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28. augusta 2026

Rusko sa pripravuje na novú mobilizáciu, muži odchádzajú za hranice


Tagy: ruské ministerstvo obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská mobilizácia Vojna na Ukrajine

Kremeľ mobilizáciu odmieta, úrady však zbierajú údaje o záložníkoch a sprísňujú systém povolávania. Viac ako 113-tisíc Rusov odišlo minulý týždeň z krajiny cez hraničný priechod Verchnij Lars ...



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russia_ukraine_16146 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Kremeľ mobilizáciu odmieta, úrady však zbierajú údaje o záložníkoch a sprísňujú systém povolávania.


Viac ako 113-tisíc Rusov odišlo minulý týždeň z krajiny cez hraničný priechod Verchnij Lars do Gruzínska, pričom prudký nárast premávky súvisí s obavami, že Kremeľ pripravuje novú mobilizáciu, píše portál Politico.

Ruské úrady v posledných mesiacoch zintenzívnili nábor do armády, zhromažďujú údaje o záložníkoch a rozšírili úlohy Národnej gardy pre prípad mobilizácie.

Podľa Alexeja Tabalova z organizácie Škola brancov rastie počet žiadostí o právnu pomoc od mužov vo vojenskom veku, najmä záložníkov.

Kremeľ mobilizáciu odmieta


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom augusta uviedol, že ukrajinské spravodajské služby očakávajú do konca roka „rýchlu mobilizáciu“ desaťtisícov Rusov.

Kremeľ to odmieta. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil: „Masovú mobilizáciu momentálne nepotrebujeme, nie je plánovaná ani očakávaná.“

Ruská vláda zároveň podľa Tabalova cez zamestnávateľov zhromažďuje osobné údaje záložníkov vrátane adries ich príbuzných.

Mužov predvolávajú na vojenské správy, kde dostávajú informácie o jednotkách, ku ktorým by sa mali hlásiť po vyhlásení mobilizácie. „Od jari prudko vzrástol záujem vlády o záložníkov,“ uviedol právnik organizácie Russian Peace Plea.

Zákaz opustiť krajinu


Od marca sú navyše pri odvodoch povinné elektronické povolávacie rozkazy. Tie platia okamžite po vydaní a automaticky znamenajú zákaz opustiť krajinu.

V júli sa objavili aj informácie, že Národná garda pripravuje personál a objekty na prípadnú mobilizáciu a vojnový stav.

Plán zlyháva


Kremeľ sa však podľa Politico naďalej snaží oficiálnej mobilizácii vyhnúť. Nábor dobrovoľníkov sa komplikuje a plán získať 80-tisíc ľudí do nových jednotiek bezpilotných systémov priniesol do júla iba približne osemtisíc regrútov.

Ministerstvo obrany chce pritom do konca roka získať 409-tisíc profesionálnych vojakov.

Tabalov sa domnieva, že ďalšia mobilizácia bude čoraz ťažšie odvrátiteľná. „Jediným zostávajúcim zdrojom, vzhľadom na neúspech ostatných pokusov, je mobilizácia,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Rusko sa pripravuje na novú mobilizáciu, muži odchádzajú za hranice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské ministerstvo obrany Rusko-ukrajinský konflikt Vojenská mobilizácia Vojna na Ukrajine
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