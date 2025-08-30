|
Sobota 30.8.2025
Úvodná strana
|
30. augusta 2025
Festival Uprising odštartoval vo veľkom, najväčšou hviezdou otváracej noci bola Marcia Griffiths – FOTO
Festival Uprising prilákal do Bratislavy tisíce fanúšikov, jeho 18. ročník odštartoval vo veľkom. Už počas prvého dňa priniesol zaujímavé koncerty. Ani počasie ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Festival Uprising prilákal do Bratislavy tisíce fanúšikov, jeho 18. ročník odštartoval vo veľkom. Už počas prvého dňa priniesol zaujímavé koncerty. Ani počasie neodradilo návštevníkov, ktorí si prišli vychutnať atmosféru na Zlatých pieskoch.
"Uprising ukázal svoju silu – Marcia Griffiths a Queen Omega roztancovali publikum, Onyx rozpumpovali dav tvrdým rapom a domáce premiéry vniesli čerstvý vietor do programu. Atmosféra bola od prvej minúty nezabudnuteľná a druhý deň sľubuje ďalšie veľké hviezdy," uviedli organizátori.
Doplnili, že najväčšou hviezdou večera bola nepochybne Marcia Griffiths, známa aj ako "Queen of Reggae". "Jej vystúpenie bolo oslavou lásky, radosti a autentickej jamajskej energie. Publikum roztancovala od prvých tónov až do poslednej skladby, pričom koncert sa stal jedným z vrcholov celej otváracej noci," zdôraznili organizátori.
Oslavu reggae podľa nich ešte vyššie posunula umelkyňa Queen Omega, ktorá na festivale spolu s fanúšikmi oslávila narodeniny. "Jej šou bola ohňostrojom ženského reggae a dancehallu – divoká, elegantná a nezastaviteľná. Publikum jej právom potvrdilo titul hudobnej kráľovnej," dopĺňajú organizátori.
Vyzdvihli aj vystúpenia newyorských rapových legiend Onyx či reprezentantov domácej scény kapely Helenine Oči. Tá po prvýkrát na Uprisingu roztancovala hlavný stage a fanúšikom pripravila poriadny "bašavel". Zahraničné posily doplnili Prago Union, ktorí priniesli poctivý rap so živými nástrojmi, a Venjent s kapelou, ktorí ukázali, že aj novšie tváre majú na tomto festivale svoje pevné miesto.
"Svoje miesto na pódiu si našiel aj veterán General Levy, ktorý svojou nezameniteľnou energiou rozhýbal celé publikum. Fanúšikovia reggae si prišli na svoje pri koncertoch Jungleman’s Ark či ďalších domácich interpretov. A nový update Dub Clubu prešiel s obrovským úspechom nielen hudobne, ale aj vizuálne," dodávajú organizátori.
Podotkli, že Uprising nie je len o hudbe. Počas prvého dňa si návštevníctvo mohlo vychutnať aj sprievodný sprievodný program, a to v podobe stand-up comedy od Silných rečí, ranného cvičenia s trénerom Valihoru, ale aj možnosti zapojiť sa do "festivalovej rozcvičky" s Denisom Országhom a ďalšími športovcami. "Atmosféra bola uvoľnená, priateľská a otvorená, presne v duchu motta festivalu Peace, Love, Unity," dodávajú organizátori.
Druhý deň podľa ich slov sľubuje ešte viac. Na hlavnom pódiu vystúpi jedna z najočakávanejších hviezd festivalu, a to britská elektronická senzácia Rudimental. Rovnako sa bude konať aj návrat legiend Irie Révoltés a vystúpi aj projekt Sons of Buena Vista a tanečníci Mario Lopez Dance Company.
Pred fanúšikov sa postaví aj jamajská ikona Don Carlos, domáci interpreti Medial Banana a pripravený je aj špeciálny koncert AMO. Tí predstavia novú skladbu, limitovaný merch a fanúšikom podpíšu 30 kusov exkluzívnych šiltoviek. "Fanúšikov čaká aj vystúpenie obľúbeného Curlyho Simona, live podcast Zadná lavica, healing joga či exotické zvieratká v detskej zóne, ktoré dotvoria celkovú atmosféru festivalu," doplnili organizátori.
Festival Uprising sa ale už teraz pripravuje na budúcnosť, v predaji sú už lístky alebo early birds ticket, na budúci rok. Zakúpiť si ich možno v oficiálnom shope za zvýhodnené ceny. Priamo v areáli je tiež na zakúpenie aj nový festivalový merch s čerstvým dizajnom.
"Navyše, festival prináša špeciálnu klubovú udalosť – Dub FX sa vracia na Slovensko. Austrálsky umelec vystúpi 3. októbra v bratislavskom MMC v rámci svojho projektu Open Secret Society a spolu so svojou ženou Sahidou Apsara predstaví nový label 3rd-Eye-Q, zameraný na autentickú hudbu, ktorá má hlbší odkaz," avizujú organizátori.
Zdroj: SITA.sk - Festival Uprising odštartoval vo veľkom, najväčšou hviezdou otváracej noci bola Marcia Griffiths – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
