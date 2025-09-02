|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou
Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že strana má už päť poslancov v Národnej rade SR. Dvaja však zostávajú záhadou. ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že strana má už päť poslancov v Národnej rade SR. Dvaja však zostávajú záhadou. Strana má oficiálne troch poslancov, a to Romana Malatinca, Ivana Ševčíka a Jána Ľuptáka. Huliak na utorkovej tlačovej besede na novinársku otázku, koľko poslancov má teda Strana vidieka, odpovedal vyhýbavo.
„9. septembra sa začína parlament. Pozerajte hlasovanie a budete vidieť,“ povedal Huliak. Rovnako odpovedal aj na otázku, či sa mu okrem Malatinca podarilo získať aj iných poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas-SD.
„Viete, ako sa hovorí, v politike je všetko možné, nechajme sa prekvapiť. Nikto nemá krištáľovú guľu. Politická situácia je živá vec a tá sa vyvíja,“ uviedol Huliak a podotkol, že situácia bude jasná, keď sa začne 9. septembra rokovanie parlamentu. Odpovede na otázky o reálnom počte poslancov Strany vidieka by mali priniesť jednotlivé hlasovania.
„Ja si myslím, že prístup do Národnej rady SR máte rovnako ako ja, a veci, čo sa týkajú vnútornej politickej situácie a diania či už v Strane vidieka, respektíve ohľadom rokovaní, ktoré vedieme s jednotlivými poslancami, nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj otázka vnútornej politiky,“ uzavrel Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou © SITA Všetky práva vyhradené.
„9. septembra sa začína parlament. Pozerajte hlasovanie a budete vidieť,“ povedal Huliak. Rovnako odpovedal aj na otázku, či sa mu okrem Malatinca podarilo získať aj iných poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas-SD.
„Viete, ako sa hovorí, v politike je všetko možné, nechajme sa prekvapiť. Nikto nemá krištáľovú guľu. Politická situácia je živá vec a tá sa vyvíja,“ uviedol Huliak a podotkol, že situácia bude jasná, keď sa začne 9. septembra rokovanie parlamentu. Odpovede na otázky o reálnom počte poslancov Strany vidieka by mali priniesť jednotlivé hlasovania.
„Ja si myslím, že prístup do Národnej rady SR máte rovnako ako ja, a veci, čo sa týkajú vnútornej politickej situácie a diania či už v Strane vidieka, respektíve ohľadom rokovaní, ktoré vedieme s jednotlivými poslancami, nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj otázka vnútornej politiky,“ uzavrel Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu
Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu
<< predchádzajúci článok
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom