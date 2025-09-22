|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Móric
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. septembra 2025
Rakúska energetická firma OMV prepustila zamestnanca pre špionáž pre Rusko
Tagy: OMV Ruská špionáž
Rakúska ropná a plynárenská spoločnosť OMV v pondelok oznámila, že prepustila zamestnanca, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. OMV tak potvrdila správy miestnych ...
Zdieľať
22.9.2025 (SITA.sk) - Rakúska ropná a plynárenská spoločnosť OMV v pondelok oznámila, že prepustila zamestnanca, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. OMV tak potvrdila správy miestnych médií. „Je pravda, že sme s dotknutým zamestnancom ukončili pracovnú zmluvu,“ povedal novinárom generálny riaditeľ OMV Alfred Stern.
Minulý týždeň rakúsky časopis Profil uviedol, že zamestnanec OMV z východnej Európy sa pravidelne stretával s ruským diplomatom. Dodal, že súd požiadalo vládu o „zrušenie imunity tohto diplomata“.
Rakúska spravodajská služba vo svojej výročnej správe za rok 2024 uviedla, že ruské veľvyslanectvo vo Viedni je jednou z najväčších misií Moskvy v Európe a „strategicky dôležitým centrom“ špionáže.
V roku 2018 OMV predĺžila dlhodobú zmluvu o dodávkach zemného plynu s ruskou firmou Gazprom, ktorá mala platiť do roku 2040. Po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa však Rakúsko od Moskvy postupne dištancuje a v decembri zmluvu ukončilo. Predčasné ukončenie zmluvy stálo OMV „stovky miliónov“ eur, potvrdil pre AFP jej generálny riaditeľ Stern. Vladimira Putina toto rozhodnutie „nepotešilo“, dodal časopis Profil.
Zdroj: SITA.sk - Rakúska energetická firma OMV prepustila zamestnanca pre špionáž pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Minulý týždeň rakúsky časopis Profil uviedol, že zamestnanec OMV z východnej Európy sa pravidelne stretával s ruským diplomatom. Dodal, že súd požiadalo vládu o „zrušenie imunity tohto diplomata“.
Rakúska spravodajská služba vo svojej výročnej správe za rok 2024 uviedla, že ruské veľvyslanectvo vo Viedni je jednou z najväčších misií Moskvy v Európe a „strategicky dôležitým centrom“ špionáže.
V roku 2018 OMV predĺžila dlhodobú zmluvu o dodávkach zemného plynu s ruskou firmou Gazprom, ktorá mala platiť do roku 2040. Po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa však Rakúsko od Moskvy postupne dištancuje a v decembri zmluvu ukončilo. Predčasné ukončenie zmluvy stálo OMV „stovky miliónov“ eur, potvrdil pre AFP jej generálny riaditeľ Stern. Vladimira Putina toto rozhodnutie „nepotešilo“, dodal časopis Profil.
Zdroj: SITA.sk - Rakúska energetická firma OMV prepustila zamestnanca pre špionáž pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OMV Ruská špionáž
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru
PS zvoláva okrúhly stôl, s partnermi a organizáciami chce vyriešiť spoločný postup k 17. novembru
<< predchádzajúci článok
Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV
Rusi na Ukrajine do prednej línie vrhajú jednotky zložené z vojakov nakazených vírusom HIV