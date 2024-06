Prvý ročník ESG Award pozná svojich víťazov

Zodpovednosť voči mestu

Lidl inšpiruje zákazníkov

Štyri kategórie

1.6.2024 (SITA.sk) - Prvý ročník ESG Award ocenil spoločnosti, ktoré úspešne integrovali princípy ESG (Environmental, Social, Governance) do svojich podnikateľských stratégií a transparentne ich komunikovali.Ocenenie udelila komunikačná agentúra Seesame spolu s časopisom Forbes a bolo hodnotených 21 spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. Prvé tri miesta ESG Award obsadili developerská spoločnosť Corwin , výrobca a predajca piva Plzeňský Prazdroj a maloobchodný reťazec Lidl „ESG nie je len regulačná povinnosť, je to nový reputačný index firiem. ESG vnímame ako príležitosť pre zodpovedné firmy, ktoré si uvedomujú, že chcú byť transparentné a zaslúžiť si dôveru svojich zákazníkov. Ocenenie ESG Award získali spoločnosti, ktoré priniesli dobré reporty so zreteľom na dáta a ich vizualizáciu, no zároveň ich dokázali komunikovať transparentne, jasne a pútavo," vysvetlila Michaela Benedigová , managing director, Seesame.„Ako developer si uvedomujeme, že máme obrovskú zodpovednosť voči mestu a jeho obyvateľom. Veľmi nás teší, že naša práca bola ocenená práve v ESG Award," uviedol Igor Bubeník, ESG manažér, Corwin.Manažér pre udržateľnosť z Plzeňského Prazdroja uviedol, že ich ESG stratégia zahŕňa komplexnú spoluprácu s dodávateľmi a odberateľmi s cieľom znížiť uhlíkovú stopu celého ich reťazca a zvýšiť jeho odolnosť voči dopadom klimatickej zmeny.V najnovšej správe o udržateľnosti zmapovali nepriame emisie skleníkových plynov naprieč celým dodávateľsko-odberateľským reťazcom a stanovili si cieľ znížiť nepriame emisie o 30 % do roku 2030. Tretie miesto získal Lidl za správu o trvalej udržateľnosti za roky 2021 a 2022.„Už 20 rokov sa snažíme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a inšpirovať našich zákazníkov k zodpovednejším rozhodnutiam. Dbáme o zodpovedný prístup k ľuďom a prírode, chránime ľudskú dôstojnosť a odmietame diskrimináciu. Naše zásady, vrátane spravodlivej odmeny a bezpečných pracovných podmienok, sú zakotvené v Etickom kódexe pre dodávateľov, ktorý je súčasťou našich zmlúv," informoval Tomáš Bezák , manažér komunikácie Lidl V hodnotení sa posudzovala kvalita ESG komunikácie, stanovenie cieľov a dosiahnuté výsledky v štyroch kategóriách: Environmental (E), Social (S), Governance (G) a Communication (C). Metodológia zahŕňala pridelenie bodov jednotlivým ukazovateľom, čo umožnilo identifikovať najlepšie ESG reporty a ich vizuálnu a obsahovú kvalitu.Spoločnosti ako 365.bank , AfB Slovakia, BILLA ZSE sa taktiež zúčastnili hodnotenia a prispeli k zvýšeniu povedomia o ESG aktivitách na Slovensku.