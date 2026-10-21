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21. októbra 2026

Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok


Tagy: ruská nafta Rusko-americké vzťahy ukrajinsko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine

Washington pre dovoz ruských palív zmiernil sankčné obmedzenia napriek kritike Kyjeva. Prvý tanker s ruskou motorovou naftou určenou pre



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russia_energy_week_89636 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Washington pre dovoz ruských palív zmiernil sankčné obmedzenia napriek kritike Kyjeva.

Prvý tanker s ruskou motorovou naftou určenou pre Spojené štáty vypláva vo štvrtok, oznámil ruský vicepremiér Alexander Novak. Pôjde o prvú dodávku v rámci dohody medzi Moskvou a Washingtonom, informovala ruská štátna agentúra TASS.


„Prvý tanker má podľa plánu opustiť prístav zajtra, 22. októbra. Smeruje do Spojených štátov amerických,“ povedal Novak. Podľa ruských médií má plavidlo odviezť približne 40-tisíc ton paliva.

Dohoda medzi Trumpom a Putinom


Dohoda vznikla po rokovaniach amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Washington následne dočasne zmiernil časť sankčných obmedzení, aby umožnil dovoz ruskej nafty a zvýšil ponuku na trhu v čase vysokých cien palív.

Moskva už predtým uviedla, že je pripravená v októbri dodať Spojeným štátom a ďalším odberateľom približne 300-tisíc ton nafty a v nasledujúcich mesiacoch vývoz ďalej zvýšiť.

Ukrajina sa bráni


Dohoda však vyvolala ostrú kritiku Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že príjmy z ruského energetického exportu pomáhajú Moskve financovať vojnu, a žiada namiesto uvoľňovania sankcií ďalší tlak na Rusko.

Vzťahy medzi Kyjevom a Washingtonom sa zároveň zhoršili pre americkú kritiku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, oneskorené dodávky niektorých zbraní a spory okolo vojenského satelitného systému Starshield.

Witkoff na cestách


Washington medzitým pokračuje aj v diplomatických kontaktoch s Moskvou. Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff v stredu v Petrohrade rokoval s Putinom o možnostiach ukončenia vojny po predchádzajúcich konzultáciách so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.

Naftová dohoda sa tak stala jedným z najviditeľnejších znakov obnovených hospodárskych kontaktov medzi Washingtonom a Moskvou v čase, keď Spojené štáty súčasne tlačia na Ukrajinu, aby pristúpila na rokovania o ukončení vojny.


Zdroj: SITA.sk - Prvý tanker s ruskou naftou vypláva do Spojených štátov vo štvrtok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruská nafta Rusko-americké vzťahy ukrajinsko-americké vzťahy Vojna na Ukrajine
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