Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
Szijjártó a Pellegrini čelia obvineniam, opoziční predstavitelia kritizujú zásahy do volieb v roku 2020 – VIDEO
Tagy: maďarský minister zahraničia Parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky Prezident SR ruský minister zahraničia Ruský prezident
Opoziční predstavitelia kritizujú údajné ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2020 a zistenia o kontaktoch maďarského ministra zahraničia. Informácie priniesol denník Sme, podľa ktorého v roku 2020 zachytila ...
23.3.2026 (SITA.sk) - Opoziční predstavitelia kritizujú údajné ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2020 a zistenia o kontaktoch maďarského ministra zahraničia. Informácie priniesol denník Sme, podľa ktorého v roku 2020 zachytila jedna z európskych tajných služieb rozhovor medzi maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártóom s jeho ruským kolegom Sergejom Lavrovom.
Denník Sme uvádza, že vtedajší premiér Peter Pellegrini sa mal niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, pričom ho mal tajne požiadať o pomoc s vybavením návštevy v Moskve, ktorej cieľom malo byť zvýšenie preferencií strany Smer, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol (neskôr zo Smeru odišiel a založil stranu Hlas-SD - pozn. SITA).
Ukazovať by to mali zistenia VSquare a Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Následne mal celú schému podľa zdrojov rozbehnúť maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. V rámci rozhovoru s Lavrovom mal uviesť, že je pre nich dôležité, aby vtedajšia koalícia na čele so Smerom ostala pri moci, vystríhať mal aj pred víťazstvom opozície, ktoré by mohlo ohroziť spoluprácu v strednej Európe.
Spomínať mal aj Pellegriniho meno, a to v tom kontexte, že by pre nich malo byť veľkou pomocou s víťazstvom vo voľbách, ak by ich (ruský) premiér predsedu slovenskej vlády prijal. Podľa Lavrova to bola veľká prosba. Pellegrini napokon do Moskvy naozaj odcestoval, a to tri dni pred parlamentnými voľbami. Smer ale napokon nezvíťazil, voľby do NR SR v roku 2020 vyhralo hnutie OĽaNO (dnes Hnutie Slovensko).
Šéf maďarskej diplomacie mal tiež podľa aktuálnych zistení amerického denníka The Washington Post pravidelne vynášať informácie z rokovaní Rady Európskej únie a posúvať ich Lavrovovi. Podľa dostupných informácií plánuje maďarský premiér Viktor Orbán požiadať o prešetrenie odpočúvania jeho ministra, samotný Szijjartó hovorí o konšpiráciách.
Na medializované informácie zareagovali aj slovenské opozičné subjekty. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro odsúdila najnovšie zistenia, podľa ktorých mal Szijjártó pravidelne informovať Lavrova o priebehu rokovaní Rady Európskej únie, a to vrátane citlivých tém, sankcií voči Rusku a osobám na sankčných zoznamoch.
„Ide o jednoznačnú kolaboráciu s agresorom a zradu záujmov Európskej únie aj NATO. Maďarsko – a žiaľ aj Slovensko – dlhodobo blokovalo alebo komplikovalo sankčné balíky, čo teraz dostáva jasné vysvetlenie. Rusko v podstate sedelo za stolom na každom kľúčovom rokovaní EÚ,“ vraví poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa.
Expert SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný upozornil na možné dôsledky pre Slovensko. Podľa zistení bruselského portálu Politico totiž malo byť Maďarsko vylúčené z citlivých rokovaní EÚ.
„Toto nie je len maďarský škandál. Blanár je Szijjártóov najbližší spojenec, s ktorým sa najčastejšie stretáva. Prebral od neho rétoriku, prebral postupy a teraz mlčí. Keby Juraj Blanár slúžil slovenským záujmom, predvolal by si maďarského veľvyslanca a stretnutia so Szijjártóom by do odvolania pozastavil. Namiesto toho počujeme ticho. A to ticho hovorí za všetko,“ vraví Ivan Novotný.
Liberáli vystríhajú ak pred ohrozením bezpečnosti celej Severoatlantickej aliancie. Tvrdia, že Slovensko sa na ňom podieľa prostredníctvom koordinácie s Budapešťou. Krúpa pripomenul aj opakované stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
SaS varuje pred pokračovanie tejto politiky, ktorá podľa nich povedie k izolácii Slovenska v EÚ aj NATO. „Po prípadnej zmene moci v Maďarsku zostane Robert Fico sám. Európska únia už teraz obchádza Slovensko a Maďarsko pri citlivých rokovaniach, pretože 1 % HDP EÚ nemôže donekonečna vydierať celý blok,“ dodal Krúpa. Slovensko podľa neho patrí do európskej rodiny, nie do vplyvu Ruska.
K situácii sa vyjadrilo aj Hnutie Slovensko. Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel medializované informácie označil za poníženie vtedajšieho premiéra Pellegriniho a slovenskej diplomacie. „Je to bezprecedentné poníženie Slovenska. V histórii sa nestalo, aby si slovenský premiér musel vybavovať stretnutie v Moskve cez cudziu vládu,“ vyjadril sa. Exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec označil zistenia za mimoriadne vážne aj z pohľadu bezpečnosti štátu, kritike podrobil aj predstaviteľov slovenskej vlády.
„Máme množstvo príkladov, ktoré ukazujú spoluprácu Roberta Fica s Ruskou federáciou. Namiesto riešenia problémov občanov sa chodí klaňať Vladimirovi Putinovi,“ povedal. Je tiež toho názoru, že ide o konanie proti záujmom Slovenska a hraničí s vlastizradou. Matovičovci požadujú vysvetlenie všetkých nových zistení týkajúcich sa diania pred voľbami 2020.
Na medializované informácie o možnom ovplyvňovaní parlamentných volieb v roku 2020 reagovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré ich označilo za mimoriadne závažné a z hľadiska dôvery v štátne inštitúcie za bezprecedentné. Podľa hnutia nové zistenia zásadne spochybňujú doterajší obraz zahraničnopolitického smerovania súčasnej vládnej reprezentácie a otvárajú otázky o jej skutočných prioritách.
KDH poukazuje najmä na rozpor medzi rétorikou vládnych strán a obsahom zverejnených informácií. Podľa kresťanských demokratov koalícia dlhodobo varuje pred zahraničným vplyvom a kritizuje opozíciu či mimovládne organizácie, no aktuálne zistenia podľa nich naznačujú opačný obraz.
„Kričia o mimovládkach a zahraničných agentoch, no sami za zatvorenými dverami prosia Moskvu a Budapešť, aby im pomohli vyhrať slovenské voľby. Toto je tá slávna suverénna slovenská politika?“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Hnutie zároveň upozorňuje na bezpečnostný rozmer celej kauzy a možné dôsledky pre dôveryhodnosť Slovenska v zahraničí. Podľa Majerského ide o situáciu, ktorá si vyžaduje jasné vysvetlenie zo strany dotknutých predstaviteľov.
„Peter Pellegrini by mal okamžite predstúpiť pred občanov a vysvetliť, čo sľúbil maďarskej a ruskej vláde za to, že mu pred voľbami 2020 pomôžu,“ vyhlásil. KDH v tejto súvislosti upozorňuje aj na riziko možnej vydierateľnosti, ak by sa podobné kontakty potvrdili.
Návšteva v Moskve
Vynášanie informácií
Ohrozenie bezpečnosti Severoatlantickej aliancie
Zahraničný vplyv
Zdroj: SITA.sk - Szijjártó a Pellegrini čelia obvineniam, opoziční predstavitelia kritizujú zásahy do volieb v roku 2020 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
