24.8.2025
24. augusta 2025
Ukrajinská armáda v Doneckej oblasti vytlačila Rusov z obce Zelenyj Haj
Ukrajinskí vojaci opäť získali kontrolu nad obcou Zelenyj Haj v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Rusov vytlačili vojaci ukrajinskej 37. samostatnej brigády námornej pechoty spolu s 214. samostatným útočným ...
24.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci opäť získali kontrolu nad obcou Zelenyj Haj v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Rusov vytlačili vojaci ukrajinskej 37. samostatnej brigády námornej pechoty spolu s 214. samostatným útočným práporom OPFOR. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to na komunikačnej platforme Telegram operatívna strategická skupina Dnipro.
Získanie obce Zelenyj Haj nasleduje po tom, ako ukrajinská armáda vo štvrtok v Doneckej oblasti znovu obsadila dedinu Tovste.
Ukrajinská vojenská analytická skupina DeepState zároveň konštatovala, že ukrajinské sily donútili Rusov ustúpiť pri dedine Andrijivka v Sumskej oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda v Doneckej oblasti vytlačila Rusov z obce Zelenyj Haj © SITA Všetky práva vyhradené.
