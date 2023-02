Počínanie Ruska je pre demokratický svet neakceptovateľné a hlasy 141 štátov v OSN hovoria samé za seba, tvrdí Káčer

Za rezolúciu hlasovalo 141 krajín

Rusko porušuje povojnové normy

24.2.2023 - Hlasovanie v Organizácii Spojených národov (OSN) ukázalo, že pre demokratický svet je počínanie Ruska neakceptovateľné a dôrazne odmieta jeho agresiu na Ukrajine.Uviedol to vo štvrtok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer vo svojom vystúpení na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. To sa konalo pri príležitosti uplynutia roka od začiatku vojenskej agresie Ruska na Ukrajine.Ako uvádza v tlačovej správe komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie, Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu o základných princípoch spravodlivého a udržateľného mieru na Ukrajine, za ktorú zahlasovalo 141 členských krajín OSN vrátane Slovenska, sedem krajín bolo proti a 32 sa hlasovania zdržalo.„Hlasovanie ukázalo, že pre demokratický svet je počínanie Ruska neakceptovateľné. Netvrdím to len ja, hlasy 141 štátov hovoria samé za seba. Ide o ďalší dôkaz toho, že väčšina sveta podporuje nezávislosť a zvrchovanosť Ukrajiny, žiada stiahnutie ruských vojsk z jej územia a vyvodenie zodpovednosti za spáchané zločiny,“ povedal v New Yorku Káčer, ktorý zároveň odsúdil pokračujúcu vojnu Ruskej federácie proti susednej krajine a apeloval na nevyhnutnosť postaviť sa proti ruským dezinformáciám ospravedlňujúcim vojnu a snažiacim sa tak obhájiť neobhájiteľné.Ruská agresia proti Ukrajine porušuje podľa Káčera normy, na ktorých stojí povojnové usporiadanie sveta, a preto je to s prehľadom najväčšia hrozba pre globálny mier.„Ak sa svet Rusku nepostaví, ukáže tak ostatným, že agresia, spochybňovanie práva na sebaurčenie krajín či menenie hraníc silou je prirodzené právo väčšieho a silnejšieho. Dnes sa to týka Ukrajiny, ale zajtra môže byť obeťou iná krajina,“ dodal Rastislav Káčer, ktorý v rámci bilaterálnych rokovaní vyjadril plnú podporu generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi pri jeho snahách o ukončenie vojny Ruska na Ukrajine.Obaja sa zhodli tiež na potrebe nedopustiť rozvrat medzinárodného usporiadania platného od konca druhej svetovej vojny. V diskusii ministra Káčera s japonským ministrom zahraničných vecí Jošimasom Hajašim dominovali témy bezpečnostnej situácie vo svete, ale tiež otázky vzájomných vzťahov a rozvoja ekonomickej spolupráce.