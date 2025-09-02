Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Poslanci schôdza parlamentu

Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že strana má už päť poslancov v Národnej rade SR. Dvaja však zostávajú záhadou. ...



Zdieľať
rudolf huliak minister cestovneho ruchu a sportu sr 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Strany vidieka Rudolf Huliak tvrdí, že strana má už päť poslancov v Národnej rade SR. Dvaja však zostávajú záhadou. Strana má oficiálne troch poslancov, a to Romana Malatinca, Ivana Ševčíka a Jána Ľuptáka. Huliak na utorkovej tlačovej besede na novinársku otázku, koľko poslancov má teda Strana vidieka, odpovedal vyhýbavo.


„9. septembra sa začína parlament. Pozerajte hlasovanie a budete vidieť,“ povedal Huliak. Rovnako odpovedal aj na otázku, či sa mu okrem Malatinca podarilo získať aj iných poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas-SD.

„Viete, ako sa hovorí, v politike je všetko možné, nechajme sa prekvapiť. Nikto nemá krištáľovú guľu. Politická situácia je živá vec a tá sa vyvíja,“ uviedol Huliak a podotkol, že situácia bude jasná, keď sa začne 9. septembra rokovanie parlamentu. Odpovede na otázky o reálnom počte poslancov Strany vidieka by mali priniesť jednotlivé hlasovania.

„Ja si myslím, že prístup do Národnej rady SR máte rovnako ako ja, a veci, čo sa týkajú vnútornej politickej situácie a diania či už v Strane vidieka, respektíve ohľadom rokovaní, ktoré vedieme s jednotlivými poslancami, nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj otázka vnútornej politiky,“ uzavrel Huliak.


Zdroj: SITA.sk - Strana vidieka má podľa Huliaka v parlamente už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Poslanci schôdza parlamentu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pulzari: Nová agentúra na trhu spája výkon a kreatívu
<< predchádzajúci článok
Premiér Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimirom Putinom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 