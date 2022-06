Putin by na Ukrajinu nezaútočil, ak by bol ženou, vyhlásil premiér Johnson

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin by nepodnikol inváziu na Ukrajinu, ak by bol ženou, vyhlásil britský premiér Boris Johnson . Predseda britskej vlády uviedol, že „šialená, chlapská“ invázia je „dokonalým príkladom toxickej maskulinity“ a vyzval na „väčší počet žien na mocenských pozíciách“.Johnson sa takto vyjadril pred samitom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , na ktorom budú spojenci diskutovať o reakcii na budúce hrozby. Informuje o tom portál bbc.com.Očakáva sa, že britský premiér na samite vyzve ostatných členov aliancie, aby zvýšili výdavky na obranu. Obranné výdavky Spojeného kráľovstva by v tomto roku podľa prognózy britskej vlády mali byť na úrovni 2,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).Viaceré iné krajiny, ktoré sú členskými štátmi Severoatlantickej aliancie, pritom nespĺňajú plán NATO, aby výdavky na obranu boli na úrovni dvoch percent HDP.