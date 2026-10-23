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23. októbra 2026
Viac ako dvetisíc ľudí demonštrovalo v Caracase a požadovalo návrat opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej
Tagy: Prezidentské voľby Protesty
„Požadujeme prezidentské voľby a návrat našej líderky Maríe Coriny Machadovej,“ povedala pre agentúru AFP opozičná aktivistka. Viac ako dvetisíc ľudí vo štvrtok demonštrovalo vo venezuelskom ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - „Požadujeme prezidentské voľby a návrat našej líderky Maríe Coriny Machadovej,“ povedala pre agentúru AFP opozičná aktivistka.
Viac ako dvetisíc ľudí vo štvrtok demonštrovalo vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a ďalších mestách a požadovalo návrat opozičnej líderky a nositeľky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej.
„Požadujeme prezidentské voľby a návrat našej líderky Maríe Coriny Machadovej,“ povedala pre agentúru AFP 43-ročná opozičná aktivistka Erika Cedenová.
Protesty sa konali aj v štáte Táchira pri hraniciach s Kolumbiou a v štáte Bolívar na juhovýchode krajiny, kde aktivisti kritizovali uzavretie cesty, ktoré im zabránilo dostať sa na miesto plánovaného protestu.
Demonštranti v Caracase niesli transparenty s nápismi „Voľby HNEĎ a tentoraz nám ich neukradnú“ a „Odvážna MCM“, pričom druhý nápis odkazoval na iniciály Machadovej.
Machadovej strana Vente Venezuela požaduje usporiadanie prezidentských volieb v roku 2027. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá sa ujala moci po januárovej americkej vojenskej operácii, pri ktorej zvrhli vodcu Nicolása Madura, uviedla, že voľby sa uskutočnia, ale ich termín neoznámila. Machadová žije v exile v Paname a jej strana tvrdí, že jej návratu do Venezuely opakovane bránili.
„María Corina až do konca. Čakáme na ňu. Len Boh vie, kedy sa vráti, ale určite sa vráti,“ povedala pre AFP 53-ročná Mayrym Beltránová počas pochodu v Caracase.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako dvetisíc ľudí demonštrovalo v Caracase a požadovalo návrat opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako dvetisíc ľudí vo štvrtok demonštrovalo vo venezuelskom hlavnom meste Caracas a ďalších mestách a požadovalo návrat opozičnej líderky a nositeľky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej.
„Požadujeme prezidentské voľby a návrat našej líderky Maríe Coriny Machadovej,“ povedala pre agentúru AFP 43-ročná opozičná aktivistka Erika Cedenová.
Protesty sa konali aj v štáte Táchira pri hraniciach s Kolumbiou a v štáte Bolívar na juhovýchode krajiny, kde aktivisti kritizovali uzavretie cesty, ktoré im zabránilo dostať sa na miesto plánovaného protestu.
Demonštranti v Caracase niesli transparenty s nápismi „Voľby HNEĎ a tentoraz nám ich neukradnú“ a „Odvážna MCM“, pričom druhý nápis odkazoval na iniciály Machadovej.
Machadovej strana Vente Venezuela požaduje usporiadanie prezidentských volieb v roku 2027. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá sa ujala moci po januárovej americkej vojenskej operácii, pri ktorej zvrhli vodcu Nicolása Madura, uviedla, že voľby sa uskutočnia, ale ich termín neoznámila. Machadová žije v exile v Paname a jej strana tvrdí, že jej návratu do Venezuely opakovane bránili.
„María Corina až do konca. Čakáme na ňu. Len Boh vie, kedy sa vráti, ale určite sa vráti,“ povedala pre AFP 53-ročná Mayrym Beltránová počas pochodu v Caracase.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako dvetisíc ľudí demonštrovalo v Caracase a požadovalo návrat opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prezidentské voľby Protesty
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