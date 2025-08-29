Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

29. augusta 2025

Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO


Tagy: Obnova rekonštrukcia budovy Športová hala

Viacúčelová mestská hala Aréna v Poprade má za sebou obnovu. Pre problém so zatekaním tam nechalo mesto počas letných mesiacov obnoviť jej strešný plášť, strecha dostala novú krytinu a izolačnú vrstvu, ...



538995077_1195195762631870_8586231662265687813_n e1756482009166 676x410 29.8.2025 (SITA.sk) - Viacúčelová mestská hala Aréna v Poprade má za sebou obnovu. Pre problém so zatekaním tam nechalo mesto počas letných mesiacov obnoviť jej strešný plášť, strecha dostala novú krytinu a izolačnú vrstvu, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Celková cena realizovaných rekonštrukčných a údržbových prác podľa nej nepresiahla 300-tisíc eur.


V rámci prác vymenili aj tri poškodené veľkoplošné sklá na obvode Arény. „Z dôvodu nefunkčnej časomiery sme zakúpili novú LED obrazovku s rozmermi 6 krát 4 metre, vhodnú aj na vonkajšie použitie. Bude využívaná počas športových aj kultúrnych podujatí,“ vysvetlilo mesto. Momentálne sa podľa neho čaká na dodanie plne automatických vchodových dverí, ktoré sú už vyrobené a čoskoro budú osadené. V hale zároveň počas letných prázdnin realizovali aj drobné údržbárske práce, vymaľovali tiež vnútorné priestory vrátane šatní.

Popradskú halu postavili v roku 2006. Náklady na výstavbu vtedy predstavovali 273,5 milióna korún, teda približne deväť miliónov eur. Išli na ňu peniaze z mestského aj štátneho rozpočtu. V hale sa nachádzajú šatne, sprchy aj telocvičňa, vrátane sociálnych priestorov pre športovcov a návštevníkov. Jej súčasťou je aj malé konferenčné centrum, zasadacia miestnosť či reštaurácia. Kapacita haly je viac ako dvetisíc návštevníkov. Aréna Poprad získala ocenenie Stavba roka 2007.




Zdroj: SITA.sk - Viacúčelovú mestskú halu v Poprade obnovili za takmer 300-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

