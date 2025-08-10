|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Tisíce ľudí protestovali v Tel Avive proti krokom izraelskej vlády rozšíriť vojnu v Pásme Gazy – FOTO
Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Tel Avivu, aby vyzvali na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Deň po tom, čo izraelská vláda sľúbila ...
Zdieľať
Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Tel Avivu, aby vyzvali na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Deň po tom, čo izraelská vláda sľúbila rozšírenie konfliktu a dobytie mesta Gaza.
Demonštranti mávali transparentmi a držali v rukách fotografie rukojemníkov, ktorí sú naďalej zadržiavaní na palestínskom území. Vyzývali vládu, aby zabezpečila ich prepustenie.
Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt
Novinári agentúry AFP odhadli počet účastníkov na desiatky tisíc, zatiaľ čo skupina zastupujúca rodiny rukojemníkov uviedla, že na proteste sa zúčastnilo až 100-tisíc ľudí. Úrady neposkytli oficiálny odhad počtu účastníkov, hoci počet zatienil iné nedávne protivojnové zhromaždenia.
„Na záver posielame priamy odkaz premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Ak vpadnete do častí Gazy a rukojemníci budú zavraždení, budeme vás prenasledovať na námestiach, vo volebných kampaniach a kedykoľvek a kdekoľvek,“ povedal pre agentúru AFP príbuzný zavraždeného rukojemníka Šahar Mor Záhiro.
V piatok Netanjahuov bezpečnostný kabinet schválil plány na rozsiahlu operáciu na dobytie mesta Gaza, čo vyvolalo vlnu domácej aj medzinárodnej kritiky.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí protestovali v Tel Avive proti krokom izraelskej vlády rozšíriť vojnu v Pásme Gazy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou
Festival Shalom Chaverim opäť prinesie do Bratislavského kraja židovskú kultúru a tradície