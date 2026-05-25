|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Výkon auta výrazne mení cenu PZP. Silné vozidlá platia aj viac než trojnásobok
Tagy: Povinné zmluvné poistenie PR PZP
Cena povinného zmluvného poistenia nezávisí len od veku vodiča či miesta bydliska. Dáta Superpoistenie.sk ukazujú, že významnú úlohu zohráva aj samotné vozidlo, najmä jeho výkon. Kým autá ...
Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Cena povinného zmluvného poistenia nezávisí len od veku vodiča či miesta bydliska.
Dáta Superpoistenie.sk ukazujú, že významnú úlohu zohráva aj samotné vozidlo, najmä jeho výkon. Kým autá s výkonom do 55 kW mali v roku 2025 priemernú cenu PZP približne 107 eur, pri vozidlách nad 200 kW to bolo takmer 369 eur.
Povinné zmluvné poistenie je pre vodičov zákonnou povinnosťou, no jeho cena sa medzi rozličnými autami a vodičmi výrazne líši. Cena PZP je a vždy bola tou najviac senzitívnou záležitosťou a hlavným faktorom rozhodovania väčšiny motoristov. Poisťovne pri výpočte poistného nezohľadňujú iba osobu držiteľa, ale aj parametre vozidla, ktoré môžu súvisieť s rizikovosťou prevádzky a prípadnou škodou. Jedným z najvýraznejších rozdielov pri technických parametroch auta v dátach Superpoistenie.sk je výkon motora.
"Pri téme cena PZP sa často hovorí najmä o vplyve veku vodiča, škodovosti či bydliska, no samotné vozidlo a jeho technické údaje sú rovnako dôležitou súčasťou hodnotenia poistného rizika a následnej cenotvorby. Dáta ukazujú, že najväčší výkon vozidla dokáže cenu poistenia odlíšiť veľmi výrazne. Dve zdanlivo podobné autá so zjavne rozdielnym výkonom môžu mať pri PZP úplne rôznu výslednú cenu," hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Z údajov Superpoistenie.sk za rok 2025 vyplýva, že priemerná cena PZP rástla spolu s výkonom vozidla. Najnižšiu priemernú cenu mali autá s výkonom do 55 kW, pri ktorých PZP vychádzalo v priemere na 106,95 eura. V kategórii 56 až 85 kW už priemerná cena dosiahla 163,88 eura a pri vozidlách s výkonom 86 až 110 kW to bolo 186,20 eura.
Ďalší nárast je viditeľný pri výkonnejších autách. Vozidlá s výkonom 111 až 150 kW mali v roku 2025 priemernú cenu PZP 209,39 eura. Pri kategórii 151 až 200 kW išlo už o 256,18 eura a pri autách s výkonom nad 200 kW priemerná cena dosiahla 368,52 eura.
V praxi to znamená, že najvýkonnejšie autá stáli na PZP v priemere viac než trojnásobok oproti vozidlám s výkonom do 55 kW. Rozdiel medzi týmito kategóriami predstavoval približne 262 eur ročne.
Pre úplnosť treba podotknúť, že s rastúcim výkonom motora je obvykle spojený aj rast zdvihového objemu valcov vozidla, čo je ďalší zo sledovaných parametrov, ktorý na cenu PZP vplýva. Pôsobenie zdvihového objemu na výsledné poistné – pred dvoma dekádami jediný cenotvorný atribút – však dnes nie je taký markantný ako vplyv výkonu motora.
"Pri vysoko výkonných autách vodiči často rátajú s vyššou obstarávacou cenou, možno drahším servisom alebo nákladnejšími pneumatikami. Poistné však býva niekedy položkou, ktorú si zisťujú na konci procesu rozhodovania o zaobstaraní konkrétneho auta. Ale PZP alebo aj havarijné poistenie je náklad, ktorý sa opakuje každý rok a pri silných vozidlách môže byť rozdiel oproti autám s nižším výkonom veľmi citeľný," dopĺňa Vladimír Cvik.
Výkon vozidla je dôležitý aj preto, že sa netýka len okrajovej skupiny áut. Analýza vplyvu technických parametrov vozidla na ceny PZP z dát portálu Superpoistenie.sk sa robila na vzorke viac ako 215 tisíc poistiek. Najväčší počet zmlúv slovenských vodičov sa nachádza v stredných výkonových skupinách, teda kategóriách vozidiel s výkonom 56 až 85 kW a 86 až 110 kW.
