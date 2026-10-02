Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. októbra 2026

Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ


Tagy: Maďarská vláda maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér

Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní. Ukrajinský parlament vo štvrtok oficiálne ...



Zdieľať
gettyimages 1397259146 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní.


Ukrajinský parlament vo štvrtok oficiálne zaregistroval návrh zákona, ktorý rozšíri možnosti vzdelávania národnostných menšín na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

O návrhu zákona by mali hlasovať 12. októbra. Maďarská vláda považuje jeho schválenie za jednu z kľúčových podmienok na zrušenie veta, ktorým blokuje prístupový proces Ukrajiny do EÚ.

„Každý má právo vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku a očakávame, že tieto práva budú v praxi plne rešpektované a zaručené,“ napísal na sociálnej sieti maďarský premiér Péter Magyar.

Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní. V Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny žije približne 80-tisíc etnických Maďarov.

Školy, v ktorých sa viac ako 50 percent žiakov vzdeláva v príslušnom menšinovom jazyku, by mohli získať osobitný štatút. Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa takejto školy by musel ovládať jazyk danej menšiny.

Návrh zákona je zároveň formulovaný tak, aby nevytváral priestor na kampane na podporu ruského jazyka. V texte návrhu sa opakovane používa formulácia „jazyk národnostnej menšiny Ukrajiny, ktorý je úradným jazykom Európskej únie“.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NKÚ odhalil nedostatky v digitalizácii Sociálnej poisťovne, pri dôchodkoch stále prevažuje papier a manuálna práca
<< predchádzajúci článok
Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 