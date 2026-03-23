Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
Susko navrhuje prísnejšie pravidlá pre kajúcnikov, výpovede budú musieť byť podporené dôkazmi – VIDEO
Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý predstavil ...
23.3.2026 (SITA.sk) - Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý predstavil navrhované zmeny v nastavení inštitútu takzvaných kajúcnikov, teda spolupracujúcich obvinených. Zdôraznil, že cieľom nie je tento inštitút zrušiť, ale zachovať ho ako účinný nástroj v boji proti závažnej kriminalite.
„Zároveň chceme nastaviť pravidlá tak, aby ho už nikdy nebolo možné zneužiť. Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach ale na dôkazoch, pravidlách a dôvere,“ vyhlásil minister a dodal, že práve preto pripravili komplexnú zmenu nastavenia inštitútu kajúcnika, ktorá v nasledujúcich dňoch poputuje do pripomienkového konania.
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania. „Zavádza sa zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb,“ priblížil Susko. Nová úprava súčasne prináša to, že každá výhoda musí byť povinne zaznamenaná v písomnom zázname s presne stanovenými náležitosťami, vrátane podmienok spolupráce a rozsahu samotných benefitov.
Spolupracujúca osoba bude mať ďalej zákonnú povinnosť do 180 dní úplne sa priznať k vlastnej trestnej činnosti. Uviesť teda musí všetko o tom, ako páchala svoju vlastnú trestnú činnosť. Musí ďalej pravdivo a úplne vypovedať o trestnej činnosti iných osôb a vydať výnosy z vlastnej trestnej činnosti.
„Po uplynutí tejto lehoty musí takáto spolupracujúca osoba potvrdiť, že poskytla úplnú a pravdivú výpoveď a že neexistujú ďalšie podstatné informácie, o ktorých vie. Ak kajúcnik nebude vypovedať úplne a pravdivo o svojej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných alebo nevydá výnosy z trestnej činnosti, prokurátor bude povinný odobrať benefity a vzniesť takejto osobe obvinenie,“ dodal minister s tým, že to isté bude platiť aj v situácii, keď spolupracujúci obvinený spácha nový trestný čin.
Výpoveď kajúcnika po novom nebude môcť byť jediným dôkazom, ktorý vedie k obžalobe alebo odsúdeniu. Bude musieť byť podporená aj ďalšími dôkazmi. Súčasne sa zavedie explicitná kontrola primeranosti benefitov. Minister zdôraznil, že benefity nesmú byť neprimerané vzhľadom na závažnosť trestnej činnosti samotnej spolupracujúcej osoby v pomere k odhaľovanej trestnej činnosti.
„Prokurátor bude vykonávať dozor nad zákonnosťou a primeranosťou spolupráce, pričom jeho postup bude možné preskúmať či už na návrh obvineného, poškodeného alebo samotnej spolupracujúcej osoby. Proti rozhodnutiam o zákonnosti benefitov bude prípustná sťažnosť a rozhodovať o nej bude súd,“ doplnil Susko s tým, že sa tak zavádza súdny prieskum benefitov na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly.
Ako ďalej uviedol, záznamy o spolupráci budú súčasťou spisu a jednotlivé strany konania k nim budú mať prístup. „Súd pri rozhodovaní bude povinný v odôvodnení rozsudku výslovne hodnotiť dôveryhodnosť spolupracujúcej osoby a pravdivosť jej výpovede, rozsah poskytnutých benefitov a pomer medzi benefitmi a závažnosťou odhaľovanej trestnej činnosti. Ak spolupracujúca osoba poruší podmienky spolupráce, napríklad tým, že klame, odmietne vypovedať alebo spácha následne ďalší trestný čin, tak stratí nároky na benefity, môže byť opätovne trestne stíhaná a môže dôjsť aj k obnove konania, ak už takéto konanie bolo skončené,“ priblížil minister.
Takto navrhovaná úprava podľa Suska zvyšuje požiadavky na overovanie výpovedí a obmedzuje ich zneužiteľnosť. Cieľom zmeny je podľa jeho slov vyvážiť potrebu efektívneho boja proti závažnej kriminalite a ochranu spravodlivého procesu tak, aby bola zachovaná hodnovernosť a integrita trestného konania. „Nejdeme tento inštitút zrušiť, ale posilniť záruky na spravodlivý súdny proces, a na to, aby takáto osoba poskytovala informácie o trestnej činnosti iných pravdivo, a úplne vypovedala o vlastnej trestnej činnosti,“ uzavrel minister spravodlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Susko navrhuje prísnejšie pravidlá pre kajúcnikov, výpovede budú musieť byť podporené dôkazmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Zároveň chceme nastaviť pravidlá tak, aby ho už nikdy nebolo možné zneužiť. Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach ale na dôkazoch, pravidlách a dôvere,“ vyhlásil minister a dodal, že práve preto pripravili komplexnú zmenu nastavenia inštitútu kajúcnika, ktorá v nasledujúcich dňoch poputuje do pripomienkového konania.
