Prvý minister Severného Írska rezignoval, dôvodom má byť napätie po brexite

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prvý minister Severného Írska Paul Givan vo štvrtok odstúpil z funkcie. Učinil tak z dôvodu napätia súvisiaceho s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorý vyvolal v regióne novú politickú krízu.Givan sa rozhodol rezignovať po tom, čo severoírsky minister hospodárstva Edwin Poots v stredu rozhodol o zastavení všetkých kontrol potravín a zvierat vstupujúcich do Severného Írska, čo je krok, ktorý porušuje pobrexitovú dohodu medzi Britániou a EÚ.Írska eurokomisárka Mairead McGuinnessová označila Pootsovo rozhodnutie za „absolútne porušenie medzinárodného práva“. Rovnaké slová použil aj írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.Na základe dohody dosiahnutej pred odchodom Británie z EÚ zostalo Severné Írsko súčasťou jednotného trhu únie s tovarmi, čo zastrešuje takzvaný severoírsky protokol. Cieľom je zachovať otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Vytvorilo to však nové colnice pre tovary prichádzajúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Vznikla tak byrokracia a problémy so subdodávkami pre niektoré firmy. Rozhnevalo to tiež severoírskych unionistov, podľa ktorých kontroly podkopávajú rolu Severného Írska v Spojenom kráľovstve a destabilizujú krehkú politickú rovnováhu pre mier v regióne.