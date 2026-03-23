 24hod.sk    Z domova

23. marca 2026

PS kritizuje kandidatúru Mazureka na predsedu Prešovského kraja a varuje pred spoluprácou Smeru, Hlasu a Republiky v župných voľbách


Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na možné politické spojenectvo strán Smer-SD,



bihariova 676x451 23.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) upozorňuje na možné politické spojenectvo strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika v nadchádzajúcich župných voľbách v Prešovskom samosprávnom kraji. Podľa poslankyne NR SR a krajskej líderky PS Dariny Luščíkovej takéto prepojenie môže negatívne ovplyvniť budúci vývoj regiónu.


Reagovala tak na kandidatúru Milana Mazureka na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nej naznačil jeho podporu medzi voličmi Smeru. "Takéto vyjadrenie je jasným odkazom, že kandidát s extrémistickou minulosťou je vnímaný ako prijateľná voľba," uviedla Luščíková s tým, že takéto signály vyvolávajú otázky, či sa črtá spolupráca medzi Smerom a Republikou v župných voľbách.

Upozornili aj na minulosť kandidáta


Podľa nej by prípadné posilnenie extrémistických prvkov v regionálnej politike mohlo oslabiť dôveru investorov, skomplikovať čerpanie európskych fondov a zhoršiť vzťahy so zahraničnými partnermi. To by podľa nej mohlo prispieť k ďalšiemu odlivu mladých ľudí z regiónu.

Poslankyňa NR SR Irena Bihariová upozornila na minulosť kandidáta. Pripomenula jeho pôsobenie na kandidátkach strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) aj právoplatné odsúdenie za extrémistické výroky. Podľa nej nejde o marginálnu záležitosť, ale o súčasť jeho verejného profilu. "Z vedenia kraja sa nesmie stať megafón nenávisti zneužívaný na populistické hry extrémistov,” dodala Bihariová.

Vyzvali voličov na účasť


Zástupcovia PS zdôraznili, že Prešovský kraj podľa nich potrebuje stabilné a dôveryhodné vedenie, ktoré sa bude venovať rozvoju infraštruktúry, školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, nie politike rozdeľovania spoločnosti. Zároveň upozornili, že spojené komunálne a župné voľby v októbri budú podľa nich rozhodujúce pre ďalšie smerovanie regiónu a vyzvali voličov na účasť.

Podpredseda hnutia Republika a europoslanec Milan Mazurek ohlásil kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja minulý týždeň. Rodák z Kežmarku sa o túto funkciu uchádzal aj pred štyrmi rokmi. Spomedzi ôsmich kandidátov na prešovského župana skončil so ziskom 10,88 percenta na treťom mieste, stal sa však krajským poslancom.


Szijjártó a Pellegrini čelia obvineniam, opoziční predstavitelia kritizujú zásahy do volieb v roku 2020 – VIDEO
Susko navrhuje prísnejšie pravidlá pre kajúcnikov, výpovede budú musieť byť podporené dôkazmi – VIDEO

