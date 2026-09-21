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21. septembra 2026

Zelenskyj: Rusko počas uplynulého týždňa zaútočilo na Ukrajinu viac ako dvetisíc dronmi


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

„Každý deň a každú noc sa bránime proti ruským útokom,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti. Rusko počas uplynulého týždňa zaútočilo na Ukrajinu viac ako dvetisíc ...



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france_ukraine_47834 1 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - „Každý deň a každú noc sa bránime proti ruským útokom,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti.


Rusko počas uplynulého týždňa zaútočilo na Ukrajinu viac ako dvetisíc dronmi. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Okrem dronov, z ktorých väčšina bola podľa Zelenského s prúdovým pohonom a schopná dosiahnuť rýchlosť 600 kilometrov za hodinu, ruské sily zhodili 1 700 leteckých bômb a vypálili 19 rakiet rôznych typov.

„Každý deň a každú noc sa bránime proti ruským útokom,“ napísal ukrajinský líder na sociálnej sieti.

Ruské útoky zasiahli po celej Ukrajine kláštory, kritickú infraštruktúru, podniky a obytné budovy. Moskva v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na Ukrajinu, pričom využíva nedostatok dôležitých rakiet a systémov protivzdušnej obrany v krajine.

Podľa Monitorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine ruské útoky v auguste zabili najmenej 372 civilistov a ďalších 2 349 ľudí utrpelo zranenia. Ide o druhý najvyšší mesačný počet obetí v tomto roku po júli, keď zahynulo 448 ľudí a 2 675 bolo zranených.

V reakcii na ruské útoky Zelenskyj uviedol, že v sobotu schválil nové operácie na veľkú vzdialenosť. Prezident nespresnil, čo budú zahŕňať. V júli povedal, že Kyjev aktualizoval zoznam prioritných cieľov a je schopný zasiahnuť objekty na území Ruska, ktoré sú vzdialené viac ako tritisíc kilometrov.

Ukrajina v nedeľu podnikla svoj doteraz najväčší útok dronmi a raketami, ktorý v posledný deň volieb do Štátnej dumy spôsobil rozsiahly požiar v Moskve. Starosta ruského hlavného mesta Sergej Sobianin vyhlásil, že ruská protivzdušná obrana od soboty zachytila na rôznych miestach viac ako 1 600 dronov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusko počas uplynulého týždňa zaútočilo na Ukrajinu viac ako dvetisíc dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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