Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
03. marca 2026
Policajná akcia proti čurillovcom podľa opozície pôsobí spolitizovane, načasovanie vyvoláva otázky – VIDEO
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Čurillovci Minister obrany Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Policajná razia Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Trestné oznámenie
V súvislosti so zadržaním viacerých policajtov z tímu okolo Jána Čurillu, ako aj prokurátora Michala Šúreka je potrebné všimnúť si ...
3.3.2026 (SITA.sk) - V súvislosti so zadržaním viacerých policajtov z tímu okolo Jána Čurillu, ako aj prokurátora Michala Šúreka je potrebné všimnúť si načasovanie.
Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornil predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka. Poukázal pritom na to, že pred dvoma dňami, v nedeľu 1. marca, mal predseda vlády Robert Fico tlačovú konferenciu, kde útočil práve na prokurátora Šúreka, pričom avizoval podanie trestného oznámenia.
„A aká náhoda, že o dva dni si po nich (Šúreka, ako aj čurillovcov, pozn. SITA) prídu policajti z inšpekcie. A aká náhoda, že je to ten prokurátor, ktorý podával obžalobu na Tibora Gašpara, ktorého súd (v kauze Očistec, pozn. SITA) začína 11. mája,“ skonštatoval Šimečka.
Líder progresívcov sa pýta, či je možné, že premiér v nedeľu nevedel o pláne zadržať policajtov a prokurátora. „Ale ak chcete vedieť a cítiť, ako sa žije v policajnom štáte, tak napríklad takto. Že premiér z úradu vlády na niekoho zaútočí a o dva dni ho zoberie polícia,“ zdôraznil Šimečka. Doplnil, že ide o veľmi zlú správu o stave Slovenska.
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Mária Kolíková pripomenula, že v nedeľu sme namiesto informácií o bezpečnostnej situácii vo svete počúvali premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka, podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara a advokáta Mareka Paru, ako avizujú trestné oznámenia na prokurátora Šúreka.
„O pár dní prichádza policajná razia. Ako inak by to vyzeralo, keby bol proces spolitizovaný?“ spýtala sa Kolíková. Podľa nej je mimoriadne problematické, keď sa na politických tlačových besedách objavujú osoby priamo spojené s obhajobou obvinených v kauzách, ktoré sa aktuálne vyšetrujú.
„Advokát Marek Para zastupuje viacerých obvinených v citlivých kauzách. Keď stojí na tlačovej besede spolu s premiérom a oznamujú konkrétne kroky voči vyšetrovateľom a prokurátorovi, vyvoláva to vážne pochybnosti. Pýtam sa aj Slovenskej advokátskej komory, či je takýto postup v poriadku,“ uviedla poslankyňa.
Zadržanie vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu je podľa opozičnej strany Demokrati vážny zásah do dôvery v právny štát. Ide podľa nich o krok, ktorý prichádza bezprostredne po verejných útokoch Roberta Fica na čurillovcov a vyvoláva zásadné otázky o motíve a načasovaní celej akcie.
„Ide o politickú pomstu, na ktorú si v nedeľu na tlačovej konferencii pripravoval pôdu Robert Fico. Zadržanie prišlo dva dni po tom, čo na nich verejne útočil. Poviem to ironicky: buď o tom premiér vedel, alebo o tom vedel,“ skonštatoval podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Zároveň pripomenul, že zadržaní vyšetrovatelia dlhodobo deklarujú pripravenosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Ak nemajú problém spolupracovať, prečo bolo potrebné realizovať ozbrojený zásah v blízkosti škôlky? Prečo bolo nevyhnutné demonštrovať silu spôsobom, ktorý pôsobí zastrašujúco? Toto nepovažujeme za štandardný procesný postup, ale za demonštratívne silové gesto,“ vyhlásil Šeliga.
Keď do dverí vrazia kukláči deň po tlačovke premiéra Fica, nesmierne to podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zaváňa politickou pomstou a mediálnou justíciou. Podpredseda KDH Viliam Karas v tejto súvislosti ostro kritizuje formu a načasovanie celého zásahu, ktorý vrhá zlý tieň na prácu orgánov činných v trestnom konaní.
„So znepokojením sledujem aktuálne udalosti súvisiace so zatýkaním skupiny vyšetrovateľov a prokurátora za účasti policajných kománd a kukláčov. Rovnako ako v minulosti, aj dnes považujem takéto postupy, navyše bezprostredne po tlačovke predstaviteľov vlády, za veľmi nebezpečné a zaváňajúce politickou pomstou. Som presvedčený, že tento spôsob mediálnej justície škodí dôvere v právny štát aj samotnej vyšetrovanej veci,“ uviedol Karas.
Policajná inšpekcia v utorok potvrdila, že vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas vykonal rozsiahlu policajnú akciu pod názvom „Kajúcnik“, v rámci ktorej obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti. Konkrétne ide o obvinenia z vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa dotyční mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli podľa Úradu inšpekčnej služby zadržané aj dve podozrivé osoby.
Zadržaní boli podľa medializovaných informácii policajti Ján Čurilla, Róbert Magula, Roman Staš, Pavol Ďurka, Branislav Dunčko a Alžbeta Farkašová. Rovnako policajná inšpekcia zadržala aj prokurátora Michala Šúreka
Zdroj: SITA.sk - Policajná akcia proti čurillovcom podľa opozície pôsobí spolitizovane, načasovanie vyvoláva otázky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trestné oznámenie
Policajná razia
Politická pomsta
Ostrá kritika
Policajná inšpekcia v utorok potvrdila, že vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas vykonal rozsiahlu policajnú akciu pod názvom „Kajúcnik“, v rámci ktorej obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti. Konkrétne ide o obvinenia z vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa dotyční mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli podľa Úradu inšpekčnej služby zadržané aj dve podozrivé osoby.
