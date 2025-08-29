Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Piatok 29.8.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

29. augusta 2025

Putin je netvor pred bránami Európy, trvá Macron na svojom vyhlásení



Lídri Francúzska a Nemecka Emmanuel Macron a Friedrich Merz v piatok vyhlásili, že zvýšia tlak na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine. „Francúzsko a Nemecko poskytnú Ukrajine dodatočnú protivzdušnú ...



france_germany_22933 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Lídri Francúzska a Nemecka Emmanuel Macron a Friedrich Merz v piatok vyhlásili, že zvýšia tlak na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine. „Francúzsko a Nemecko poskytnú Ukrajine dodatočnú protivzdušnú obranu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.


Macron neprejavil žiadnu ľútosť nad tým, že Putina začiatkom tohto mesiaca označil za „netvora pred našimi bránami“, čo Moskvu rozhnevalo. „Hovoríme, že pred bránami Európy stojí netvor... presne to cítia Gruzínci (po invázii v roku 2008), Ukrajinci a mnoho ďalších národov,“ povedal.

Paríž a Berlín dodali, že Francúzsko ako jediná jadrová mocnosť Európskej únie, a Nemecko otvoria „strategický dialóg“ o jadrovom odstrašovaní vzhľadom na spoločné bezpečnostné výzvy. Cieľom bude rozvoj „spoločnej strategickej kultúry a ďalšie prepojenie našich bezpečnostných a obranných cieľov a stratégií,“ uviedli. Jadrové odstrašovanie totiž obe krajiny považujú za „základný kameň“ bezpečnosti NATO.



Zdroj: SITA.sk - Putin je netvor pred bránami Európy, trvá Macron na svojom vyhlásení © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Prejavy verejných činiteľov počas osláv SNP kritizujú nielen opozičné subjekty, ale aj dcéra povstalca Bátorová
<< predchádzajúci článok
Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO

