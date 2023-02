Čína vyzvala na prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, apeluje však na ukončenie západných sankcií

Bezpečnosť jadrových zariadení

Peking má neutrálny postoj

24.2.2023 (SITA.sk) - Čína, ktorá je rozhodným spojencom Ruska, vyzvala na prímerie medzi Ukrajinou a Moskvou a na otvorenie mierových rokovaní. Dvanásťbodový návrh, ktorý v piatok ráno zverejnilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, zároveň vyzýva na ukončenie západných sankcií uvalených na Rusko.K opatreniam, ktoré Peking navrhuje, patrí zachovanie bezpečnosti jadrových zariadení, vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov a zabezpečenie exportu obilia po tom, ako jeho narušenie zvýšilo globálne ceny potravín.„Dialóg a vyjednávania sú jedinou životaschopnou cestou k riešeniu ukrajinskej krízy," konštatuje čínsky návrh.Neposkytuje však detaily o tom, v akej forme by rokovania mali byť, podmienky vyjednávania ani to, ktoré krajiny by sa na nich mali zúčastniť. Konštatuje však, že „Čína je ochotná naďalej zohrávať v tomto ohľade konštruktívnu rolu."Hoci Peking hlása, že má neutrálny postoj, zároveň tvrdí, že má neobmedzené vzťahy s Ruskom a odmieta kritizovať jeho inváziu na Ukrajinu a dokonca ju ani za inváziu neoznačuje. Vzhľadom na čínske postoje existujú pochybnosti, či návrh Pekingu má nejakú šancu a či Čína môže byť považovaná za čestného sprostredkovateľa.Čína sa zdržala štvrtkového hlasovania, keď Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu vyzývajúcu Rusko, aby ukončilo boje na Ukrajine a stiahlo svoje sily.