Práve tieto kategórie zodpovedajú najčastejšie využívaným autám, ktoré jazdia po slovenských cestách. Pre vodičov je preto dôležité vedieť, že aj relatívne bežný rozdiel vo výkone sa môže prejaviť na poistnom.
"Za vyššou cenou PZP pre autá s vysokým výkonom je len racionálna poistná matematika. U takýchto áut je štatisticky vyššie riziko nehody a väčšia pravdepodobnosť škody, lebo lepšie zrýchľujú a aj dosahujú vyššie rýchlosti. Náraz vo vyššej rýchlosti znamená rozsiahlejšie poškodenie a väčšie škody. A v neposlednom rade výkonnejšie autá bývajú technologicky zložitejšie a často spojené s prémiovými značkami, čo má v prípade škody za následok drahší servis," vysvetľuje Vladimír Cvik.
Dáta zároveň ukazujú, že vyšší výkon vozidla treba vnímať aj v kontexte celkového rastu cien poistenia. Priemerná cena PZP na Slovensku vzrástla zo 118,40 eura v roku 2022 na 168,30 eura v roku 2025. To predstavuje nárast približne o 42 %.
Pre vodiča to znamená, že rozdiely medzi jednotlivými kategóriami áut a skupinami držiteľov sú dnes výraznejšie než v minulosti. Podrobnejšia segmentácia a zaraďovanie nových kategórií posudzovania rizika majúcich vplyv na konečnú cenu znamená väčšiu diferenciáciu v porovnaní s minulosťou.
Vyšší výkon vozidla môže byť v poistných modeloch spojený s odlišným rizikovým profilom. Výkonnejšie autá môžu patriť medzi drahšie modely, môžu byť spojené s dynamickejším štýlom jazdy a pri škodovej udalosti môžu znamenať aj vyššie potenciálne náklady. Neznamená to však, že výkon je jediným faktorom, ktorý určuje cenu PZP.
Výsledná cena poistenia vzniká kombináciou viacerých údajov. Okrem parametrov auta do nej vstupuje aj profil vodiča, jeho vek, miesto bydliska, história poistenia, typ držiteľa vozidla či počet najazdených kilometrov, ktoré poisťovne vyhodnocujú odlišne. Preto je takmer isté, že dvaja rozdielni vodiči s podobným autom dostanú rozdielne ponuky nielen na trhu, ale aj v tej istej poisťovni.
"Rast priemerných cien poistenia v ostatných rokoch neznamená, že všetci vodiči zdraženie PZP pocítili rovnako. Výsledná suma vždy závisí od kombinácie ďalších dôležitých faktorov. Práve preto môžu byť rozdiely medzi vodičmi výrazné. Veľmi zaujímavé je sledovať aj spojitosť vysokého výkonu vozidla s profilom jeho držiteľa. Výkonnejšie autá prevažne využívajú vodiči s dynamickým spôsobom jazdy alebo mladší vodiči. A ak nám dáta ukazujú súvislosť medzi výkonom auta a profilom vodiča vplývajúcu na pravdepodobnosť aj výšku škody, potom výrazne vyššia cena za PZP u silných áut je logická, " dopĺňa Vladimír Cvik.
Pre vodičov z toho vyplýva praktické ponaučenie. Pri kúpe auta sa oplatí pozerať nielen na jeho obstarávaciu cenu, budúcu spotrebu, servisné náklady či dostupnosť náhradných dielov, ale aj na budúce poistné náklady. Pri tých najsilnejších autách sa rozdiel v PZP môže za niekoľko rokov nazbierať do stoviek eur.
"Pri rozhodovaní o výbere auta odporúčame pozerať sa na celkové ročné náklady, nielen na cenu vozidla. PZP je síce povinné poistenie, ale jeho výška nie je pre konkrétneho vodiča rovnaká vo všetkých poisťovniach. Na výslednú cenu zákonného, ale aj havarijného poistenia dnes vplýva veľké množstvo technických parametrov vozidla, charakteristík a kritérií jeho držiteľa a tiež ich kombinácia či korelácia. A pretože každá poisťovňa používa vlastné matematicko-štatistické metódy a vlastné modelovanie rizika, je ponuka poistenia veľmi pestrá a ceny výrazne rozdielne.
Preto môže byť dôsledné porovnávanie podmienok jednotlivých poisťovní finančne veľmi zaujímavé," uzatvára Vladimír Cvik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výkon auta výrazne mení cenu PZP. Silné vozidlá platia aj viac než trojnásobok © SITA Všetky práva vyhradené.
