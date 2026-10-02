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02. októbra 2026
Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ
Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní. Ukrajinský parlament vo štvrtok oficiálne ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní.
Ukrajinský parlament vo štvrtok oficiálne zaregistroval návrh zákona, ktorý rozšíri možnosti vzdelávania národnostných menšín na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
O návrhu zákona by mali hlasovať 12. októbra. Maďarská vláda považuje jeho schválenie za jednu z kľúčových podmienok na zrušenie veta, ktorým blokuje prístupový proces Ukrajiny do EÚ.
„Každý má právo vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku a očakávame, že tieto práva budú v praxi plne rešpektované a zaručené,“ napísal na sociálnej sieti maďarský premiér Péter Magyar.
Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní. V Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny žije približne 80-tisíc etnických Maďarov.
Školy, v ktorých sa viac ako 50 percent žiakov vzdeláva v príslušnom menšinovom jazyku, by mohli získať osobitný štatút. Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa takejto školy by musel ovládať jazyk danej menšiny.
Návrh zákona je zároveň formulovaný tak, aby nevytváral priestor na kampane na podporu ruského jazyka. V texte návrhu sa opakovane používa formulácia „jazyk národnostnej menšiny Ukrajiny, ktorý je úradným jazykom Európskej únie“.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský parlament vo štvrtok oficiálne zaregistroval návrh zákona, ktorý rozšíri možnosti vzdelávania národnostných menšín na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
O návrhu zákona by mali hlasovať 12. októbra. Maďarská vláda považuje jeho schválenie za jednu z kľúčových podmienok na zrušenie veta, ktorým blokuje prístupový proces Ukrajiny do EÚ.
„Každý má právo vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku a očakávame, že tieto práva budú v praxi plne rešpektované a zaručené,“ napísal na sociálnej sieti maďarský premiér Péter Magyar.
Zákon by po maďarsky hovoriacej komunite na Ukrajine a ďalším národnostným menšinám poskytol väčší priestor na používanie ich jazyka vo vzdelávaní. V Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny žije približne 80-tisíc etnických Maďarov.
Školy, v ktorých sa viac ako 50 percent žiakov vzdeláva v príslušnom menšinovom jazyku, by mohli získať osobitný štatút. Riaditeľ alebo zástupca riaditeľa takejto školy by musel ovládať jazyk danej menšiny.
Návrh zákona je zároveň formulovaný tak, aby nevytváral priestor na kampane na podporu ruského jazyka. V texte návrhu sa opakovane používa formulácia „jazyk národnostnej menšiny Ukrajiny, ktorý je úradným jazykom Európskej únie“.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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