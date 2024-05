Slovan bude pri žrebe LM medzi nasadenými tímami, vyhne sa bulharskému Ludogorcu či maďarskému Ferencvárosu

Komu sa „belasí" vyhnú?

Vstupy ďalších klubov





V utorok 18. júna sa vo švajčiarskom Nyone uskutočnia žreby 1. kvalifikačných kôl všetkých troch spomenutých súťaží, o deň neskôr príde na rad žreb 2. kvalifikačných kôl LM, EL a EKL. Všetci slovenskí zástupcovia vstúpia do pohárovej Európy v júli.





30.5.2024 (SITA.sk) - Slovenské futbalové kluby, ktoré si vybojovali právo účasti v pohárovej Európe v sezóne 2024/2025, už poznajú svoje nasadenie pred žrebom aj mená väčšiny možných súperov.O účasť v skupinovej fáze niektorej zo súťaží budú v lete bojovať ŠK Slovan Bratislava MFK Ružomberok . Žreb na nich čaká v druhej polovici júna, mená súperov sa dozvedia 18., resp. 19. júna.Slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava vstúpi do Ligy majstrov v prvom kvalifikačnom kole a pred žrebom figuruje medzi nasadenými mužstvami. Vyhne sa tak napríklad maďarskému Ferencvárosu Budapešť , bulharskému Ludogorcu Razgrad či rumunskému tímu FCSB.Stále však môže dostať nepríjemných súperov - gruzínskeho majstra Dinamo Batumi , bieloruské Dinamo Minsk , slovinský NK Celje alebo Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny.„Belasí" budú nasadení aj v prípade postupu do 2. kvalifikačného kola, kde by sa vyhli chorvátskemu Dinamu Záhreb , českej Sparte Praha , dánskemu Midtjyllandu či gréckemu PAOK Solún . Keďže má Slovan solídny koeficient, má nádej, že aj v prípadnom 3. kvalifikačnom kole by figuroval medzi nasadenými družstvami.MFK Ružomberok ako víťaz národného pohára vstúpi do Európskej ligy v 1. kvalifikačnom kole a bude medzi nenasadenými klubmi. Môže tak dostať moldavský Šeriff Tiraspoľ , slovinský NK Maribor , poľskú Wislu Krakov či maďarský Paks.Ak sa tím spod Čebraťa dostane do 2. kvalifikačného kola, je pravdepodobné, že opäť bude nenasadený a žreb by mu mohol prisúdiť aj holandský Ajax Amsterdam , rakúsky Rapid Viedeň , turecký Trabzonspor alebo portugalský SC Braga.Trnavčania aj Dunajskostredčania vstúpia do Európskej konferenčnej ligy až v 2. kvalifikačnom kole a pri žrebe budú zhodne medzi nasadenými družstvami. Môžu dostať nenasadené priamo nasadené kluby, tímy postupujúce z 1. kola aj kluby, ktoré neuspejú v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy.