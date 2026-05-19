 Utorok 19.5.2026
 Meniny má Gertrúda
 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Rumunská stíhačka zostrelila ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore


Tagy: Estónska premiérka estónska vláda Stíhačka Ukrajinské drony

Aliancia prvýkrát od začiatku ruskej invázie zasiahla proti cudziemu dronu v Pobaltí. Tallinn tvrdí, že bezpilotné lietadlo vychýlil z kurzu ruský rušiaci systém.



19.5.2026 (SITA.sk) - Aliancia prvýkrát od začiatku ruskej invázie zasiahla proti cudziemu dronu v Pobaltí. Tallinn tvrdí, že bezpilotné lietadlo vychýlil z kurzu ruský rušiaci systém.

Stíhačka NATO zostrelila v utorok ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore po tom, čo ho podľa estónskych úradov z jeho trasy vychýlil ruský systém rušičiek.


Išlo o prvý prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, keď NATO zasiahlo proti cudziemu dronu vo vzdušnom priestore niektorého z pobaltských štátov.



Vicepremiér sa ospravedlnil


Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že dron najprv zachytili v Lotyšsku a následne ho zostrelila rumunská stíhačka F-16 dislokovaná v Litve. Trosky bezpilotného lietadla dopadli pri meste Poltsamaa v strednom Estónsku.


Pevkur povedal, že o incidente hovoril s ukrajinským vicepremiérom Mychajlom Fedorovom, ktorý sa za situáciu „ospravedlnil“. Incident sa odohral počas vojenského cvičenia NATO Jarná búrka 2026 v Estónsku.


„Estónsko nedalo žiadne povolenie na využitie svojho vzdušného priestoru,“ povedal Pevkur. Dodal, že „Ukrajinci o takéto povolenie ani nepožiadali“.



Politická kríza


V posledných mesiacoch sa viaceré ukrajinské drony zrútili v pobaltských štátoch. Najnovší incident si nevyžiadal zranenia ani väčšie škody, no v Lotyšsku podobné prípady nedávno vyvolali politickú krízu, ktorá viedla až k pádu vlády premiérky Eviky Siliňovej.




Zdroj: SITA.sk - Rumunská stíhačka zostrelila ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore © SITA Všetky práva vyhradené.

