|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
Vo veku 77 rokov zomrel český herec Karel Gult, ktorý sa v seriáli Sanitka zviditeľnil rolou lekára
Tagy: Úmrtie
Český umelecký svet obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec a spevák Karel Gult, ktorý dlhé roky vystupoval v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Na večnosť odišiel v utorok. Informuje o to portál ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Český umelecký svet obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec a spevák Karel Gult, ktorý dlhé roky vystupoval v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Na večnosť odišiel v utorok. Informuje o to portál TN.cz, ktorý cituje denník Blesk.
Karel Gult zanechal výraznú stopu aj vo filmovej tvorbe. Diváci si ho môžu pamätať z oscarového diela Amadeus, kde stvárnil rolu speváka. Hral aj v komédiách, napríklad Saxána a Lexikon kouzel alebo Byl jednou jeden polda.
Okrem filmových rolí je Karel Gult známy aj z niekoľkých televíznych seriálov, napríklad v obľúbenej Sanitke sa zviditeľnil rolou lekára. Herec a spevák Karel Gult dlhodobo bojoval s cukrovkou, pre ktorú prišiel o nohu.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 77 rokov zomrel český herec Karel Gult, ktorý sa v seriáli Sanitka zviditeľnil rolou lekára © SITA Všetky práva vyhradené.
Karel Gult zanechal výraznú stopu aj vo filmovej tvorbe. Diváci si ho môžu pamätať z oscarového diela Amadeus, kde stvárnil rolu speváka. Hral aj v komédiách, napríklad Saxána a Lexikon kouzel alebo Byl jednou jeden polda.
Okrem filmových rolí je Karel Gult známy aj z niekoľkých televíznych seriálov, napríklad v obľúbenej Sanitke sa zviditeľnil rolou lekára. Herec a spevák Karel Gult dlhodobo bojoval s cukrovkou, pre ktorú prišiel o nohu.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 77 rokov zomrel český herec Karel Gult, ktorý sa v seriáli Sanitka zviditeľnil rolou lekára © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Stvorila ho pandémia – Festival Labyrint na Nitrianskom hrade
Stvorila ho pandémia – Festival Labyrint na Nitrianskom hrade