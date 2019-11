Bitcoin klesol v piatok na šesťmesačné minimum

Bitcoin. Foto: Fumbi Foto: Fumbi

Londýn 22. novembra (TASR) - Bitcoin, najrozšírenejšia digitálna mena na svete, klesol v piatok na šesťmesačné minimum po tom, ako čínska centrálna banka odštartovala novú akciu proti kryptomenám a varovala pred rizikami spojenými s ich emisiou alebo obchodovaním.Cena bitcoinu sa v piatok znížila o 9 % na 6929 USD (6247,41 eur), čo je najnižšia hodnota od mája tohto roka.Riaditeľstvo Čínskej ľudovej banky (PBOC) v Šanghaji totiž oznámilo, že bude riešiť pribúdajúce prípady nezákonných činov, ktoré sa týkajú virtuálnych mien. Varovalo tiež investorov, aby si nezamieňali digitálne meny s technológiou blockchain, ktorá mnohé z nich vrátane bitcoinu podporuje.Tento krok prišiel deň po tom, ako regulačné úrady v Šen-čene začali podobnú kampaň, a v čase, keď sa samotná PBOC pripravuje na spustenie vlastnej digitálnej meny.Čínsky prezident Si Ťin-pching minulý mesiac uviedol, že druhé najväčšie hospodárstvo sveta by malo urýchliť vývoj technológie blockchain.Bitcoin, známy svojimi prudkými výkyvmi, strmo stúpol o viac ako 40 % dva dni po vyhlásení čínskeho prezidenta, keď investori stavili na to, že čínska podpora blockchainu a plány na digitálnu čínsku menu by mohli urýchliť akceptáciu kryptomien.(1 EUR = 1,1091 USD)