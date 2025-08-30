|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Prvou inscenáciou novej sezóny v Divadle Andreja Bagara bude projekt Kristíny Turjanovej Objím ma
Tagy: Nitra
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvedie 5. septembra premiéru inscenácie Objím ma. Ide o unikátny projekt autorky a režisérky Kristíny Turjanovej, ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre uvedie 5. septembra premiéru inscenácie Objím ma. Ide o unikátny projekt autorky a režisérky Kristíny Turjanovej, ktorá v inscenácii aj účinkuje. Hra v sebe spája nielen silné ženské príbehy, ale aj tvorbu výnimočných žien zo Slovenska.
Autorská inscenácia Objím ma je montážou viacerých literárnych predlôh a reportáží – Mengeleho dievča autorky Veroniky Homolovej Tóthovej, Ešte sme nezomreli autorky Stanislavy Harkotovej a svedectiev reportérky Ivy Mrvovej.
Ako informoval PR manažér DAB Pavol Ivan, inscenácia ponúkne tri príbehy, tri ženy a tri objatia. Ukáže, že vojna má aj ženskú tvár v podobe žien bojujúcich, zachraňujúcich, pomáhajúcich a trpiacich. Autorský projekt Objím ma ich odhaľuje naprieč našimi modernými dejinami a okrem autentických svedectiev poukazuje aj na fakt, že hoci sa mení doba, technológie a spoločensko-politický kontext, nemenia sa mechanizmy totalitných ideológií, násilia a moci.
„Každý z prezentovaných príbehov odhaľuje inú ženskú tvár vojny – sú to tváre, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život, tváre, ktoré pomáhajú až do posledného zazvonenia telefónu, tváre ochraňujúce vo vojne iné ženy a deti. Silu týchto príbehov prenášajú tvorcovia na javisku tiež do živej hudby a pohybu, aby aj takto vyjadrili neskonalú ženskú energiu a vôľu žiť,“ uviedla autorka a režisérka inscenácie Turjanová.
Podľa jej slov je inscenácia Objím ma určená každému, kto má rád silné príbehy. „Musím podotknúť, že diváci na predstavení nebudú iba plakať, ale budú sa aj smiať, keď sa jednotlivé príbehy budú prelínať so stand-upom. Budú popisovať naše starosti v kontraste so svetom ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, stali sa jej obeťami, alebo obetiam vojny pomáhajú. Diváci sa môžu tešiť aj na krásne piesne, úžasné príbehy silných žien, úžasné kostýmy a verím, že aj na nás, herečky, ktoré v inscenácii budeme účinkovať,“ doplnila Turjanová.
Zdroj: SITA.sk - Prvou inscenáciou novej sezóny v Divadle Andreja Bagara bude projekt Kristíny Turjanovej Objím ma © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri ženy, príbehy aj objatia
Autorská inscenácia Objím ma je montážou viacerých literárnych predlôh a reportáží – Mengeleho dievča autorky Veroniky Homolovej Tóthovej, Ešte sme nezomreli autorky Stanislavy Harkotovej a svedectiev reportérky Ivy Mrvovej.
Ako informoval PR manažér DAB Pavol Ivan, inscenácia ponúkne tri príbehy, tri ženy a tri objatia. Ukáže, že vojna má aj ženskú tvár v podobe žien bojujúcich, zachraňujúcich, pomáhajúcich a trpiacich. Autorský projekt Objím ma ich odhaľuje naprieč našimi modernými dejinami a okrem autentických svedectiev poukazuje aj na fakt, že hoci sa mení doba, technológie a spoločensko-politický kontext, nemenia sa mechanizmy totalitných ideológií, násilia a moci.
Ženské tváre vojny na javisku
„Každý z prezentovaných príbehov odhaľuje inú ženskú tvár vojny – sú to tváre, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život, tváre, ktoré pomáhajú až do posledného zazvonenia telefónu, tváre ochraňujúce vo vojne iné ženy a deti. Silu týchto príbehov prenášajú tvorcovia na javisku tiež do živej hudby a pohybu, aby aj takto vyjadrili neskonalú ženskú energiu a vôľu žiť,“ uviedla autorka a režisérka inscenácie Turjanová.
Podľa jej slov je inscenácia Objím ma určená každému, kto má rád silné príbehy. „Musím podotknúť, že diváci na predstavení nebudú iba plakať, ale budú sa aj smiať, keď sa jednotlivé príbehy budú prelínať so stand-upom. Budú popisovať naše starosti v kontraste so svetom ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, stali sa jej obeťami, alebo obetiam vojny pomáhajú. Diváci sa môžu tešiť aj na krásne piesne, úžasné príbehy silných žien, úžasné kostýmy a verím, že aj na nás, herečky, ktoré v inscenácii budeme účinkovať,“ doplnila Turjanová.
Zdroj: SITA.sk - Prvou inscenáciou novej sezóny v Divadle Andreja Bagara bude projekt Kristíny Turjanovej Objím ma © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nitra
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Streľba v Partizánskom si vyžiadala obeť a jedného zraneného, páchateľ z miesta činu utiekol na bicykli
Streľba v Partizánskom si vyžiadala obeť a jedného zraneného, páchateľ z miesta činu utiekol na bicykli
<< predchádzajúci článok
Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa
Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa