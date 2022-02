Zuzana Čaputová získala ocenenie pre výnimočnú ženskú právnickú osobnosť, vníma ho ako záväzok

Viac záväzok ako odmena

Platforma pre diskusiu a výmenu informácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v Prezidentskom paláci prevzala ocenenie Justitia Awards, ktoré jej vlani udelila organizácia Women in Law Initiative so sídlom vo Viedni. Ide o ocenenie pre výnimočnú ženskú právnickú osobnosť roka.Slávnostná ceremónia sa minulý rok pre pandémiu totiž uskutočnila iba virtuálne. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Ocenenie prezidentke odovzdali najvyšší predstavitelia organizácie Alix Frank-Thomasserová a Franz J. Heidinger. Prezidentka bola nominovaná v prvej kategórii ocenenia – medzinárodné líderky, do ktorej organizátori vybrali najtalentovanejšie a najvplyvnejšie právničky, ktoré zásadným spôsobom menia spoločnosť vďaka svojej erudícii a inovatívnosti.Čaputová vlani vo svojom ďakovnom príhovore uviedla, že ocenenie vníma viac ako záväzok než odmenu. „Je to záväzok pokračovať v chránení toho, čo je správne, obraňovať spravodlivosť a právny štát. Toto ocenenie je zároveň záväzkom naďalej podporovať a inšpirovať iné ženy a dievčatá, ktoré sa rozhodli pre právnickú profesiu,“ povedala.Ceny Justitia Awards organizácia udeľovala aj v kategórii akademické ocenenie a ceny pre mladé výnimočné právničky. Poslaním organizácie Women in Law Initiative je totiž spájať predovšetkým ženy pracujúce v rôznych právnických profesiách po celom svete.Funguje ako platforma pre diskusiu a výmenu informácií a skúseností v najrôznejších ekonomických a spoločenských oblastiach, kde sa uplatňuje právo. Presadzuje aj zlepšenie pozície žien v právnických profesiách a podporuje ženské líderstvo v tejto oblasti. Organizácia je jedným z členov Európskej asociácie právničiek. Vznikla v roku 2018 ako trvalé pokračovanie medzinárodnej konferencie Women in Law Conference, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2019. Iniciatíva získala hneď od začiatku širokú podporu a patronát UNESCO.