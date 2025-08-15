|
Prvý domov pre dvojnohých a štvornohých priateľov – väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí si vyberajú šteniatka a mačiatka
V druhom augustovom týždni upozorňujú na problémy mladých ľudí a na osud opustených zvierat dva významné dni: Medzinárodný deň mládeže 12. augusta a Medzinárodný deň opustených zvierat 16. augusta. Podľa ...
15.8.2025 (SITA.sk) - V druhom augustovom týždni upozorňujú na problémy mladých ľudí a na osud opustených zvierat dva významné dni: Medzinárodný deň mládeže 12. augusta a Medzinárodný deň opustených zvierat 16. augusta. Podľa prieskumu spoločnosti MARS sa práve mladá generácia najviac zo všetkých zameriava na starostlivosť o domáce zvieratá – takmer tri štvrtiny všetkých mláďat nájdu domov u príslušníkov generácie Z a mileniálov. Vlastníctvo zvieraťa týmto generáciám prináša emocionálne aj fyzické výhody a zároveň to znamená, že mladí ľudia a ich miláčikovia môžu nájsť svoj prvý skutočný domov v rovnakom čase.
V celosvetovom prieskume spoločnosti MARS práve mladí ľudia najčastejšie uviedli, že ich domáci miláčik je pre nich to najdôležitejšie na svete, zatiaľ čo s týmto tvrdením súhlasí len 29 % príslušníkov generácie Baby Boomers, u mileniálov je to 40 % a u generácie Z dokonca 45 %. Mileniáli a "zetká" zároveň vychovávajú 72 % všetkých mačiat a 70 % všetkých šteniat.
Nové začiatky sú vždy vzrušujúce – najmä keď prinášajú príležitosť, ktorá môže zmeniť život nielen nám, ale aj štvornohému spoločníkovi. Na prahu samostatného života sa mladí ľudia často rozhodnú vykročiť do dospelosti s adoptovaným zvieratkom po svojom boku. Vlastníctvo zvieraťa je medzi generáciou Z a mileniálmi stále obľúbenejšie, pretože vedia, že miláčik nám dáva nielen lásku, ale aj pozitívne ovplyvňuje fyzické a psychické zdravie. A keď sa objaví túžba po "vlastnej rodine", často v nej nechýba štvornohý člen. V mnohých prípadoch je práve šteňa alebo mačiatko dokonca jej úplne prvým členom.
Mladí ľudia majú tendenciu rozhodovať sa pre mláďatá, zatiaľ čo staršie generácie častejšie volia dospelé zvieratá. To znamená, že prvý samostatný domov mladého človeka sa zároveň stáva aj prvým skutočným domovom pre jeho zviera.
Adopcia je pre zviera šancou na šťastnejší a stabilnejší život. Vlastný priestor, pravidelná starostlivosť a pocit bezpečia dokážu zázraky – zvlášť pre zvieratá, ktoré sa narodili v útulku a nikdy nezažili lásku, akú im môže dať len oddaný ľudský spoločník.
Podľa nedávneho prieskumu zrealizovaného v 20 krajinách[1] uvádza 83 % majiteľov domácich zvierat, že ich miláčik má pozitívny vplyv na ich psychickú pohodu. V momentoch stresu hľadá 58 % majiteľov útechu práve v prítomnosti svojho zvieraťa – častejšie než u partnera (32 %), rodiny (23 %) či priateľov (18 %). Pozoruhodných 84 % verí, že už samotná prítomnosť zvieraťa je upokojujúca a terapeutická. A vo chvíľach, keď človek a zviera spolu len pokojne existujú, sa 84 % majiteľov s radosťou pozerá, ako pes alebo mačka oddychujú.
Život s miláčikom znamená chodiť von niekoľkokrát denne, hýbať sa a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Prechádzky prospievajú nielen psovi, ale aj jeho majiteľovi – pomáhajú štruktúrovať deň, zlepšujú kvalitu spánku a podporujú aktívnejší životný štýl.
Podľa už spomínaného medzinárodného prieskumu takmer osem z desiatich respondentov (78 %) uviedlo, že ich zviera im pripomína, aby si dali prestávku od práce, domácich povinností alebo iných úloh, pričom v polovici prípadov sa to deje každý deň. Celkovo 73 % majiteľov tiež tvrdí, že ich zviera motivuje tráviť čas vonku a prechádzky premieňa na aktivitu prospešnú pre duševnú pohodu.
Puto vytvorené prostredníctvom adopcie je obzvlášť silné – najmä v prípade zachráneného zvieraťa, ktoré je vďačné za každú pozornosť. Takýto vzťah môže dať každodennému životu nový zmysel. Miláčik nie je len kamarát na hranie, ale plnohodnotný člen rodiny a spoločné zážitky tento vzťah z roka na rok prehlbujú.
"Vzťah s adoptovaným zvieraťom môže byť mimoriadne silný a zmysluplný, pretože mení život dvoch bytostí. S rastúcou obľubou vlastníctva domácich miláčikov je dnes väčšia šanca než kedykoľvek predtým, že zvieratá, žijúce v útulkoch alebo na ulici, nájdu milujúci domov. Toto rozhodnutie prospieva nielen fyzickej a emocionálnej pohode zvieraťa, ale tiež obohacuje každodenný život jeho majiteľa. Veríme, že adopcia je víťazstvo pre obe strany. Majiteľ, rovnako ako jeho domáci miláčik, získava lásku, stabilitu a šťastnejší život," uviedla Tereza Žilková, CA špecialistka pre firemné záležitosti spoločnosti Mars Pet Nutrition v strednej Európe.
[1] Online prieskum realizovaný spoločnosťou YouGov pre značky Mars a Calm. Do zisťovania sa zapojilo celkovo 31 299 dospelých účastníkov z 20 rôznych trhov. Veľkosť vzorky v jednotlivých krajinách bola nasledovná:
Veľká Británia – 2 507; Brazília – 2 502; Kanada – 1 347; Nemecko – 1 584; Indonézia – 2 510; India – 1 001; Mexiko – 1 567; Malajzia – 1 036; Poľsko – 1 349; Spojené štáty – 3 748; Čína – 1 054; Belgicko – 1 084; Austrália – 1 525; Nový Zéland – 1 066; Španielsko – 1 322; Holandsko – 1 074; Francúzsko – 1 526; Dánsko – 1 093; Švédsko – 1 070; Taliansko – 1 334. Zber dát prebiehal online medzi 19. februárom a 31. marcom 2025. Cieľovú skupinu tvorili majitelia psov a mačiek starší ako 18 rokov v každej krajine. Všetky údaje boli v rámci jednotlivých trhov vážené tak, aby zodpovedali reprezentatívnemu profilu populácie majiteľov domácich miláčikov v danej krajine.
Tagy: opustené zvieratá PR Prieskum
