super Fast Charging podporované**) * Typická hodnota testovaná v laboratórnych podmienkach. Typická hodnota je odhadovaná priemerná hodnota vzhľadom na odchýlku kapacity batérie medzi vzorkami testovaných podľa normy IEC 61960. ** Nabíjačka pre 45W a 25W sa predáva samostatne. Biometrická autentifikácia Odtlačok prsta na boku zariadenia Odtlačok prsta na displeji Príslušenstvo* S Pen (BLE, Inbox)**, Book Cover, Book Cover Keyboard * Príslušenstvo je možné zakúpiť samostatne. ** S Pen sa taktiež predáva samostatne. Dostupnosť sa môže líšiť podľa trhu.