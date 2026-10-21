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21. októbra 2026

Putin oznámil prepustenie Američana, ktorého ruské sily zajali ako žoldniera na Ukrajine. Witkoff mu priniesol „určité“ ukrajinské návrhy


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Prepustenie na slobodu Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump už v utorok vyhlásil, že Putina osobne požiadal o Hubbardovo prepustenie. Ruský prezident Vladimir ...



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russia_us_6_217 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump už v utorok vyhlásil, že Putina osobne požiadal o Hubbardovo prepustenie.


Ruský prezident Vladimir Putin v stredu počas stretnutia s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom v Petrohrade oznámil prepustenie amerického občana Stephena Hubbarda, ktorého ruské sily pre niekoľkými rokmi zadržali na Ukrajine.

Podľa ruských agentúr Putin uviedol, že Hubbard sa nachádza na letisku Pulkovo v Petrohrade. Witkoff sa mu poďakoval za rozhodnutie o prepustení Američana.

O prepustenie žiadal Trump


Sedemdesiatnik Hubbard, bývalý učiteľ angličtiny, bol v októbri 2024 v nie príliš transparentnom procese odsúdený na takmer sedem rokov väzenia za údajné žoldnierske aktivity v prospech Ukrajiny. Obvinenia odmietal.

Americký prezident Donald Trump už v utorok vyhlásil, že Putina osobne požiadal o Hubbardovo prepustenie. „Hovoril som s ním o pánovi Hubbardovi veľmi dlho. Požiadal som ho, aby ho prepustil. Uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump novinárom vo Washingtone.

Nejaké návrhy od Zelenského


K oznámeniu došlo v deň, keď Witkoff informoval Putina o výsledkoch utorkových rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Osle. Americký vyslanec rozhovory označil za produktívne.

Priniesli sme niekoľko dokumentov. Sú to v podstate určité návrhy, určitý druh mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou a budete si ich môcť v pokoji preštudovať,“ povedal Witkoff Putinovi na záberoch odvysielaných ruskou štátnou televíziou.

 


Zdroj: SITA.sk - Putin oznámil prepustenie Američana, ktorého ruské sily zajali ako žoldniera na Ukrajine. Witkoff mu priniesol „určité“ ukrajinské návrhy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Prepustenie na slobodu Rusko-americké vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
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