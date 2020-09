Púť k Sedembolestnej Panne Márii ovplyvnil koronavírus, prísť mohol len určitý počet veriacich

Arcibiskup hovoril o strácaní nádeje

Žiadne hromadné zájazdy do Šaštína

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slávnostnou svätou omšou dnes vyvrcholila v šaštínskej bazilike púť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.Na rozdiel od minulosti, kedy do Šaštína putovali tisícky veriacich z celého Slovenska, bol pre protipandemické opatrenia v tomto roku ich počet limitovaný v bazilike na 500 a vo vonkajších sektoroch na tisíc ľudí.Organizátori púte z komunity pavlínov a dobrovoľníci dbali aj na dodržiavanie ďalších opatrení, ako nosenie rúšok alebo rozostupy medzi pútnikmi. Medzi účastníkmi púte bol aj predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).Hlavný celebrant Stanislav Zvolenský , bratislavský arcibiskup – metropolita vo svojej kázni upriamil pozornosť na nádej, ktorá sa podľa neho zo života stráca. Prejavom nie je podľa Zvolenského strach o budúcnosť, ale povrchnosť, plytkosť a prázdnota.„Snažíme sa povrchne a zjednodušene odpovedať na otázky, ktoré si žiadajú veľa trpezlivosti, úsilia a pokory,“ povedal.Pútnické dni v Šaštíne uzatvorí v stredu 16. septembra púť, ktorá je tradične venovaná starým a chorým.Minulý rok prišlo pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie na národnú púť do pútnického mestečka Šaštín podľa organizátorov asi 30-tisíc ľudí. V tomto roku vyzývali farnosti a cirkevné spoločenstvá, aby neorganizovali do Šaštína žiadne hromadné zájazdy.Katolícka cirkev na Slovensku si sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, pripomína vždy 15. septembra. Tento deň je na Slovensku dňom pracovného pokoja. Národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku je chrám v Šaštíne, ktorý je starobylým pútnickým miestom.