Dáta Superpoistenie.sk ukazujú, že významnú úlohu zohráva aj samotné vozidlo, najmä jeho výkon. Kým autá s výkonom do 55 kW mali v roku 2025 priemernú cenu PZP približne 107 eur, pri vozidlách nad 200 kW to bolo takmer 369 eur.
Povinné zmluvné poistenie je pre vodičov zákonnou povinnosťou, no jeho cena sa medzi rozličnými autami a vodičmi výrazne líši. Cena PZP je a vždy bola tou najviac senzitívnou záležitosťou a hlavným faktorom rozhodovania väčšiny motoristov. Poisťovne pri výpočte poistného nezohľadňujú iba osobu držiteľa, ale aj parametre vozidla, ktoré môžu súvisieť s rizikovosťou prevádzky a prípadnou škodou. Jedným z najvýraznejších rozdielov pri technických parametroch auta v dátach Superpoistenie.sk je výkon motora.
"Pri téme cena PZP sa často hovorí najmä o vplyve veku vodiča, škodovosti či bydliska, no samotné vozidlo a jeho technické údaje sú rovnako dôležitou súčasťou hodnotenia poistného rizika a následnej cenotvorby. Dáta ukazujú, že najväčší výkon vozidla dokáže cenu poistenia odlíšiť veľmi výrazne. Dve zdanlivo podobné autá so zjavne rozdielnym výkonom môžu mať pri PZP úplne rôznu výslednú cenu," hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.
Najlacnejšie PZP majú autá do 55 kW, najdrahšie vozidlá nad 200 kW
Z údajov Superpoistenie.sk za rok 2025 vyplýva, že priemerná cena PZP rástla spolu s výkonom vozidla. Najnižšiu priemernú cenu mali autá s výkonom do 55 kW, pri ktorých PZP vychádzalo v priemere na 106,95 eura. V kategórii 56 až 85 kW už priemerná cena dosiahla 163,88 eura a pri vozidlách s výkonom 86 až 110 kW to bolo 186,20 eura.
Ďalší nárast je viditeľný pri výkonnejších autách. Vozidlá s výkonom 111 až 150 kW mali v roku 2025 priemernú cenu PZP 209,39 eura. Pri kategórii 151 až 200 kW išlo už o 256,18 eura a pri autách s výkonom nad 200 kW priemerná cena dosiahla 368,52 eura.
V praxi to znamená, že najvýkonnejšie autá stáli na PZP v priemere viac než trojnásobok oproti vozidlám s výkonom do 55 kW. Rozdiel medzi týmito kategóriami predstavoval približne 262 eur ročne.
Pre úplnosť treba podotknúť, že s rastúcim výkonom motora je obvykle spojený aj rast zdvihového objemu valcov vozidla, čo je ďalší zo sledovaných parametrov, ktorý na cenu PZP vplýva. Pôsobenie zdvihového objemu na výsledné poistné – pred dvoma dekádami jediný cenotvorný atribút – však dnes nie je taký markantný ako vplyv výkonu motora.
"Pri vysoko výkonných autách vodiči často rátajú s vyššou obstarávacou cenou, možno drahším servisom alebo nákladnejšími pneumatikami. Poistné však býva niekedy položkou, ktorú si zisťujú na konci procesu rozhodovania o zaobstaraní konkrétneho auta. Ale PZP alebo aj havarijné poistenie je náklad, ktorý sa opakuje každý rok a pri silných vozidlách môže byť rozdiel oproti autám s nižším výkonom veľmi citeľný," dopĺňa Vladimír Cvik.
Najviac zmlúv je v stredných výkonových kategóriách
Výkon vozidla je dôležitý aj preto, že sa netýka len okrajovej skupiny áut. Analýza vplyvu technických parametrov vozidla na ceny PZP z dát portálu Superpoistenie.sk sa robila na vzorke viac ako 215 tisíc poistiek. Najväčší počet zmlúv slovenských vodičov sa nachádza v stredných výkonových skupinách, teda kategóriách vozidiel s výkonom 56 až 85 kW a 86 až 110 kW.
Práve tieto kategórie zodpovedajú najčastejšie využívaným autám, ktoré jazdia po slovenských cestách. Pre vodičov je preto dôležité vedieť, že aj relatívne bežný rozdiel vo výkone sa môže prejaviť na poistnom.
"Za vyššou cenou PZP pre autá s vysokým výkonom je len racionálna poistná matematika. U takýchto áut je štatisticky vyššie riziko nehody a väčšia pravdepodobnosť škody, lebo lepšie zrýchľujú a aj dosahujú vyššie rýchlosti. Náraz vo vyššej rýchlosti znamená rozsiahlejšie poškodenie a väčšie škody. A v neposlednom rade výkonnejšie autá bývajú technologicky zložitejšie a často spojené s prémiovými značkami, čo má v prípade škody za následok drahší servis," vysvetľuje Vladimír Cvik.
