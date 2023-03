Púšťate psa na voľno? Rizikom je lesná zver, ale aj váš domáci miláčik

Najzraniteľnejšie sú gravidné samice a mláďatá

Ohroziť môžu aj návštevníkov

7.3.2023 - Mestskí policajti a policajti z environmentálnej hliadky sa pravidelne stretávajú v Mestských lesoch v Bratislave s prípadmi voľne pustených psov.Ako upozorňuje hovorkyňa Mestskej polície (MsP) Bratislavy Barbora Krajčovičová, na voľné venčenie psov by mali ich majitelia využívať iné miesta, nakoľko na lesných pozemkoch je ich voľný pohyb prísne zakázaný.Navyše, lesná zver je v jarnom období najzraniteľnejšia. „Obzvlášť veľkým problémom sú na voľno pustené psy, ktoré ohrozujú mláďatká," poznamenala s tým, že stretnutie s takouto rodinou je rizikové aj pre psa.Krajčovičová zdôrazňuje, že ublížiť zveri môže aj slušný a socializovaný pes. „Neraz sme boli svedkom situácie, keď psa premohol inštinkt a nečakane sa rozbehol za zverou, ktorú uhnal, spôsobil jej zranenie alebo ju dokonca usmrtil," vysvetľuje s tým, že v období jari sú najzraniteľnejšími gravidné samice, či matky s mláďatami.Stretnutie s diviakom môže byť osudným aj pre psa. „Nech je to akékoľvek plemeno, pes pre diviaka nie je rovnocenným súperom," poznamenala s tým, že ak bude mať majiteľ psa na vôdzke, vyhne sa riziku, že by mu vystrašená diviačia zver mohla ublížiť.Voľne pustený pes navyše môže byť nebezpečný aj pre návštevníkov lesoparku. „Pes uvoľnený z vôdzky môže napríklad udrieť človeka náhubkom či zvaliť ho na zem," upozorňuje MsP s tým, že najnebezpečnejšími sú kolízie psov s deťmi, ale aj so športovcami – bežcami a cyklistami.„Vbehnutím pod kolesá auta sa môže tiež stať veľké nešťastie," dodávajú MsP. Zároveň na svojej stránke uverejnili zoznam oblastí, kde je povolené venčenie psov bez vôdzky.