 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Slovensko pokračuje v evakuácii z Blízkeho východu, repatriačné lety už dopravili do bezpečia stovky ľudí – FOTO


Slovenská republika zabezpečila ďalšie tri repatriačné lety občanov z Blízkeho východu a v sobotu prepravila do ...



8.3.2026 (SITA.sk) -

Slovenská republika zabezpečila ďalšie tri repatriačné lety občanov z Blízkeho východu a v sobotu prepravila do bezpečia 115 osôb zo saudskoarabského Rijádu a ománskeho Maskatu. Z toho bolo až 102 občanov Slovenskej republiky a 11 občanov ďalších krajín. Celkový počet prepravených z Blízkeho východu tak po 12 repatriačných letoch vzrástol už na 484 osôb.



Pripravujú ďalšie lety


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovalo, že v súčinnosti s rezortmi obrany a vnútra intenzívne pracuje na organizácii ďalších letov nad rámec doteraz naplánovaných repatriácií. Aktuálne sa podarilo získať nevyhnutné povolenia a pridať evakuačný let, ktorý v utorok poletí do Spojených arabských emirátov, kde je zaregistrovaných najviac slovenských občanov.


V rámci sobotnej vôbec prvej repatriácie zo Saudskej Arábie priviezol vládny špeciál ministerstva vnútra z Rijádu spolu 32 občanov. Jeho druhý špeciál zároveň úspešne dopravil z ománskeho Maskatu ďalších 72 pasažierov. Rovnako z ománskeho Maskatu dorazil vojenský špeciál Ministerstva obrany s 11 občanmi. Na palubách slovenských repatriačných letov boli okrem 102 občanov SR tiež pasažieri z Česka, Írska, Nemecka, Portugalska, Rumunska a Slovinska.



„Za každým z 12 doteraz zrealizovaných evakuačných letov je obrovské nasadenie našich kolegov, ktorí sú počas náročnej krízovej situácie v službe. Chcem sa preto úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto operácii podieľajú,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a ocenil úsilie všetkých kolegov doma aj v zahraničí vrátane šesťčlenného konzulárno-krízového tímu, ktorý v sobotu na letisku v Maskate asistoval pri realizácii dvojice repatriačných letov.



Pomohli sme aj občanom ďalších krajín


Od začiatku evakuačných operácií Slovenská republika zrealizovala spolu už 12 repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 484 osôb, z toho 360 občanov Slovenskej republiky. V rámci solidarity a partnerských mechanizmov poskytla Slovenská republika pomoc tiež 124 občanom ďalších 25 národností. Slovenskej strane a jej občanom poskytlo kapacity na repatriáciu súčasne viacero partnerských krajín, predovšetkým Česko, Malta, Rakúsko, Slovinsko či Taliansko. Do utorka 10. marca 2026 sú nateraz plánované ešte ďalšie štyri repatriačné lety, pričom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej hľadá možnosti pre zintenzívnenie evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.



Slovenská diplomacia upozorňuje, aby sa v prípade pobytu v zahraničí občania SR registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko pokračuje v evakuácii z Blízkeho východu, repatriačné lety už dopravili do bezpečia stovky ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

