Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
|
29. augusta 2025
Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO
Viacúčelová mestská hala Aréna v Poprade má za sebou obnovu. Pre problém so zatekaním tam nechalo mesto počas letných mesiacov obnoviť jej strešný plášť, strecha dostala novú krytinu a izolačnú vrstvu, ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Viacúčelová mestská hala Aréna v Poprade má za sebou obnovu. Pre problém so zatekaním tam nechalo mesto počas letných mesiacov obnoviť jej strešný plášť, strecha dostala novú krytinu a izolačnú vrstvu, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Celková cena realizovaných rekonštrukčných a údržbových prác podľa nej nepresiahla 300-tisíc eur.
V rámci prác vymenili aj tri poškodené veľkoplošné sklá na obvode Arény. „Z dôvodu nefunkčnej časomiery sme zakúpili novú LED obrazovku s rozmermi 6 krát 4 metre, vhodnú aj na vonkajšie použitie. Bude využívaná počas športových aj kultúrnych podujatí,“ vysvetlilo mesto. Momentálne sa podľa neho čaká na dodanie plne automatických vchodových dverí, ktoré sú už vyrobené a čoskoro budú osadené. V hale zároveň počas letných prázdnin realizovali aj drobné údržbárske práce, vymaľovali tiež vnútorné priestory vrátane šatní.
Popradskú halu postavili v roku 2006. Náklady na výstavbu vtedy predstavovali 273,5 milióna korún, teda približne deväť miliónov eur. Išli na ňu peniaze z mestského aj štátneho rozpočtu. V hale sa nachádzajú šatne, sprchy aj telocvičňa, vrátane sociálnych priestorov pre športovcov a návštevníkov. Jej súčasťou je aj malé konferenčné centrum, zasadacia miestnosť či reštaurácia. Kapacita haly je viac ako dvetisíc návštevníkov. Aréna Poprad získala ocenenie Stavba roka 2007.
Zdroj: SITA.sk - Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
