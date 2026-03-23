Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
PS kritizuje kandidatúru Mazureka na predsedu Prešovského kraja a varuje pred spoluprácou Smeru, Hlasu a Republiky v župných voľbách
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na možné politické spojenectvo strán Smer-SD,
23.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na možné politické spojenectvo strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika v nadchádzajúcich župných voľbách v Prešovskom samosprávnom kraji. Podľa poslankyne NR SR a krajskej líderky PS Dariny Luščíkovej takéto prepojenie môže negatívne ovplyvniť budúci vývoj regiónu.
Reagovala tak na kandidatúru Milana Mazureka na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej naznačil jeho podporu medzi voličmi Smeru. "Takéto vyjadrenie je jasným odkazom, že kandidát s extrémistickou minulosťou je vnímaný ako prijateľná voľba," uviedla Luščíková s tým, že takéto signály vyvolávajú otázky, či sa črtá spolupráca medzi Smerom a Republikou v župných voľbách.
Podľa nej by prípadné posilnenie extrémistických prvkov v regionálnej politike mohlo oslabiť dôveru investorov, skomplikovať čerpanie európskych fondov a zhoršiť vzťahy so zahraničnými partnermi. To by podľa nej mohlo prispieť k ďalšiemu odlivu mladých ľudí z regiónu.
Poslankyňa NR SR Irena Bihariová upozornila na minulosť kandidáta. Pripomenula jeho pôsobenie na kandidátkach strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) aj právoplatné odsúdenie za extrémistické výroky. Podľa nej nejde o marginálnu záležitosť, ale o súčasť jeho verejného profilu. "Z vedenia kraja sa nesmie stať megafón nenávisti zneužívaný na populistické hry extrémistov,” dodala Bihariová.
Zástupcovia PS zdôraznili, že Prešovský kraj podľa nich potrebuje stabilné a dôveryhodné vedenie, ktoré sa bude venovať rozvoju infraštruktúry, školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, nie politike rozdeľovania spoločnosti. Zároveň upozornili, že spojené komunálne a župné voľby v októbri budú podľa nich rozhodujúce pre ďalšie smerovanie regiónu a vyzvali voličov na účasť.
Podpredseda hnutia Republika a europoslanec Milan Mazurek ohlásil kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja minulý týždeň. Rodák z Kežmarku sa o túto funkciu uchádzal aj pred štyrmi rokmi. Spomedzi ôsmich kandidátov na prešovského župana skončil so ziskom 10,88 percenta na treťom mieste, stal sa však krajským poslancom.
Zdroj: SITA.sk - PS kritizuje kandidatúru Mazureka na predsedu Prešovského kraja a varuje pred spoluprácou Smeru, Hlasu a Republiky v župných voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Upozornili aj na minulosť kandidáta
Vyzvali voličov na účasť
Szijjártó a Pellegrini čelia obvineniam, opoziční predstavitelia kritizujú zásahy do volieb v roku 2020 – VIDEO
Susko navrhuje prísnejšie pravidlá pre kajúcnikov, výpovede budú musieť byť podporené dôkazmi – VIDEO
