Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu


Skúsená marketérka Denisa Pernicová, ktorá viac ako desať rokov pôsobila na strane klienta v retaili, sa rozhodla založiť agentúru Pulzari. Táto kreatívna výkonnostná agentúra



cover denisa pernicova ts01 676x507 2.9.2025 (SITA.sk) - Skúsená marketérka Denisa Pernicová, ktorá viac ako desať rokov pôsobila na strane klienta v retaili, sa rozhodla založiť agentúru Pulzari. Táto kreatívna výkonnostná agentúra má ambíciu priniesť riešenie na dlhodobý problém v digitálnom marketingu – oddelenie kreatívy od výkonnostného marketingu.


"Marketing nie je len výkon. Je to energia, ktorá zanechá stopu. Viem z vlastnej skúsenosti, že keď kreatíva funguje, čísla stúpajú. Nie je to buď – alebo. Je to spolu," vysvetľuje Denisa Pernicová, zakladateľka Pulzari a bývalá marketingová riaditeľka BILLA Slovensko.

Od retailu k vlastnému rytmu


Denisa Pernicová počas svojej kariéry stála za viacerými známymi kampaňami, napríklad "Srdcom východniar" pre značku Šariš či "positioning" BILLA "V kvalite sa vyznáme". Po rokoch v rýchlom prostredí retailu sa rozhodla využiť svoje skúsenosti inak. Autentickejšie a podľa vlastnej vízie.

"Pulzari vzniklo z túžby tvoriť marketing, ktorý má presah. Kde sa spája kreatíva s ľudskosťou, výkon s dôverou a kde každý projekt má jasný smer aj zmysel. Je to nová kapitola, ktorá stojí na skúsenostiach, nie na náhode," vysvetľuje Denisa Pernicová, CEO Pulzari.

Kreatíva ako súčasť výkonu


Pulzari sa profiluje ako kreatívna výkonnostná agentúra, ktorá kombinuje vizuálny obsah s výkonnostným marketingom. Cieľom je prelomiť bannerovú slepotu a ukázať značkám, že kreatíva môže zásadne zlepšiť výsledky.

"Klasické PPC agentúry sa sústreďujú na čísla a nastavenia kampaní, ale často zabúdajú na to najdôležitejšie, čo spotrebiteľ vidí. Algoritmy to vedia a dáta to potvrdzujú," dodáva Pernicová.

Dáta hovoria jasne


Podľa dostupných prieskumov:

  • kvalitná kreatíva vo Facebook reklame zvyšuje predaje až 7-násobne,

  • kampane s 3–10 rôznymi kreatívami majú o 46 % nižšie CPA,

  • UGC videá dosahujú 4-násobne vyššie CTR a o 29 % viac konverzií,

  • 42 % najúspešnejších PPC reklám využíva autentickú estetiku.


Pulzari chce tieto poznatky priniesť na slovenský trh prostredníctvom konkrétnych kampaní, A/B testov a prípadových štúdií.

www.pulzari.sk

Zdroj: SITA.sk - Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu © SITA Všetky práva vyhradené.

