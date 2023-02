Putin dodávky zbraní NATO na Ukrajinu označil za účasť na konflikte

Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu dodávky zbraní z členských krajín NATO na Ukrajinu označil za účasť na konflikte. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na Putinove vyjadrenia pre ruské médiá.





"Posielajú desiatky miliárd dolárov vo forme zbraní na Ukrajinu. To je skutočná účasť," povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Rossija 1."To znamená, že sa zúčastňujú, hoci nepriamo, na zločinoch uskutočňovaných kyjevským režimom," dodal.Západné krajiny majú podľa ruského prezidenta "jediný cieľ" - rozbiť bývalý Sovietsky zväz a jeho hlavnú času, Ruskú federáciu, píše AFP.Krajiny západu vojenskú agresiu Ruska na Ukrajinu dôrazne odsúdili a od začiatku poskytujú Ukrajine podporu. Mnohé z nich však váhali s rozhodnutím dodať Kyjevu i ťažké zbrane ako napríklad tanky. Obávali sa zatiahnutia do konfliktu.Nemecko v januári po mesiacoch odmietania schválilo poskytnutie moderných tankov typu Leopard 2 Ukrajine. Krátko na to USA oznámili dodávku amerických tankov Abrams. Tanky neskôr prisľúbili i ďalšie západné krajiny.Ukrajina žiada okrem tankov aj dodanie stíhačiek. Viaceré krajiny však zatiaľ takéto rozhodnutie vylúčili.