Priemerná cena PZP stúpla za tri roky o 42 percent
Dáta zároveň ukazujú, že vyšší výkon vozidla treba vnímať aj v kontexte celkového rastu cien poistenia. Priemerná cena PZP na Slovensku vzrástla zo 118,40 eura v roku 2022 na 168,30 eura v roku 2025. To predstavuje nárast približne o 42 %.
Pre vodiča to znamená, že rozdiely medzi jednotlivými kategóriami áut a skupinami držiteľov sú dnes výraznejšie než v minulosti. Podrobnejšia segmentácia a zaraďovanie nových kategórií posudzovania rizika majúcich vplyv na konečnú cenu znamená väčšiu diferenciáciu v porovnaní s minulosťou.
Výkon nie je jediný faktor, ale patrí medzi dôležité signály
Vyšší výkon vozidla môže byť v poistných modeloch spojený s odlišným rizikovým profilom. Výkonnejšie autá môžu patriť medzi drahšie modely, môžu byť spojené s dynamickejším štýlom jazdy a pri škodovej udalosti môžu znamenať aj vyššie potenciálne náklady. Neznamená to však, že výkon je jediným faktorom, ktorý určuje cenu PZP.
Výsledná cena poistenia vzniká kombináciou viacerých údajov. Okrem parametrov auta do nej vstupuje aj profil vodiča, jeho vek, miesto bydliska, história poistenia, typ držiteľa vozidla či počet najazdených kilometrov, ktoré poisťovne vyhodnocujú odlišne. Preto je takmer isté, že dvaja rozdielni vodiči s podobným autom dostanú rozdielne ponuky nielen na trhu, ale aj v tej istej poisťovni.
"Rast priemerných cien poistenia v ostatných rokoch neznamená, že všetci vodiči zdraženie PZP pocítili rovnako. Výsledná suma vždy závisí od kombinácie ďalších dôležitých faktorov. Práve preto môžu byť rozdiely medzi vodičmi výrazné. Veľmi zaujímavé je sledovať aj spojitosť vysokého výkonu vozidla s profilom jeho držiteľa. Výkonnejšie autá prevažne využívajú vodiči s dynamickým spôsobom jazdy alebo mladší vodiči. A ak nám dáta ukazujú súvislosť medzi výkonom auta a profilom vodiča vplývajúcu na pravdepodobnosť aj výšku škody, potom výrazne vyššia cena za PZP u silných áut je logická, " dopĺňa Vladimír Cvik.
Poistenie treba rátať už pri výbere auta
Pre vodičov z toho vyplýva praktické ponaučenie. Pri kúpe auta sa oplatí pozerať nielen na jeho obstarávaciu cenu, budúcu spotrebu, servisné náklady či dostupnosť náhradných dielov, ale aj na budúce poistné náklady. Pri tých najsilnejších autách sa rozdiel v PZP môže za niekoľko rokov nazbierať do stoviek eur.
"Pri rozhodovaní o výbere auta odporúčame pozerať sa na celkové ročné náklady, nielen na cenu vozidla. PZP je síce povinné poistenie, ale jeho výška nie je pre konkrétneho vodiča rovnaká vo všetkých poisťovniach. Na výslednú cenu zákonného, ale aj havarijného poistenia dnes vplýva veľké množstvo technických parametrov vozidla, charakteristík a kritérií jeho držiteľa a tiež ich kombinácia či korelácia. A pretože každá poisťovňa používa vlastné matematicko-štatistické metódy a vlastné modelovanie rizika, je ponuka poistenia veľmi pestrá a ceny výrazne rozdielne.
Preto môže byť dôsledné porovnávanie podmienok jednotlivých poisťovní finančne veľmi zaujímavé," uzatvára Vladimír Cvik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výkon auta výrazne mení cenu PZP. Silné vozidlá platia aj viac než trojnásobok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Povinné zmluvné poistenie PR PZP
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu
Proukrajinskí partizáni tvrdia, že počas ukrajinského dronového útoku na hlavný ropný sklad na Kaukaze „oslepili“ ruskú protivzdušnú obranu
<< predchádzajúci článok
Sprievodca dĺžkami náhrdelníkov: Ktorá vám pristane najviac?
Sprievodca dĺžkami náhrdelníkov: Ktorá vám pristane najviac?