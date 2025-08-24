Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.8.2025
 Zo zahraničia

24. augusta 2025

Ukrajinská armáda v Doneckej oblasti vytlačila Rusov z obce Zelenyj Haj


Ukrajinskí vojaci opäť získali kontrolu nad obcou Zelenyj Haj v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Rusov vytlačili vojaci ukrajinskej 37. samostatnej brigády námornej pechoty spolu s 214. samostatným útočným ...



russia_ukraine_war_97061 676x451 24.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci opäť získali kontrolu nad obcou Zelenyj Haj v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Rusov vytlačili vojaci ukrajinskej 37. samostatnej brigády námornej pechoty spolu s 214. samostatným útočným práporom OPFOR. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to na komunikačnej platforme Telegram operatívna strategická skupina Dnipro.


Získanie obce Zelenyj Haj nasleduje po tom, ako ukrajinská armáda vo štvrtok v Doneckej oblasti znovu obsadila dedinu Tovste.

Ukrajinská vojenská analytická skupina DeepState zároveň konštatovala, že ukrajinské sily donútili Rusov ustúpiť pri dedine Andrijivka v Sumskej oblasti.


