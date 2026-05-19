Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Rumunská stíhačka zostrelila ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore
Aliancia prvýkrát od začiatku ruskej invázie zasiahla proti cudziemu dronu v Pobaltí. Tallinn tvrdí, že bezpilotné lietadlo vychýlil z kurzu ruský rušiaci systém.
Stíhačka NATO zostrelila v utorok ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore po tom, čo ho podľa estónskych úradov z jeho trasy vychýlil ruský systém rušičiek.
Išlo o prvý prípad od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, keď NATO zasiahlo proti cudziemu dronu vo vzdušnom priestore niektorého z pobaltských štátov.
Vicepremiér sa ospravedlnil
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že dron najprv zachytili v Lotyšsku a následne ho zostrelila rumunská stíhačka F-16 dislokovaná v Litve. Trosky bezpilotného lietadla dopadli pri meste Poltsamaa v strednom Estónsku.
Pevkur povedal, že o incidente hovoril s ukrajinským vicepremiérom Mychajlom Fedorovom, ktorý sa za situáciu „ospravedlnil“. Incident sa odohral počas vojenského cvičenia NATO Jarná búrka 2026 v Estónsku.
„Estónsko nedalo žiadne povolenie na využitie svojho vzdušného priestoru,“ povedal Pevkur. Dodal, že „Ukrajinci o takéto povolenie ani nepožiadali“.
Politická kríza
V posledných mesiacoch sa viaceré ukrajinské drony zrútili v pobaltských štátoch. Najnovší incident si nevyžiadal zranenia ani väčšie škody, no v Lotyšsku podobné prípady nedávno vyvolali politickú krízu, ktorá viedla až k pádu vlády premiérky Eviky Siliňovej.
Zdroj: SITA.sk - Rumunská stíhačka zostrelila ukrajinský dron v estónskom vzdušnom priestore © SITA Všetky práva vyhradené.
