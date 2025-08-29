Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Gala

29. augusta 2025

Vo veku 77 rokov zomrel český herec Karel Gult, ktorý sa v seriáli Sanitka zviditeľnil rolou lekára


Tagy: Úmrtie

Český umelecký svet obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec a spevák Karel Gult, ktorý dlhé roky vystupoval v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Na večnosť odišiel v utorok. Informuje o to portál ...



gettyimages 1071992582 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Český umelecký svet obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec a spevák Karel Gult, ktorý dlhé roky vystupoval v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Na večnosť odišiel v utorok. Informuje o to portál TN.cz, ktorý cituje denník Blesk.


Karel Gult zanechal výraznú stopu aj vo filmovej tvorbe. Diváci si ho môžu pamätať z oscarového diela Amadeus, kde stvárnil rolu speváka. Hral aj v komédiách, napríklad Saxána a Lexikon kouzel alebo Byl jednou jeden polda.

Okrem filmových rolí je Karel Gult známy aj z niekoľkých televíznych seriálov, napríklad v obľúbenej Sanitke sa zviditeľnil rolou lekára. Herec a spevák Karel Gult dlhodobo bojoval s cukrovkou, pre ktorú prišiel o nohu.


Zdroj: SITA.sk

