 Zo zahraničia

10. augusta 2025

Tisíce ľudí protestovali v Tel Avive proti krokom izraelskej vlády rozšíriť vojnu v Pásme Gazy – FOTO


Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Tel Avivu, aby vyzvali na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Deň po tom, čo izraelská vláda sľúbila ...



10.8.2025 (SITA.sk) -

Tisíce ľudí v sobotu vyšli do ulíc Tel Avivu, aby vyzvali na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Deň po tom, čo izraelská vláda sľúbila rozšírenie konfliktu a dobytie mesta Gaza.


Demonštranti mávali transparentmi a držali v rukách fotografie rukojemníkov, ktorí sú naďalej zadržiavaní na palestínskom území. Vyzývali vládu, aby zabezpečila ich prepustenie.



Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt




Novinári agentúry AFP odhadli počet účastníkov na desiatky tisíc, zatiaľ čo skupina zastupujúca rodiny rukojemníkov uviedla, že na proteste sa zúčastnilo až 100-tisíc ľudí. Úrady neposkytli oficiálny odhad počtu účastníkov, hoci počet zatienil iné nedávne protivojnové zhromaždenia.



„Na záver posielame priamy odkaz premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Ak vpadnete do častí Gazy a rukojemníci budú zavraždení, budeme vás prenasledovať na námestiach, vo volebných kampaniach a kedykoľvek a kdekoľvek,“ povedal pre agentúru AFP príbuzný zavraždeného rukojemníka Šahar Mor Záhiro.



V piatok Netanjahuov bezpečnostný kabinet schválil plány na rozsiahlu operáciu na dobytie mesta Gaza, čo vyvolalo vlnu domácej aj medzinárodnej kritiky.




Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí protestovali v Tel Avive proti krokom izraelskej vlády rozšíriť vojnu v Pásme Gazy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

