Utorok 19.8.2025
19. augusta 2025
Trump oznámil, že začal organizovať schôdzku Putina a Zelenského
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že začal organizovať schôdzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským vodcom Vladimirom Putinom, po ktorej by malo nasledovať trojstranné rokovanie ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že začal organizovať schôdzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským vodcom Vladimirom Putinom, po ktorej by malo nasledovať trojstranné rokovanie s účasťou šéfa Bieleho domu.
„Zavolal som prezidentovi Putinovi a začal som s prípravami na stretnutie prezidenta Putina a prezidenta Zelenského na mieste, ktoré sa ešte len určí,“ povedal Trump po tom, ako v Bielom dome rokoval so Zelenským a európskymi lídrami. „Po tomto stretnutí budeme mať trojstranné stretnutie týchto dvoch prezidentov a mňa," vyjadril sa Trump.
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza Putin v telefonickom rozhovore s Trumpom súhlasil so stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským do dvoch týždňov. „Americký prezident hovoril s ruským prezidentom a dohodli sa, že do dvoch týždňov sa uskutoční stretnutie medzi ruským a ukrajinským prezidentom,“ povedal Merz novinárom po rozhovoroch v Bielom dome.
Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil, že začal organizovať schôdzku Putina a Zelenského © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Trump oznámil, že začal organizovať schôdzku Putina a Zelenského © SITA Všetky práva vyhradené.