Komplexná a prísnejšia úprava
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osôb v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania. „Zavádza sa zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb,“ priblížil Susko. Nová úprava súčasne prináša to, že každá výhoda musí byť povinne zaznamenaná v písomnom zázname s presne stanovenými náležitosťami, vrátane podmienok spolupráce a rozsahu samotných benefitov.
Spolupracujúca osoba bude mať ďalej zákonnú povinnosť do 180 dní úplne sa priznať k vlastnej trestnej činnosti. Uviesť teda musí všetko o tom, ako páchala svoju vlastnú trestnú činnosť. Musí ďalej pravdivo a úplne vypovedať o trestnej činnosti iných osôb a vydať výnosy z vlastnej trestnej činnosti.
„Po uplynutí tejto lehoty musí takáto spolupracujúca osoba potvrdiť, že poskytla úplnú a pravdivú výpoveď a že neexistujú ďalšie podstatné informácie, o ktorých vie. Ak kajúcnik nebude vypovedať úplne a pravdivo o svojej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných alebo nevydá výnosy z trestnej činnosti, prokurátor bude povinný odobrať benefity a vzniesť takejto osobe obvinenie,“ dodal minister s tým, že to isté bude platiť aj v situácii, keď spolupracujúci obvinený spácha nový trestný čin.
Ďalšie dôkazy
Výpoveď kajúcnika po novom nebude môcť byť jediným dôkazom, ktorý vedie k obžalobe alebo odsúdeniu. Bude musieť byť podporená aj ďalšími dôkazmi. Súčasne sa zavedie explicitná kontrola primeranosti benefitov. Minister zdôraznil, že benefity nesmú byť neprimerané vzhľadom na závažnosť trestnej činnosti samotnej spolupracujúcej osoby v pomere k odhaľovanej trestnej činnosti.
„Prokurátor bude vykonávať dozor nad zákonnosťou a primeranosťou spolupráce, pričom jeho postup bude možné preskúmať či už na návrh obvineného, poškodeného alebo samotnej spolupracujúcej osoby. Proti rozhodnutiam o zákonnosti benefitov bude prípustná sťažnosť a rozhodovať o nej bude súd,“ doplnil Susko s tým, že sa tak zavádza súdny prieskum benefitov na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly.
Overovanie výpovedí
Ako ďalej uviedol, záznamy o spolupráci budú súčasťou spisu a jednotlivé strany konania k nim budú mať prístup. „Súd pri rozhodovaní bude povinný v odôvodnení rozsudku výslovne hodnotiť dôveryhodnosť spolupracujúcej osoby a pravdivosť jej výpovede, rozsah poskytnutých benefitov a pomer medzi benefitmi a závažnosťou odhaľovanej trestnej činnosti. Ak spolupracujúca osoba poruší podmienky spolupráce, napríklad tým, že klame, odmietne vypovedať alebo spácha následne ďalší trestný čin, tak stratí nároky na benefity, môže byť opätovne trestne stíhaná a môže dôjsť aj k obnove konania, ak už takéto konanie bolo skončené,“ priblížil minister.
Takto navrhovaná úprava podľa Suska zvyšuje požiadavky na overovanie výpovedí a obmedzuje ich zneužiteľnosť. Cieľom zmeny je podľa jeho slov vyvážiť potrebu efektívneho boja proti závažnej kriminalite a ochranu spravodlivého procesu tak, aby bola zachovaná hodnovernosť a integrita trestného konania. „Nejdeme tento inštitút zrušiť, ale posilniť záruky na spravodlivý súdny proces, a na to, aby takáto osoba poskytovala informácie o trestnej činnosti iných pravdivo, a úplne vypovedala o vlastnej trestnej činnosti,“ uzavrel minister spravodlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Susko navrhuje prísnejšie pravidlá pre kajúcnikov, výpovede budú musieť byť podporené dôkazmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
PS kritizuje kandidatúru Mazureka na predsedu Prešovského kraja a varuje pred spoluprácou Smeru, Hlasu a Republiky v župných voľbách
PS kritizuje kandidatúru Mazureka na predsedu Prešovského kraja a varuje pred spoluprácou Smeru, Hlasu a Republiky v župných voľbách
<< predchádzajúci článok
Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia
Na pojednávaní káuz Donovaly a Báč chýbali obžalovaní, vypovedali len dvaja svedkovia