Hotely, penzióny a ďalšie prevádzky mali vyššiu návštevnosť, počet hostí sa blíži k úrovni pred pandémiou

Vývoj bol na pozitívnej vlne

Dve tretiny tvorili domáci

Stúpol počet prenocovaní

V prvom štvrťroku 2024 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu spolu 1,2-milióna hostí. Išlo o medziročný rast o 4 %, pričom dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich.

Vplyv počasia

Limitovať nás môže aj konflikt na Ukrajine

1.6.2024 (SITA.sk) - Napriek horším snehovým podmienkam ubytovatelia marcovú návštevnosť medziročne zlepšili. V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku v treťom mesiaci prenocovalo aspoň raz takmer 410-tisíc osôb. Štatistický úrad SR v pondelok informoval, že celková návštevnosť medziročne stúpla o 2 % a jarné prázdniny ju pomohli navrátiť takmer na predkovidovú úroveň.Ubytovateľom chýbalo už len necelých 6 %, teda 24-tisíc hostí, do úrovne z marca 2019. Hostia strávili v týchto prevádzkach v marci viac ako 1,1 milióna nocí, čo bolo o 3 % viac ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu bola 2,6 noci.„Vývoj sektora cestovného ruchu na Slovensku zotrvával na pozitívnej vlne, a to napriek nie ideálnym podmienkam, ktoré obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk prakticky od druhej polovice zimy,“ zareagoval pre agentúru SITA analytik 365.bank Podľa neho návrat na predpandemické a zároveň rekordné úrovne obsadenosti domácich ubytovacích kapacít je len otázkou krátkeho času, možno už v letnej turistickej sezóne.„Optimistickému pohľadu stále napomáha najmä zlepšujúce sa ekonomické prostredie, spojené s poklesom inflácie a rastom reálnych miezd, ktoré by cez zvýšenie kúpyschopnosti mali i naďalej podporovať voľnočasové výdavky domácich, ale aj zahraničných turistov,“ podotkol Tomáš Boháček.Takmer dve tretiny ubytovaných v marci, teda 264-tisíc osôb, tvorili domáci návštevníci. Bolo ich o niečo málo viac ako pred rokom, ale stále 5 % pod úrovňou hodnôt z marca 2019.„Súčasne ubytovacie služby počas tretieho mesiaca na Slovensku využilo 145-tisíc zahraničných návštevníkov, ich počet medziročne stúpol o 4 %. Oproti turisticky vrcholnému marcu 2019 chýbalo ešte 6,5 % percenta cudzincov,“ priblížila hovorkyňa štatistikov Jana Morháčová. „V porovnaní s prvým štvrťrokom 2019 chýbalo už len 4 % hostí, zaostávali najmä čísla návštevnosti domácich návštevníkov,“ poznamenala Jana Morháčová. Počet domácich návštevníkov vzrástol o 2 % skoro na 770-tisíc, zahraničných bolo takmer 440-tisíc, čiže o 8 % viac.Celkový počet prenocovaní sa v prvom štvrťroku tohto roka zvýšil zhruba o 6 % na viac ako 3,1 milióna. V tom istom období roku 2019 to bolo takmer 3,5 milióna nocľahov.Výsledky prvého kvartálu podľa makroekonomického analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša ovplyvnilo aj počasie, keďže lyžiarska sezóna sa pre nadpriemerne teplé počasie vo väčšine stredísk ukončila predčasne, resp. ju ovplyvnili zhoršené lyžiarske podmienky.„Očakávame, že slovenské domácnosti sa v tomto roku dostanú vďaka pokračujúcemu rastu nominálnych miezd a nižšej miere inflácie do komfortnejšej situácie, čo by malo v ďalších kvartáloch podporiť spotrebu aj v rámci služieb cestovného ruchu,“ uviedol pre SITA Marián Kočiš.Podľa neho domácnosti časť nárastu reálnych miezd použijú na doplnenie úspor, ktoré museli pre zvýšenú mieru inflácie v ostatných dvoch rokoch míňať, čo bude dynamickejšie oživenie limitovať.„Z pohľadu zahraničných návštevníkov zas môže cestovný ruch limitovať zvýšené geopolitické napätie vrátane konfliktu na Ukrajine, ktorý výrazne obmedzil počty rekreantov z Ruska či Ukrajiny,“ dodal analytik.Tomáš Boháček si myslí, že okrem tradičných aspektov v podobe počasia bude letná sezóna ovplyvnená aj nárastom ubytovacej kapacity v horských strediskách po spustení prevádzky nových hotelov.„Z dlhodobého pohľadu bude aktuálne pre domáci cestovný ruch pozitívom aj plánované rozšírenie dostupnosti rekreačných poukazov aj na rodičov zamestnancov, ktoré by od januára 2025 mali pozitívne ovplyvniť štatistiky návštevnosti aj tržieb,“ predpokladá.