Bezpečnostná rada podľa Šimečku nepriniesla žiadne konkrétne závery. Opäť to bola tá istá znôška paranoje a bludov, povedal – VIDEO

23.1.2025 (SITA.sk) - Reči predsedu vlády Roberta Fica o organizovanej skupine, ktorá plánuje zaútočiť na ústavné zriadenie Slovenska pripomínajú podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku rok 2018.







Slovenská opozícia je podľa premiéra Roberta Fica napojená na štruktúru ľudí zo zahraničia, ktorá sa aktívne podieľala na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku má za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia. Uviedol to po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, na ktorom boli prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.



Ako uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, premiér bol vtedy (po vražde novinára Jána Kuciaka , pozn. SITA) v koncoch a rozpadávala sa mu vládna koalícia. Preto začal hovoriť o Georgeovi Sorosovi , prevrate a mimovládkach. "Veľmi, veľmi podobná situácia," skonštatoval Šimečka.Zároveň pripomenul, že v roku 2018 zvolal Robert Fico Bezpečnostnú radu SR pre dlažobné kocky, ktoré v blízkosti úradu vlády zabudli robotníci. "Túto istú hru skúša Robert Fico aj dnes," skonštatoval šéf PS. Podľa neho je však neakceptovateľné, aby čelní predstavitelia štátu šírili paniku a strach.Šimečka zároveň poukázal na to, že zo štvrtkového rokovania bezpečnostnej rady nevzišli žiadne konkrétne závery. "Opäť to bola tá istá znôška paranoje, bludov a nejakých rečí o sprisahaní, ktoré je riadené zo zahraničia," povedal Šimečka s tým, že celá vec sa začína podobať na frašku. "Keby sa na Slovensku mal naozaj udiať nejaký prevrat, tak by predstavitelia štátu mali konať, nielen robiť tlačovky," zdôraznil líder progresívcov.Predseda PS zároveň odkázal premiérovi, že jeho jediný cieľ je poraziť ho vo voľbách. "Či už budú predčasné, alebo budú riadne," uviedol. Takisto vyzval občanov, aby sa nedali zastrašiť a zúčastnili sa na protestoch. "Nedajte sa zastrašiť, nedajte sa vyprovokovať, ale príďte slušne a pokojne vyjadriť svoj názor," dodal Šimečka.